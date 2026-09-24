Fótbolti

„Væri fínt ef þetta væru sex mánuðir“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Kristall Máni nýtur sín sérlega vel með landsliðinu.
Kristall Máni nýtur sín sérlega vel með landsliðinu. Vísir/Sigurjón

Kristall Máni Ingason er himinlifandi að vera með íslenska landsliðinu fyrir komandi leiki í Þjóðadeildinni. Hann er orðinn fastamaður í hópnum og nýtur þess vel.

Sérlega langt landsleikjahlé er fram undan þar sem Ísland á fyrir höndum fjóra leiki á næstu tveimur vikum. Fyrsti leikurinn er gegn Eistum á Laugardalsvelli á laugardag áður en liðið heldur til Lúxemborgar.

Kristall hefur alls spilað níu landsleiki frá árinu 2022 en þó fáa keppnisleiki. Hann hlakkar til komandi verkefnis.

Klippa: Skemmtilegasta sem hann gerir

„Þetta er bara geggjað. Það skemmtilegasta í boltanum er að fá að hitta þessa stráka,“ segir Kristall.

„Þetta er allt önnur stemning að vera með leikmönnum sem tala þitt tungumál og ákveðin kemistría í því,“ segir Kristall.

Landsleikjahléið er sérlega langt og Kristall fagnar því.

„Ég er sáttur með þetta. Ég hef gaman af því að vera hérna með strákunum. Það væri fínt ef þetta væru bara sex mánuðir sko,“ segir Kristall léttur.

Fleira kemur fram í viðtalinu við Kristal sem sjá má í spilaranum.

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