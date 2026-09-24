Fótbolti

Sjáðu Þor­stein kynna hópinn fyrir HM-leiki við Króata

Sindri Sverrisson skrifar
Sveindís Jane Jónsdóttir er á sínum stað í íslenska hópnum og hefur verið að spila frábærlega í Bandaríkjunum með Angel City.
Sveindís Jane Jónsdóttir er á sínum stað í íslenska hópnum og hefur verið að spila frábærlega í Bandaríkjunum með Angel City. Getty/Bradley Collyer

Vísir var með beina útsendingu frá Laugardalsvelli í dag þar sem Þorsteinn Halldórsson, þjálfari kvennalandsliðsins í fótbolta, kynnti nýjasta landsliðshóp sinn.

Um er að ræða hópinn sem mætir Króatíu í tveggja leikja einvígi í október. Sigurliðið mætir svo Portúgal eða Norður-Írlandi í úrslitaeinvígi um sæti á HM í Brasilíu næsta sumar.

Í hópnum eru tveir nýliðar, þær Líf Joostdóttir van Bemmel úr Breiðabliki og Emelía Óskarsdóttir, framherji Danmerkurmeistara Köge. Sagðist Þorsteinn líta á Líf sem bakvörð í hópnum.

Ísland verður án leikmanna á borð við Söndru Maríu Jessen, Sædísi Rún Heiðarsdóttur og Lindu Líf Boama, sem eru meiddar, og miðvörðinn Ingibjörgu Sigurðardóttur sem gengur með sitt fyrsta barn.

Blaðamannafundinn má sjá hér að neðan og landsliðshópinn þar fyrir neðan.

Fyrri leikurinn við Króatíu er á útivelli 9. október en sá seinni á Laugardalsvelli 13. október.

Landsliðshópur Íslands:

  • Telma Ívarsdóttir - Víkingur R. - 12 leikir
  • Cecilía Rán Rúnarsdóttir - Inter Milan - 31 leikur
  • Fanney Inga Birkisdóttir - Vålerenga - 8 leikir
  • Hafrún Rakel Halldórsdóttir - Bröndby IF - 18 leikir, 1 mark
  • María Catharina Ólafsd. Gros - Djurgårdens IF FF - 2 leikir
  • Glódís Perla Viggósdótttir - FC Bayern München - 148 leikir, 13 mörk
  • Guðrún Arnardóttir - Hammarby IF - 63 leikir, 1 mark
  • Arna Eiríksdóttir - Vålerenga - 4 leikir
  • Natasha Moraa Anasi - Grindavík/Njarðvík - 9 leikir, 1 mark
  • Líf Joostdóttir van Bemmel - Breiðablik
  • Alexandra Jóhannsdóttir - Kristianstads DFF - 65 leikir, 7 mörk
  • Katla Tryggvadóttir - AFC Fiorentina - 13 leikir
  • Karólína Lea Vilhjálmsdóttir - Inter Milan - 64 leikir, 15 mörk
  • Ída Marín Hermannsdóttir - Hammarby IF - 9 leikir
  • Hildur Antonsdóttir - Newcastle United - 37 leikir, 2 mörk
  • Emilía Kiær Ásgeirsdóttir - RB Leipzig - 15 leikir, 1 mark
  • Ásdís Karen Halldórsdóttir - AIK FF - 2 leikir
  • Birta Georgsdóttir - Parma Calcio 1913 S.R.L. - 2 leikir
  • Sveindís Jane Jónsdóttir - Angel City FC - 60 leikir, 16 mörk
  • Hlín Eiríksdóttir - Malmö FF - 60 leikir, 8 mörk
  • Diljá Ýr Zomers - Brann - 27 leikir, 2 mörk
  • Emelía Óskarsdóttir - HB Koge
  • Thelma Karen Pálmadóttir - BK Häcken FF - 5 leikir, 1 mark
Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið