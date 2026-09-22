Ofurfyrirsætan Cindy Crawford á erfitt með að meðtaka það að Presley Gerber, sonur hennar, sé látinn. Mæðginin eru sögð hafa verið mjög náin.
Presley fannst látinn á meðferðarheimili á sunnudag. Talið er að hann hafi tekið of stóran skammt af eiturlyfjum en hann hafði um árabil glímt við fíkn og verið opinskár um baráttuna. Hann var 27 ára þegar hann lést.
„Þau voru svo náin. Það sem þið sáuð á netinu og í fjölmiðlum var ekki eitthvað leikrit. Þau voru náin fjölskylda,“ hefur Page Six eftir heimildarmanni.
„Cindy er óhuggandi. Hún er gjörsamlega miður sín. Þetta er versta martröð allra foreldra, fjölskyldan er enn að reyna að meðtaka að þetta hafi gerst,“ segir annar heimildarmaður.
Hún hafi alltaf verið hans helsti stuðningsmaður og hjálpað honum í gegnum erfiða tíma. Presley og systir hans Kaia eru einnig sögð hafa verið afar náin.