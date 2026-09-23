Patrick Clancy, fyrrverandi eiginmaður Lindsay Clancy, á von á barni með eiginkonu sinni. Lindsay sat réttarhöld ákærð fyrir að hafa myrt þrjú börn þeirra árið 2023.
Þetta kom fram í viðtali í þættinum 60 minutes á CBS. Þar sögðu Patrick og Rachel Danis eiginkona hans að þau hefðu ákveðið að eignast börn saman. Patrick og Rachel sögðu spyrli þáttarins að þau væru spennt að segja börnunum sínum frá systkinum sínum, Cora, Dawson og Callan.
Patrick og Lindsay skildu í febrúar árið 2024 og flutti hann inn með Rachel árið 2025. Þau giftu sig í apríl 2026.
Í viðtalinu sagði Patrick að hann hefði fyrirgefið Lindsay.
Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218.
Mál Lindsay Clancy hefur vakið töluverða athygli en hún sætti ákæru fyrir að hafa myrt börnin sín þrjú árið 2023 sem voru þá fimm ára, þriggja ára og átta mánaða gömul. Eftir morðin á hún að hafa reynt að svipta sig lífi.
Sjá nánar: Mál Lindsay Clancy
Fjöldi fylgdist með réttarhöldunum sem snerust að miklu leyti um geðræna heilsu Lindsay á þessum tíma. Þegar hún framdi morðin sagðist hún hafa heyrt rödd sem sagði henni að bana börnunum og svo sjálfri sér.
Lögmenn Lindsay hafa ekki neitað því að hún hafi myrt börnin en segja hana hafa þjáðst af miklum geðrænum vanda vegna fæðingarþunglyndis. Réttarhöldunum lauk hins vegar án niðurstöðu þar sem kviðdómendur komust ekki að einróma niðurstöðu.