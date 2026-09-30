Parið Tanja Levý og Jökull Jónsson eru hönnuðir Bleiku slaufunnar í ár. Árleg opnunarhátíð Bleiku slaufunnar fer fram í kvöld og hefst samhliða því sala á slaufunni.
Tanja og Jökull þekkja af eigin raun hvernig það er þegar krabbamein kollvarpar tilverunni. Tanja greindist með brjóstakrabbamein í október í fyrra, einungis 36 ára að aldri, en hún var þá með ársgamalt barn þeirra á brjósti.
Í tilkynningu er haft eftir Tönju að átak Bleiku slaufunnar hafi verið nýfarið af stað í fyrra þegar hún fann hnút í brjósti sínu.
„Slaufan er innblásin af krabbameinsvegferðinni og vísar í tímalínu bleika ársins okkar,“ segir Tanja. „Þetta er úrvinnsla úr tilfinningum okkar og því sem við vorum að ganga í gegnum og það var heilandi ferli að fá tækifæri til að setja þær tilfinningar í hönnunina, það hjálpaði okkur.“
Tanja og Jökull sóttu innblástur í japönsku aðferðina Kintsugi.
„Þá eru brotnir hlutir límdir saman með gulli til að heiðra brotin, ekki til að fela þau heldur sýna þau. Brotin segja sögu hlutarins og hann er talinn ekkert síður fallegur þótt brotin sjáist,“ segir Jökull.
Fremri borði slaufunnar er þannig spegilsléttur og táknar tímabilið fyrir greininguna. Aftari borðinn er hrjúfur og stendur fyrir krabbameinsmeðferðina. Sprungan er tákn um áskoranir og ör á líkama og sál sem fylgja ferlinu öllu. Sprunguna prýðir bleikur steinn sem táknar styrk, von og samstöðu.
Þá er litur slaufunnar sérvalinn til að vera áberandi.
„Tanja ákvað í lyfjameðferðinni að klæða sig upp og bera höfuðið hátt og vera sýnileg og við vildum hafa slaufuna þannig líka,“ segir Jökull. „Hún er skærbleik og vel sýnileg og maður getur verið stoltur af því að bera hana.“
Í tilkynningu kemur fram að á hverju ári greinist að meðaltali 1.038 konur með krabbamein og standi þá frammi fyrir einni stærstu áskorun lífs síns. Framfarir í krabbameinsmeðferð séu sem betur fer stöðugar og sífellt fleiri læknist eða lifa lengi með sjúkdóminn. Í árslok 2025 hafi verið 10.809 konur á lífi sem höfðu fengið krabbamein.
Konur eru hvattar til að vera vakandi fyrir einkennum sem bent geta til krabbameins eins og óútskýrðu þyngdartapi, sárum sem ekki gróa, breytingum á fæðingarblettum, hnútum, óútskýrðri þreytu, óvenjulegum blæðingum og fleiru.
„Flest einkenni reynast vera af völdum annars en krabbameins, en því fyrr sem krabbamein greinist, því betri líkur eru á lækningu og léttari meðferð,“ segir í tilkynningu.
Líkt og fyrri ár var framleidd Sparislaufa, gullhúðað koparhálsmen í samlitri keðju með þremur dökkbleikum Swarovski-steinum. Sparislaufan kemur í takmörkuðu upplagi og hefur oft selst upp á fyrstu dögum átaksins og því er gott að tryggja sér eintak í tíma.
Tanja segir dýrmætt að hafa getað leitað til Krabbameinsfélagsins eftir greininguna.
„Það var í raun eitt fyrsta símtalið sem ég átti eftir að hafa fengið greininguna og ég var gripin svo vel þar og fjölskyldan mín líka. Það er ótrúlega mikill heiður fyrir okkur að taka þátt í þessu og hafa fengið að hanna þetta samstöðutákn sem fjármagnar rannsóknir, eflir forvarnir, veitir ókeypis stuðning og er áminning um hvað það er mikilvægt að bregðast hratt við.“
Í tilkynningu um viðburðinn kemur fram að Halla Tómasdóttir forseti Íslands setji viðburðinn og eftir það verði frumsýnd auglýsing Bleiku slaufunnar. Auk þess koma fram Páll Óskar, Ragnhildur Gísladóttir og Halldór Gunnar, Sigríður Thorlacius og Valdimar. Ólafía Hrönn stýrir veislunni.
Bleika slaufan verður í sölu frá 30. september til 24. október í verslun og vefverslun Krabbameinsfélagsins og hjá hátt í 400 söluaðilum um land allt. Sparislaufan fæst í verslun og vefverslun Krabbameinsfélagsins, auk þess sem hún er til sölu í Mebu skartgripaverslun í Kringlunni og Smáralind. Nánari upplýsingar má nálgast á bleikaslaufan.is
Tanja Huld Levý Guðmundsdóttir er búninga-, tísku-, textíl- og leikmyndahönnuður sem hefur gaman af litagleði og elskar fjölbreytileikann sem tískan býr yfir. Hún lýsir stílnum sínum sem mjög flæðandi en rauði þráðurinn í klæðaburði hjá henni hefur alltaf verið dass af húmor. Tanja er viðmælandi vikunnar í Tískutali.
„Þetta verður í 24 tíma því að krabbameinið sefur aldrei, hvort sem það er nótt eða dagur. Það er fólk búið að skrá sig á alla tímanna í nótt. Þetta gengur frábærlega.“
Eitt bleikasta partý ársins fór fram í Höfuðstöðinni í Elliðarárdal þar sem útgáfa Bleiku slaufunnar var fagnað. Hönnuðir slaufunnar í ár eru gullsmiðirnir Lovísa Halldórsdóttir Olesen og Unnur Eir Björnsdóttir.