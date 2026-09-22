Misstu sig þegar sigurinn var í höfn Stefán Árni Pálsson skrifar 22. september 2026 10:32 Heldur betur spenna í 16-liða úrslitunum. Í öðrum þættinum af sjöundu þáttaröðinni af Kviss taka fulltrúar HK, þeir Hjörvar Hafliðason og Andri Már Eggertsson, betur þekktur sem Nablinn á móti UMF Heklu, þeim Tómasi Steindórssyni og Birtu Sólveigu Sörin. Þeir Andri Már og Tómas eru vanir að keppa sín á milli í Extraleikunum í Körfuboltakvöldi Extra og því þekkja þeir það vel. Byrjunin hjá Heklu í þættinum var frábær en Tómas svaraði nánast öllum spurningunum í hraðanum rétt eins og sjá má hér að neðan. Viðureignin var æsispennandi og réðust úrslitin á lokaspurningunni. Þá var spurt um land sem er eina landið í Evrópu þar sem dauðarefsingin er enn við lýði. Um var að ræða seinni þrjú hint spurningin og þurftu liðin vísbendingar til að fatta landið. Hér að neðan má sjá hvernig viðureignin fór. En fyrir þá sem vilja ekki sjá úrslitin og horfa á þáttinn í heild sinni þá er hann aðgengilegur á Sýn+. Klippa: Misstu sig þegar sigurinn var í höfn Kviss HK Mest lesið Diljá Mist skikkuð í smá hvíld Lífið Cindy Crawford óhuggandi eftir andlátið Lífið „Mjög óraunveruleg og full af ást“ Lífið Hvað veistu um… Djúpavog? Lífið Skvísur í svakalegu stuði á Svikasögum Menning Systkinin kítast: „Mættir alveg mæta meira upp í bústað og vinna“ Lífið Gjörningur til heiðurs pabba sem féll fyrir eigin hendi Lífið Ein heitasta leikkona landsins á lausu Lífið „Nú skaltu bara fara í pottinn, Pottakóngur!“ Lífið samstarf Stjörnulífið: „Fer þér ekki vel, þessi drjóli“ Lífið Fleiri fréttir Misstu sig þegar sigurinn var í höfn Systkinin kítast: „Mættir alveg mæta meira upp í bústað og vinna“ Diljá Mist skikkuð í smá hvíld Cindy Crawford óhuggandi eftir andlátið „Mjög óraunveruleg og full af ást“ Hvað veistu um… Djúpavog? Gjörningur til heiðurs pabba sem féll fyrir eigin hendi Ein heitasta leikkona landsins á lausu Einstakt einbýli Sigurðar og Láru Stjörnum prýdd fyrsta frumsýning vetrarins Heyrir aftur hljóð sem höfðu verið horfin í mörg ár Sonur Cindy Crawford er látinn Stjörnulífið: „Fer þér ekki vel, þessi drjóli“ Sjóðurinn tómur Var send í megrunarbúðir 11 ára gömul Krakkatía vikunnar: Nýjasti kisinn, rjúpa og vopn „Okkur langar bara til þess að gera þetta allt saman aftur“ Hætta að prenta Walliams eftir ásakanir um kynferðislegt áreiti Örvar og María Elísabet nýtt listapar Segir af sér eftir að hafa beitt mótmælendur ofbeldi „Maður getur varla beðið um meira“ Bakaríið í beinni útsendingu „Fóturinn á mér er ekki bólginn af því að ég missti barnið mitt“ Fréttatía vikunnar: Danir, pósthólf og Louis Vuitton Macklemore svarað Staðgöngumóðir var það Yfir sjöhundruð manns keypt af Guðna í forsölu Lilja í Cosmo selur aðra perlu Kjartans Korter í fæðingarþunglyndi en fór út að hlaupa viku eftir fæðingu Spurt var um dýr með það harðan skjöld að byssukúlurnar fljúga af þeim Sjá meira