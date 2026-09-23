Lífið

„Rosa­legt brot á mínu einka­lífi“

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Húðflúrslistakonan Katelyn Larson og leikarinn Hudson Williams reyna ítrekað að setja aðdáendum leikarans skýr mörk.
Húðflúrslistakonan Katelyn Larson og leikarinn Hudson Williams reyna ítrekað að setja aðdáendum leikarans skýr mörk. Christopher Polk/Variety via Getty Images

Líf húðflúrslistakonunnar Katelyn Larson breyttist gríðarlega þegar kærasti hennar til margra ára öðlaðist alheimsfrægð á örskotsstundu. Sá er leikarinn Hudson Williams sem sló algjörlega í gegn í hlutverki sínu sem Shane Hollander í hokkíástarþáttunum Heated Rivalry. Velgengnin hefur ekki bara verið dans á rósum og hafa aðdáendur ítrekað farið yfir mörk bæði Hudsons og Katelynar.

Parið kom fyrst fram saman á rauða dreglinum fyrir sex mánuðum og æstir aðdáendur fóru að kynna sér allt sem hægt var um Katelyn. Þá voru þeir fljótir að átta sig á því að hún starfaði sem húðflúrari á stofu í borginni Vancouver í Kanada.

Nýlega gagnrýndi Larson aðdáendur Heated Rivalry sem höfðu „farið yfir ákveðin mörk nýlega“.

„Augljóslega hafa mörg ykkar fundið stofuna vegna ákveðins þáttar og það er meira en í lagi,“ skrifaði hún í Instagram-sögu hjá sér á dögunum.

„Hér dreg ég mjög skýr mörk: að bóka tíma hjá mér eða einhverjum öðrum eingöngu vegna tengsla minna við þáttinn er rosalegt brot á mínu einkalífi.

Að mæta í tímann og spyrja samstarfsfólk mitt einhverra spurninga um mig eða Hudson er gríðarlega óþægilegt fyrir alla.“

Þrátt fyrir að Larson hafi beðið þá sem ætla sér að koma á húðflúrstofuna hennar eingöngu vegna tengsla hennar við Hudson um að hætta því benti hún á að auðvitað væru áhugasamir velkomnir.

„Það er fullkomlega í lagi ef þið fylgið mér eða einhverjum af hinum listamönnunum vegna þess að ykkur líkar í alvöru við listina og viljið fá flott húðflúr. Gerið það endilega og ykkur þarf aldrei að líða óþægilega yfir því.“

Katelyn heimsótti Ísland í byrjun september og virtist njóta þess vel að vera hérlendis í friði, eins og sjá má á myndunum hér að neðan:

Hollywood Húðflúr Kanada


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