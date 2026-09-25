Bein útsending: Arnar og Orri svara fjölmiðlum degi fyrir fyrsta leik Sindri Sverrisson skrifar 25. september 2026 12:16 Eitt og hálft ár er liðið síðan Orri Steinn Óskarsson spilaði síðast mótsleik fyrir íslenska landsliðið. Það var gegn Kósovó í mars 2025, í fyrstu leikjunum undir stjórn Arnars Gunnlaugssonar sem gerði Orra að fyrirliða. Hann glímdi við meiðsli síðasta haust, í undankeppni HM. Getty/Alex Nicodim Þjálfarinn Arnar Gunnlaugsson og fyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson sitja fyrir svörum á blaðamannafundi í dag fyrir fyrsta leik Íslands á nýrri leiktíð í Þjóðadeildinni í fótbolta. Bein útsending er á Vísi. Ísland mætir Eistlandi á Laugardalsvelli á morgun klukkan 16, í fyrsta leiknum í sínum riðli í C-deild Þjóðadeildarinnar. Lúxemborg og Búlgaría eru einnig í sama riðli. Ljóst er að sigur í riðlinum myndi hjálpa Íslandi mikið í baráttunni um sæti á næsta stórmóti, EM 2028 í Bretlandi og Írlandi. Bein útsending frá blaðamannafundinum er í spilaranum hér að neðan og hefst hún um klukkan 12:40 en fundurinn sjálfur hefst svo klukkan 12:45. Eftir fundinn taka svo við umræður í setti. Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Tengdar fréttir Stressandi dagur: „Gerðist mjög seint“ Daníel Leó Grétarsson fagnar nýrri áskorun hjá AGF í Danmörku eftir streitumikinn lokadag félagsskiptagluggans. Skipti hans til félagsins frá Sönderjyske gengu í gegn á ögurstundu. 25. september 2026 08:01 Landsliðið svitnaði undir vökulu auga vísindamanna Vísindamenn frá Gatorade Sports and Science Institute söfnuðu gögnum um svita leikmanna íslenska karlalandsliðsins í fótbolta og eru bundnar vonir við að niðurstöðurnar á prófunum, sem hafa verið til staðar hjá stórliðum á borð við Manchester City og Barcelona, geti skilað niðurstöðum sem gagnist leikmönnum og landsliðinu. 24. september 2026 07:31 Landsliðin flúðu haustlægðina Karlalandslið Íslands flúði fyrstu haustlægð ársins og æfði innanhúss í Miðgarði í Garðabæ í morgun. U21 landsliðið gerði slíkt hið sama. 24. september 2026 16:30 Elías lengi frá eftir aðgerð á nýra Elías Rafn Ólafsson, markvörður Midtjylland og íslenska landsliðsins, fékk högg á nýrað í leik við OB í dönsku úrvalsdeildina um helgina. Hann þurfti að fara undir hnífinn og verður lengi frá. 24. september 2026 11:17 Dauði varnarmannsins „Þarf ekki að hafa varnarskóla frekar en tækniskóla?“ spyr Guðlaugur Victor Pálsson og hlær. Hann hefur sterkar skoðanir á varnarhluta íslenska landsliðsins og framtíðarhorfum hvað það varðar. Varnarmenn séu í útrýmingarhættu. 24. september 2026 08:00 Mest lesið Ísraeli fékk rautt fyrir að breyta hornfána í vopn og skjóta úr því Fótbolti Rooney tekur fyrir kjaftasögur Enski boltinn Segir Heimi skorta skilning og vill hann burt Fótbolti Hægt hafi verið að koma í veg fyrir dauða sonar þeirra Enski boltinn Sjáðu mörkin í Osló og Dorgu nota Ödegaard eins og hundasleða Fótbolti Stórbrotin varsla Grétars tryggði Haukum montréttinn: „Endar alltaf í svona vitleysu“ Handbolti Mattías Kjeld valdi KR Íslenski boltinn Lygilegt sigurmark HK í Vestmannaeyjum Handbolti „Ég verð augljóslega að taka þetta tap alfarið á mig“ Handbolti Braut kynferðislega á Andy Carroll Enski boltinn Fleiri fréttir Bein útsending: Arnar og Orri svara fjölmiðlum degi fyrir fyrsta leik Valur í hættu á að falla í fyrsta skipti í sögunni Kanónur og ungstirni í ótrúlegri baráttu um Íslandsmeistaratitil Mattías Kjeld valdi KR Sjáðu mörkin í Osló og Dorgu nota Ödegaard eins og hundasleða Kominn fram úr Zlatan og Ronaldo Segir Heimi skorta skilning og vill hann burt „Maður verður með hjartað í buxunum næstu tvær helgar“ Stressandi dagur: „Gerðist mjög seint“ Hægt hafi verið að koma í veg fyrir dauða sonar þeirra Rooney tekur fyrir kjaftasögur Konaté dregur sig úr franska hópnum vegna meiðsla Klopp og Xavi sættust á stig Ísraeli fékk rautt fyrir að breyta hornfána í vopn og skjóta úr því Noregur - Danmörk 3-2 | Fyrsti sigurinn á Dönum í 26 ár Kósovó - Írland 1-0 | Heimir og félagar byrja á tapi í Kosovo Ókeypis að sjá vonarstjörnur Íslands og Frakklands Landsliðin flúðu haustlægðina Mætir Haaland eftir að hafa þjálfað hann 16 ára „Mjög nálægt þessu og fáum sanngjarna umspil núna“ Líf og Emelía með: Hópurinn sem á að taka næstsíðasta skrefið að HM í Brasilíu Sjáðu Þorstein kynna hópinn fyrir HM-leiki við Króata Braut kynferðislega á Andy Carroll Gæti þurft að skipta um herbergisfélaga Elías lengi frá eftir aðgerð á nýra Yoro ekki til Íslands „Væri fínt ef þetta væru sex mánuðir“ Vill leyfa bjórdrykkju á fótboltaleikjum aftur George Gillett látinn Danir litlir í sér: „Sitja hér tólf súrir menn“ Sjá meira