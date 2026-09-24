Mary Maloney beið þess með eftirvæntingu að eiginmaður hennar kæmi heim úr vinnunni. Hún var komin sex mánuði á leið af fyrsta barni og naut þess að stjana við manninn sinn.
„Sæll, ástin mín,“ sagði Mary, þegar Patrick steig inn um dyrnar.
„Sæl, ástin,“ svarað hann á móti.
Hún blandaði handa honum viskí. Hann þambaði það í einum teyg, sem var ólíkt honum.
Mary vissi strax að eitthvað var að.
„Ég þarf að segja þér dálítið,“ sagði Patrick og laut höfði.
Það tók hann innan við fimm mínútur að lýsa hjónabandi þeirra lokið.
Þótt Mary þyrfti að hafa sig alla við að kasta ekki upp lét hún eins og ekkert hefði í skorist.
„Ég ætla að fara að útbúa kvöldmatinn,“ sagði hún.
Sem í leiðslu fór hún niður í kjallara, opnaði frystikistuna og teygði sig í það sem hendi var næst. Lambalæri. Það yrði lambalæri í matinn.
„Í guðanna bænum vertu ekki að búa til mat mín vegna,“ sagði Patrick þegar hún sneri aftur. „Ég er farinn út.“
Hann sneri í hana baki og horfði út um stofugluggann.
Mary gekk öruggum skrefum að glugganum. Þvínæst reiddi hún frosið lambalærið til höggs og sló eiginmann sinn af öllum kröftum í hnakkann.
ÞÚ TRÚIR EKKI HVAÐ GERÐIST NÆST.
Smásaga breska rithöfundarins Roald Dahl, „Lamb til slátrunar“, er þekkt fyrir eina óvæntustu vendingu bókmenntasögunnar.
Eftir að Mary myrðir eiginmann sinn með frosnu lambalæri býr hún morðvopnið til eldunar og stingur því í ofninn. Hún skýst út í búð eftir kartöflum áður en hún hringir í lögregluna og tilkynnir um andlátið.
Rannsóknarlögreglumenn, sem mæta á svæðið, draga þá ályktun að óboðinn gestur hafi banað eiginmanni Mary með barefli á meðan hún sótti meðlætið.
Eftir langa leit að vopninu býður Mary þreyttum lögreglumönnunum að setjast niður til snæðings svo að maturinn, sem ætlaður hafði verið eiginmanni hennar, fari ekki í súginn.
Þeir þiggja boðið og borða morðvopnið sem þeir leituðu.
En það er ekki aðeins í skáldskap sem framvinda tekur svo óvæntar vendingar.
Í vikunni bárust fréttir af því að fyrirtækið Hvalur hf. hefði lokið veiðum þetta árið, örlítið fyrr en áætlað var. Var ákvörðunin tekin vegna slæmrar veðurspár.
Erfitt er annað en að dást að staðfestu Kristjáns Loftssonar, forstjóra Hvals. Þótt Kristján gefist upp þegar á móti blæs í bókstaflegri merkingu gerir hann það svo sannarlega ekki þegar illa viðrar í óeiginlegri merkingu.
Þrátt fyrir áratuga mótlæti og mótmæli heimsbyggðarinnar hefur Kristján ávallt þvertekið fyrir að láta af veiðum sínum.
Nú í sumarlok stóð fyrirtækið hins vegar frammi fyrir hindrun sem í augum flestra hefði virst óyfirstíganleg: Tilraunir til að selja íslenskt hvalkjöt til Japan þurfti að leggja á hilluna í kjölfar þess að ekkert bólaði á meintri eftirspurn.
En Kristján Loftsson dó ekki ráðalaus.
Einhvers staðar í frystigeymslum hvíla 93 langreyðar sem veiddar voru í sumar, sönnunargagn um fánýti þess verknaðar sem hvalveiðar eru nú á dögum.
Í sögu Roalds Dahl um frosna lambalærið nærir morðvopnið þreytta og svanga lögreglumenn. Þannig tekst Mary Maloney að láta sönnunargagnið hverfa með athöfn sem virðist á yfirborðinu góðverk.
Svo virðist sem Kristján Loftsson hyggist koma undan sönnunargagninu um markleysu hvalveiða með sambærilegu góðverki, nema á töluvert stærri skala.
Í samtali við Morgunblaðið kvaðst Kristján ætla að nota langreyðarnar í frystinum í járnbætiefni, m.a. handa börnum í Afríku.
Uppátækið er ekki aðeins hagnýt leið til að losna við 93 langreyðar úr frystigeymslunni. Virðist Kristján jafnframt telja það geta orðið þjóðum Afríku hvatning til að fara sjálfar að veiða úr hvalastofnum undan ströndum álfunnar til að mæta vandanum. „Ætla þessar þjóðir að láta hvalinn vera þarna á meðan fólkið þjáist og börnin skaddast vegna viðvarandi járnskorts?“ spurði hann.
Kristján Loftsson hrópar: Er enginn að hugsa um börnin!
Sé Kristjáni raunverulega annt um börnin þarf hann þó ekki að hafa áhyggjur: Járntöflur úr járnsúlfati hafa verið notaðar í nær tvær aldir. Þær eru ódýrar í framleiðslu, krefjast ekki blóðsúthellinga og hafa gefist vel.
