„Væri fínt ef þetta væru sex mánuðir“ Valur Páll Eiríksson skrifar 24. september 2026 10:33 Kristall Máni nýtur sín sérlega vel með landsliðinu. Vísir/Sigurjón Kristall Máni Ingason er himinlifandi að vera með íslenska landsliðinu fyrir komandi leiki í Þjóðadeildinni. Hann er orðinn fastamaður í hópnum og nýtur þess vel. Sérlega langt landsleikjahlé er fram undan þar sem Ísland á fyrir höndum fjóra leiki á næstu tveimur vikum. Fyrsti leikurinn er gegn Eistum á Laugardalsvelli á laugardag áður en liðið heldur til Lúxemborgar. Kristall hefur alls spilað níu landsleiki frá árinu 2022 en þó fáa keppnisleiki. Hann hlakkar til komandi verkefnis. Klippa: Skemmtilegasta sem hann gerir „Þetta er bara geggjað. Það skemmtilegasta í boltanum er að fá að hitta þessa stráka,“ segir Kristall. „Þetta er allt önnur stemning að vera með leikmönnum sem tala þitt tungumál og ákveðin kemistría í því,“ segir Kristall. Landsleikjahléið er sérlega langt og Kristall fagnar því. „Ég er sáttur með þetta. Ég hef gaman af því að vera hérna með strákunum. Það væri fínt ef þetta væru bara sex mánuðir sko,“ segir Kristall léttur. Fleira kemur fram í viðtalinu við Kristal sem sjá má í spilaranum. Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Selfyssingar syrgja Sport Hætti við að leggja skóna á hilluna til að fara í þúsund mörkin Fótbolti Dauði varnarmannsins Fótbolti Danir litlir í sér: „Sitja hér tólf súrir menn“ Fótbolti Mætir aftur til að vinna: „Veit núna að ég bý yfir svona geðveiki“ Sport Orðinn nýr maður: „Þetta var orðið mjög þungt“ Fótbolti Landsliðið svitnaði undir vökulu auga vísindamanna Fótbolti Hakimi fyrir dóm vegna nauðgunarásökunar Fótbolti Vill leyfa bjórdrykkju á fótboltaleikjum aftur Enski boltinn Þjóðadeildin fer af stað í beinni Sport Fleiri fréttir Yoro ekki til Íslands „Væri fínt ef þetta væru sex mánuðir“ Vill leyfa bjórdrykkju á fótboltaleikjum aftur George Gillett látinn Danir litlir í sér: „Sitja hér tólf súrir menn“ Leikmenn Heimis funda á morgun fyrir leik gegn Ísrael Dauði varnarmannsins Landsliðið svitnaði undir vökulu auga vísindamanna Skuldir Manchester United enn yfir milljarði punda Porro missir af sex leikjum Hætti við að leggja skóna á hilluna til að fara í þúsund mörkin Eriksen yfirgefur Wolfsburg Hakimi fyrir dóm vegna nauðgunarásökunar „Skortur á einbeitingu og svo bara hrynur þetta“ Uppgjörið: Breiðablik - Czarni 2-6 | Blikar flengdir á pólskan máta Sigurður Egill og Aron Snær framlengja við Þrótt Owen farinn frá Val og fleiri breytingar boðaðar Rjúkandi blys á vellinum þegar City skoraði en mótbárur Glódísar dugðu ekki Uppgjörið: FH - Frankfurt 0-1| Eins marks tap gegn stórliðinu Rómantískur Arnar mun alltaf tryggja Aroni met Hvað er Onana að gera? Ætla að refsa sigursælasta liði Póllands Draumur strákanna brostinn og stelpunum skipað í ójafna leiki „Sjáum veikleika í þeirra leik“ Orðinn nýr maður: „Þetta var orðið mjög þungt“ Higuain rekinn fyrir kynjamisrétti við dómara Heimir rýfur þögnina og þakkar fyrir stuðninginn Byrjaðar að spila sem Breiðablik í EA FC: „Þetta er risa heimur“ Hvernig á að leysa varnarleikinn? Heimir og leikmenn sitji eftir í súpunni: „Vandi á höndum“ Sjá meira