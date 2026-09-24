„Mjög nálægt þessu og fáum sanngjarna umspil núna“ Sindri Sverrisson skrifar 24. september 2026 13:49 Þorsteinn Halldórsson var grátlega nálægt því að stýra Íslandi inn á HM í fyrsta sinn fyrir fjórum árum en fær nú annað tækifæri. Hulda Margrét Þorstein Halldórsson landsliðsþjálfara dreymir ekki síður en leikmenn um að komast á HM kvenna í fótbolta í Brasilíu næsta sumar. Tvö ljón eru á veginum og framundan mun sanngjarnara umspil en þegar HM-draumurinn dó í Portúgal fyrir fjórum árum. Þorsteinn fór yfir þessi mál á blaðamannafundi á Laugardalsvelli í dag þegar hann kynnti til leiks talsvert mikið breyttan landsliðshóp Íslands, fyrir komandi leiki við Króatíu 9. og 13. október. Sigurliðið úr einvígi Íslands og Króatíu spilar tveggja leikja úrslitaeinvígi við Portúgal eða Norður-Írland, í lok nóvember og byrjun desember, um sæti á HM. Þegar Ísland missti af síðasta heimsmeistaramóti, með tapi í framlengdum leik gegn Portúgal haustið 2022, var aðeins um eins leiks einvígi að ræða og var dregið um það hvort Ísland eða Portúgal yrði á heimavelli. Portúgal hafði þar heppnina með sér eins og Þorsteinn rifjaði upp í aðdraganda einvígisins við Króatíu. „Við gerum okkur grein fyrir að þetta er strembið verkefni. Krefjandi að komast í gegnum þetta. En maður trúir því alltaf og ætlar að stíga þetta skref. Þetta hefur ekki gengið hingað til en við vorum nálægt þessu síðast, og nálægt umspilinu fjórum árum áður,“ sagði Þorsteinn á blaðamannafundi í dag. „Við erum mjög nálægt þessu núna og fáum sanngjarnara umspil núna. Ekki dregin á útivöll gegn svipuðum andstæðingi. Það er meira réttlæti í því,“ sagði Þorsteinn sem dreymir um að stýra Íslandi á heimsmeistaramóti í Mekka fótboltans næsta sumar: „Þær dreymir allar um að komast þetta, og mig líka. Ég er búinn að vera með það ansi lengi í huganum að fara á HM í Brasilíu. Það yrði eitthvað sérstakt og það ætlum við að upplifa saman.“ „Við erum betri en Króatía en þú þarft alltaf að sýna það og sanna það, leggja allt í þetta. Þetta er bara fyrsta skrefið af tveimur sem við þurfum að taka,“ sagði Þorsteinn. Líf og Emelía koma inn sem nýliðar Á meðal leikmanna sem koma inn í landsliðshópinn núna eru nýliðarnir Líf Joostdóttir van Bemmel úr Breiðabliki og Emelía Óskarsdóttir, framherji Danmerkurmeistara Köge, sem spilaði gegn Arsenal í Meistaradeild Evrópu í vikunni. „Ég horfi á Líf sem bakvörð. Hún er búin að vera góð, stóð sig vel á lokamóti EM [U19] í sumar, búin að vera jöfn og að bæta sig heilt yfir í allt sumar með Blikaliðinu,“ sagði Þorsteinn um Líf. Aðspurður hvort hann teldi Emelíu tilbúna til að koma beint inn í landsliðið eða hvort hún væri frekar fengin til að kynnast hlutunum svaraði Þorsteinn: „Bæði og. Hlutirnir geta breyst mjög hratt. Hún er að koma til baka eftir erfið meiðsli sem héldu henni frá vellinum í rúmt ár. Hún hefur verið að stíga vel upp undanfarið, gerði vel gegn Arsenal og hefur verið mjög flott með Köge. Hún er vaxandi, komin með sinn hraða og kraft aftur. Svo er það þannig að þegar ég gef leikmanni tækifæri þá er það hans að sýna og sanna að hann eigi það skilið.“ Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu Mest lesið Braut kynferðislega á Andy Carroll Enski boltinn Selfyssingar syrgja Sport Hætti við að leggja skóna á hilluna til að fara í þúsund mörkin Fótbolti Gæti þurft að skipta um herbergisfélaga Fótbolti Dauði varnarmannsins Fótbolti Yoro ekki til Íslands Fótbolti Danir litlir í sér: „Sitja hér tólf súrir menn“ Fótbolti Elías lengi frá eftir aðgerð á nýra Fótbolti Orðinn nýr maður: „Þetta var orðið mjög þungt“ Fótbolti Mætir aftur til að vinna: „Veit núna að ég bý yfir svona geðveiki“ Sport Fleiri fréttir „Mjög nálægt þessu og fáum sanngjarna umspil núna“ Líf og Emelía með: Hópurinn sem á að taka næstsíðasta skrefið að HM í Brasilíu Sjáðu Þorstein kynna hópinn fyrir HM-leiki við Króata Braut kynferðislega á Andy Carroll Gæti þurft að skipta um herbergisfélaga Elías lengi frá eftir aðgerð á nýra Yoro ekki til Íslands „Væri fínt ef þetta væru sex mánuðir“ Vill leyfa bjórdrykkju á fótboltaleikjum aftur George Gillett látinn Danir litlir í sér: „Sitja hér tólf súrir menn“ Leikmenn Heimis funda á morgun fyrir leik gegn Ísrael Dauði varnarmannsins Landsliðið svitnaði undir vökulu auga vísindamanna Skuldir Manchester United enn yfir milljarði punda Porro missir af sex leikjum Hætti við að leggja skóna á hilluna til að fara í þúsund mörkin Eriksen yfirgefur Wolfsburg Hakimi fyrir dóm vegna nauðgunarásökunar „Skortur á einbeitingu og svo bara hrynur þetta“ Uppgjörið: Breiðablik - Czarni 2-6 | Blikar flengdir á pólskan máta Sigurður Egill og Aron Snær framlengja við Þrótt Owen farinn frá Val og fleiri breytingar boðaðar Rjúkandi blys á vellinum þegar City skoraði en mótbárur Glódísar dugðu ekki Uppgjörið: FH - Frankfurt 0-1| Eins marks tap gegn stórliðinu Rómantískur Arnar mun alltaf tryggja Aroni met Hvað er Onana að gera? 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