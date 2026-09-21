Ein heitasta leikkona landsins á lausu Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 21. september 2026 12:32 Kristín Pétursdóttir er á lausu. Instagram Kristín Pétursdóttir, leikkona og áhrifavaldur, er orðin einhleyp. Hún og handboltadómarinn Þorvar Bjarmi eru farin í sitt hvora áttina eftir fjögurra ára samband. Þetta staðfesta heimildir fréttastofu en Kristín og Þorvar eiga saman soninn Tind og fyrir á Kristín soninn Storm. Þorvar Bjarmi og Kristín Péturs með Stormi, eldri syni Kristínar. Þorvar og Kristín eignuðust soninn Tind saman í byrjun maí 2025.Instagram Kristín er fædd árið 1992 og er einn vinsælasti áhrifavaldur landsins. Hún er útskrifuð leikkona en hún hefur vakið athygli bæði á sviði og í kvikmyndum og þáttum. Hún er með rúmlega tuttugu þúsund fylgjendur á Instagram og hefur í gegnum tíðina ratað á lista yfir eftirsóttustu skvísur landsins. Þorvar er fæddur árið 1997 og hefur starfað sem handboltadómari í árabil. Kristín Péturs er dugleg að skvísast á Instagram.Instagram Ástin og lífið Tímamót Mest lesið Stjörnulífið: „Fer þér ekki vel, þessi drjóli“ Lífið Sonur Cindy Crawford er látinn Lífið Ein heitasta leikkona landsins á lausu Lífið Sjóðurinn tómur Lífið Heyrir aftur hljóð sem höfðu verið horfin í mörg ár Lífið Var send í megrunarbúðir 11 ára gömul Lífið 50+: Ósjálfráða vinahreinsunin eftir fimmtugt Áskorun Einstakt einbýli Sigurðar og Láru Lífið Stjörnum prýdd fyrsta frumsýning vetrarins Lífið Fjögurra ára fyrirsætusonur stal senunni Tíska og hönnun Fleiri fréttir Ein heitasta leikkona landsins á lausu Einstakt einbýli Sigurðar og Láru Stjörnum prýdd fyrsta frumsýning vetrarins Heyrir aftur hljóð sem höfðu verið horfin í mörg ár Sonur Cindy Crawford er látinn Stjörnulífið: „Fer þér ekki vel, þessi drjóli“ Sjóðurinn tómur Var send í megrunarbúðir 11 ára gömul Krakkatía vikunnar: Nýjasti kisinn, rjúpa og vopn „Okkur langar bara til þess að gera þetta allt saman aftur“ Hætta að prenta Walliams eftir ásakanir um kynferðislegt áreiti Örvar og María Elísabet nýtt listapar Segir af sér eftir að hafa beitt mótmælendur ofbeldi „Maður getur varla beðið um meira“ Bakaríið í beinni útsendingu „Fóturinn á mér er ekki bólginn af því að ég missti barnið mitt“ Fréttatía vikunnar: Danir, pósthólf og Louis Vuitton Macklemore svarað Staðgöngumóðir var það Yfir sjöhundruð manns keypt af Guðna í forsölu Lilja í Cosmo selur aðra perlu Kjartans Korter í fæðingarþunglyndi en fór út að hlaupa viku eftir fæðingu Spurt var um dýr með það harðan skjöld að byssukúlurnar fljúga af þeim Ekkert náð að æfa sig en ætlar að kýla á Bakgarðshlaupið Barnastjarnan orðin tveggja barna móðir Hvað veistu um... fræga menn sem heita Robert? Ísak Bergmann og Agnes Perla eiga von á barni „Bakkus nær ekki þeim verstu af okkur, virðist helst velja þá bestu“ Skorar á Kraft að jafna framlag sitt til neyðaraðstoðar á Gasa Ef þú ert í þessum hópi ættir þú ekki að taka lýsi Sjá meira