Líf húðflúrslistakonunnar Katelyn Larson breyttist gríðarlega þegar kærasti hennar til margra ára öðlaðist alheimsfrægð á örskotsstundu. Sá er leikarinn Hudson Williams sem sló algjörlega í gegn í hlutverki sínu sem Shane Hollander í hokkíástarþáttunum Heated Rivalry. Velgengnin hefur ekki bara verið dans á rósum og hafa aðdáendur ítrekað farið yfir mörk bæði Hudsons og Katelynar.
Parið kom fyrst fram saman á rauða dreglinum fyrir sex mánuðum og æstir aðdáendur fóru að kynna sér allt sem hægt var um Katelyn. Þá voru þeir fljótir að átta sig á því að hún starfaði sem húðflúrari á stofu í borginni Vancouver í Kanada.
Nýlega gagnrýndi Larson aðdáendur Heated Rivalry sem höfðu „farið yfir ákveðin mörk nýlega“.
„Augljóslega hafa mörg ykkar fundið stofuna vegna ákveðins þáttar og það er meira en í lagi,“ skrifaði hún í Instagram-sögu hjá sér á dögunum.
„Hér dreg ég mjög skýr mörk: að bóka tíma hjá mér eða einhverjum öðrum eingöngu vegna tengsla minna við þáttinn er rosalegt brot á mínu einkalífi.
Að mæta í tímann og spyrja samstarfsfólk mitt einhverra spurninga um mig eða Hudson er gríðarlega óþægilegt fyrir alla.“
Þrátt fyrir að Larson hafi beðið þá sem ætla sér að koma á húðflúrstofuna hennar eingöngu vegna tengsla hennar við Hudson um að hætta því benti hún á að auðvitað væru áhugasamir velkomnir.
„Það er fullkomlega í lagi ef þið fylgið mér eða einhverjum af hinum listamönnunum vegna þess að ykkur líkar í alvöru við listina og viljið fá flott húðflúr. Gerið það endilega og ykkur þarf aldrei að líða óþægilega yfir því.“
Katelyn heimsótti Ísland í byrjun september og virtist njóta þess vel að vera hérlendis í friði, eins og sjá má á myndunum hér að neðan:
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A post shared by katelyn <3 (@katelynlarsonnn)