Lífið

Banda­rísk sjónvarpsstjarna spókaði sig um í mið­bænum

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Það mátti vart sjá hvort var lukkulegra með myndina, Colman eða Dísa.
Það mátti vart sjá hvort var lukkulegra með myndina, Colman eða Dísa.

Bandaríska sjónvarpsstjarnan Colman Domingo spókaði sig um í miðbæ Reykjavíkur í dag. Hann er nýkominn frá Nýju-Mexíkó í Bandaríkjunum þar sem fram fóru tökur á þriðju seríunni af Netflix þáttunum Four Seasons.

Það eru listakonurnar í Kirsuberjatréinu á Vesturgötu sem greina frá því að leikarinn hafi sótt þær heim í dag. Hann kíkti við í listabúðinni í hádeginu og sat fyrir á mynd með einni af listakonunum Dísu Jóhannsdóttur.

Domingo fer með stórt hlutverk í Four Seasons á Netflix ásamt Tinu Fey og fleiri valinkunnum leikurum. Þættirnir fjalla um miðaldra vini sem fara reglulega í frí saman þvert á árstíðir.

Domingo er líklega þekktastur fyrir hlutverk sitt sem Ali Muhammad í sjónvarpsþáttunum Euphoria frá HBO sem skörtuðu Zendaya, Jacob Elordi og Sydney Sweeney í aðalhlutverkum. Hann skaust upp á stjörnuhimininn árið 2015 í hlutverki Victor Strand í uppvakingaþáttunum Fear the Walking Dead.

Domingo var nýverið í viðtali við bandarísku sjónvarpsstöðina CNN. Þar sagði hann frá því að hann hafi átt erfitt uppdráttar snemma á ferlinum, en hafi þó aldrei gefist upp.

Íslandsvinir Hollywood Bíó og sjónvarp


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.