Lífið

Misstu sig þegar sigurinn var í höfn

Stefán Árni Pálsson skrifar
Heldur betur spenna í 16-liða úrslitunum.
Heldur betur spenna í 16-liða úrslitunum.

Í öðrum þættinum af sjöundu þáttaröðinni af Kviss taka fulltrúar HK, þeir Hjörvar Hafliðason og Andri Már Eggertsson, betur þekktur sem Nablinn á móti UMF Heklu, þeim Tómasi Steindórssyni og Birtu Sólveigu Sörin.

Þeir Andri Már og Tómas eru vanir að keppa sín á milli í Extraleikunum í Körfuboltakvöldi Extra og því þekkja þeir það vel. Byrjunin hjá Heklu í þættinum var frábær en Tómas svaraði nánast öllum spurningunum í hraðanum rétt eins og sjá má hér að neðan.

Viðureignin var æsispennandi og réðust úrslitin á lokaspurningunni. Þá var spurt um land sem er eina landið í Evrópu þar sem dauðarefsingin er enn við lýði. Um var að ræða seinni þrjú hint spurningin og þurftu liðin vísbendingar til að fatta landið. Hér að neðan má sjá hvernig viðureignin fór.

En fyrir þá sem vilja ekki sjá úrslitin og horfa á þáttinn í heild sinni þá er hann aðgengilegur á Sýn+.

Klippa: Misstu sig þegar sigurinn var í höfn
Kviss HK


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