Að manni læðist hins vegar sá grunur að járntöfluframleiðsla Kristjáns sé örvæntingarfull tilraun til að finna hvalveiðum tilgang.
Langt er síðan hvalveiðar komust í siðferðilegt þrot. Nú eru þær einnig komnar í efnahagslegt þrot.
Svo er komið að hvalveiðar Íslendinga eru lítið annað en tómstundagaman eins eldriborgara. Getur einhver í guðanna bænum boðið Kristjáni Loftssyni með sér í golf.
Ég keypti mér nýverið stóran dall af fæðubótarefninu kreatíni – ég hafði heyrt að það væri miðaldra konum allra meina bót. Þegar efnið fór að valda mér óþægindum í maga gerði ég það sem hvaða heilvita manneskja hefði gert: Ég fór aftur í búðina og keypti dall af ennþá dýrara kreatíni.
Skóli barnanna hófst loks í vikunni hér í London þar sem ég bý. Að vanda kem ég undan sumrinu full af sjálfsfyrirlitningu. Guð hvað börnin mín hljóta að vera fegin að komast í skólann eftir að hafa þurft að þola mig í sjö vikur.
Margt er hægt að kaupa fyrir peninga: Flottan bíl, nuddpott, þjóðaratkvæðagreiðslu ... Greiðendur húsnæðislána gerðu sér margir vonir um að kaupa eitthvað fínt fyrir peninginn sem yrði afgangs af ráðstöfunartekjunum þegar Ísland gengi í Evrópusambandið og tæki upp evru. Eftir nýliðna þjóðaratkvæðagreiðslu sjá þeir hins vegar fram á að búa við núverandi ofurvexti um aldir alda.
„Helvíti er annað fólk,“ er haft eftir persónu í leikriti franska heimspekingsins Jean-Paul Sartre.
Þjálfari enska fótboltaliðsins Arsenal var gagnrýndur fyrir að fagna of ákaft sigri á spænska liðinu Atletico Madrid í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu í byrjun mánaðar – Arsenal var ekki búið að vinna bikarinn.
Síðastliðinn laugardag stukku sex breskir fallhlífahermenn úr flugvél yfir Suður-Atlantshafinu. Gjörgæsluhjúkrunarfræðingur var bundinn við einn þeirra, svæfingarlæknir við annan.
David Attenborough verður hundrað ára á morgun. Attenborough er dáður um heim allan fyrir náttúrulífsþætti sína. Minnstu munaði hins vegar að veröldin yrði af hæfileikum hans.
Hin árlega Wireless tónlistarhátíð, sem fara átti fram í sumar í almenningsgarði skammt þar frá sem ég bý í London, hefur verið blásin af. Er það gert í kjölfar þess að rapparanum Kanye West, aðalstjörnu hátíðarinnar, var synjað um rafrænt ferðaleyfi til Bretlands vegna ásakana um að hann sé nasisti.
Þegar ég fullyrti við breskan vin minn að Ísland væri spilltasta ríki Norðurlanda skellihló hann. Honum fannst lítið til áþjánar landsmanna koma og sagði: „Að vera spilltasta ríkið á Norðurlöndum er eins og að vera lauslátasta nunnan í klaustrinu.“
Hverjum þykir sinn fugl fagur. Að sama skapi virðist hverri kynslóð finnast eigin mótunarár hafa verið hápunktur vestrænnar siðmenningar.
Það hafði verið fróm ósk barnanna að við færum á frumsýningu nýju Super Mario myndarinnar í páskafríinu. Þar sem ég gekk út úr bíósal í London og hugsaði „hvar hafa dagar lífs míns lit sínum glatað“ barst mér tilkynning í símann. Kvikmyndagagnrýnandi dagblaðsins The Times hafði birt harðorðan dóm um myndina. Kallaði hann verkið innantóma markaðssetningarælu sem sýndi hversu undirseld hórdómi vinsældanna við værum orðin. Gaf hann myndinni núll stjörnur.
Á páskum fagna því væntanlega ýmsir að Guð hafi gefið son sinn eingetinn, svo að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Þeir eru þó sennilega fleiri sem fagna því að fá frí í vinnunni, þar sem lífið virðist oft sannarlega eilíft.
Eitt má Donald Trump Bandaríkjaforseti eiga: Hann er góður landafræðikennari. Þótt gáfulegir stjórnmálaskýrendur tali eins og þeir hafi fæðst með vitneskjuna um hvar Hormús-sund er að finna á korti, höfðu fæst okkar heyrt af þessari lífæð nútímans fyrr en í síðasta mánuði – þar með talinn Trump sjálfur, af atburðum síðustu vikna að dæma.
Ef veruleikinn hefði hlotið tilnefningu til Óskarsverðlaunanna, sem fram fóru á sunnudaginn, hefðu aðstandendur hans komið tómhentir heim. Klén tragikómedía um stríð, veðrið og verðbólgu vekur fáar aðrar tilfinningar en löngun til að labba út í hléi. Hvernig nokkrum datt í hug að leggjast í gerð verksins sætir furðu.