Edda með tárin í augunum

Edda Björgvinsdóttir segist vera með tárin í augunum af þakklæti en hún var heiðruð á setningu UngRIFF, kvikmyndahátíð fyrir börn og ungmenni og veitti Halla Tómasdóttir forseti Íslands henni heiðursverðlaunin í Smárabíó. Þá var hátíðin einnig sett í Króksbíói á Sauðárkróki.
Í tilkynningu frá skipuleggjendum kemur fram að um þúsund skólabörn hafi gert sér ferð í Smárabíó í Kópavogi og í Króksbíó á Sauðárkróki. Halla Tómasdóttir forseti hélt ræðu þar sem hún nefndi mikilvægi þess að auka kvikmyndalæsi barna.
„Það sem er svo magnað við kvikmyndir er að þær hjálpa okkur að skilja okkur sjálf, heiminn og aðra.” sagði Halla. Halla veitti Eddu leikkonu heiðursverðlaun UngRIFF fyrir leik sinn í gegnum árin.Ungmennaráð hátíðarinnar valdi verðlaunahafann og sögðu þau Eddu meðal annars vera „fyrirmynd allrar þjóðarinnar.“
Halla minntist þar að auki á að það eru ekki aðeins börnin í salnum þennan daginn sem fá að alast upp við leik hennar, heldur foreldrar þeirra líka og er Edda því líkt og brú milli kynslóða. „Ég er djúpt hrærð og þakklát fyrir þessi heiðursverðlaun UngRIFF,” sagði Edda í þakkarræðu sinni.
„UngRiff er magnað og merkilegt framlag til skapandi greina og það telst til tíðinda að það skuli vera sérstök kvikmyndahátíð fyrir börn og ungmenni á Íslandi.“
Þá minntist Edda á mikilvægi þess að fjárfesta í menningarviðburðum og list. „Þetta er ómetanleg menningarstarf sem UngRIFF býður uppá, þar sem ekkert vantar – nema helst fjármagn! Fjárfestum í börnum og ungmennum því annars er engin framtíð listsköpunar á Íslandi.“
Ungmennaráð RIFF í ár skipa Baldur Tumi Einarsson, Áshildur Herdís Gunnlaugsdóttir, Rúnar Már Jónasson, Róbert Kári Örnólfsson, Sverrir Þór Leifsson og Anna Signý Sæmundsdóttir. Öll eru þau nemendur úr Grundarskóli á Akranesi og Menntaskólanum í Reykjavík. Þau hafi staðið með prýði í skipulagningu með verkefnastjóra UngRIFF, Salvöru Bergmann, í allt sumar og völdu þau meðal annars opnunarmyndina fyrir unglingastigið; Skateboarding Is Not For Girls (ísl Bretti og brúðarkaup).
Myndin fyrir yngri bekkina sem sýnd var í morgun var ekki síðri, en það var teiknimyndin Lucy Lost (ísl, Týnda stúlkan) sem var að auki talsett á íslensku af Þórunni Clausen og Ólafi Þorvaldz í Upptekið með Gunnari Árnasyni.
Skólarnir sem mættu í Smárabíó og fylltu alla fjóra salinu voru: Víðistaðaskóli, Laugarnesskóli, Vatnsendaskóli, Smáraskóli, Álfhólsskóli, Selásskóli, Ölduselsskóli, Húsaskóli, Breiðholtsskóli.