Lífið

Ein heitasta leik­kona landsins á lausu

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Kristín Pétursdóttir er á lausu.
Kristín Pétursdóttir er á lausu. Instagram

Kristín Pétursdóttir, leikkona og áhrifavaldur, er orðin einhleyp. Hún og handboltadómarinn Þorvar Bjarmi eru farin í sitt hvora áttina eftir fjögurra ára samband.

Þetta staðfesta heimildir fréttastofu en Kristín og Þorvar eiga saman soninn Tind og fyrir á Kristín soninn Storm. 

Þorvar Bjarmi og Kristín Péturs með Stormi, eldri syni Kristínar. Þorvar og Kristín eignuðust soninn Tind saman í byrjun maí 2025.Instagram

Kristín er fædd árið 1992 og er einn vinsælasti áhrifavaldur landsins. Hún er útskrifuð leikkona en hún hefur vakið athygli bæði á sviði og í kvikmyndum og þáttum. Hún er með rúmlega tuttugu þúsund fylgjendur á Instagram og hefur í gegnum tíðina ratað á lista yfir eftirsóttustu skvísur landsins. Þorvar er fæddur árið 1997 og hefur starfað sem handboltadómari í árabil. 

Kristín Péturs er dugleg að skvísast á Instagram.Instagram
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