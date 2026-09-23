Bandarísk sjónvarpsstjarna spókaði sig um í miðbænum Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 23. september 2026 21:45 Það mátti vart sjá hvort var lukkulegra með myndina, Colman eða Dísa. Bandaríska sjónvarpsstjarnan Colman Domingo spókaði sig um í miðbæ Reykjavíkur í dag. Hann er nýkominn frá Nýju-Mexíkó í Bandaríkjunum þar sem fram fóru tökur á þriðju seríunni af Netflix þáttunum Four Seasons. Það eru listakonurnar í Kirsuberjatréinu á Vesturgötu sem greina frá því að leikarinn hafi sótt þær heim í dag. Hann kíkti við í listabúðinni í hádeginu og sat fyrir á mynd með einni af listakonunum Dísu Jóhannsdóttur. Domingo fer með stórt hlutverk í Four Seasons á Netflix ásamt Tinu Fey og fleiri valinkunnum leikurum. Þættirnir fjalla um miðaldra vini sem fara reglulega í frí saman þvert á árstíðir. Domingo er líklega þekktastur fyrir hlutverk sitt sem Ali Muhammad í sjónvarpsþáttunum Euphoria frá HBO sem skörtuðu Zendaya, Jacob Elordi og Sydney Sweeney í aðalhlutverkum. Hann skaust upp á stjörnuhimininn árið 2015 í hlutverki Victor Strand í uppvakingaþáttunum Fear the Walking Dead. Domingo var nýverið í viðtali við bandarísku sjónvarpsstöðina CNN. Þar sagði hann frá því að hann hafi átt erfitt uppdráttar snemma á ferlinum, en hafi þó aldrei gefist upp. Íslandsvinir Hollywood Bíó og sjónvarp Mest lesið Allir gengu út af tónleikunum: „Ég fór heim og grét“ Tónlist Veltir fyrir sér hvers vegna hún sé alltaf gröð í flugvél Lífið Kynlífsstunur og sjálfsfróun á tískusýningu Lífið „Rosalegt brot á mínu einkalífi“ Lífið Fyrrverandi maður Clancy á von á barni Lífið Tíu algeng mistök í daglegri hárumhirðu Lífið samstarf Elskar uppþvottavélina meira en eiginkonuna Gagnrýni Edda með tárin í augunum Lífið Sól sló í gegn á tískuviku í London Tíska og hönnun Sneri vörn í sókn í vinaleysinu Lífið Fleiri fréttir „Rosalegt brot á mínu einkalífi“ Edda með tárin í augunum Fyrrverandi maður Clancy á von á barni Kynlífsstunur og sjálfsfróun á tískusýningu Veltir fyrir sér hvers vegna hún sé alltaf gröð í flugvél Arnaldur græddi 113 milljónir og Yrsa tuttugu Í kossaflensi á listasýningu Sneri vörn í sókn í vinaleysinu Misstu sig þegar sigurinn var í höfn Systkinin kítast: „Mættir alveg mæta meira upp í bústað og vinna“ Diljá Mist skikkuð í smá hvíld Cindy Crawford óhuggandi eftir andlátið „Mjög óraunveruleg og full af ást“ Hvað veistu um… Djúpavog? Gjörningur til heiðurs pabba sem féll fyrir eigin hendi Ein heitasta leikkona landsins á lausu Einstakt einbýli Sigurðar og Láru Stjörnum prýdd fyrsta frumsýning vetrarins Heyrir aftur hljóð sem höfðu verið horfin í mörg ár Sonur Cindy Crawford er látinn Stjörnulífið: „Fer þér ekki vel, þessi drjóli“ Sjóðurinn tómur Var send í megrunarbúðir 11 ára gömul Krakkatía vikunnar: Nýjasti kisinn, rjúpa og vopn „Okkur langar bara til þess að gera þetta allt saman aftur“ Hætta að prenta Walliams eftir ásakanir um kynferðislegt áreiti Örvar og María Elísabet nýtt listapar Segir af sér eftir að hafa beitt mótmælendur ofbeldi „Maður getur varla beðið um meira“ Bakaríið í beinni útsendingu Sjá meira