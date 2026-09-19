Tónlistarmaðurinn Örvar Smárason og rithöfundurinn María Elísabet Bragadóttir eru nýtt par. Þau geisluðu á útgáfuhófi Margrétar Bjarnadóttur í Tjarnarbíói í vikunni.
Örvar og María Elísabet hafa bæði getið sér gott orð á íslensku listasenunni. Örvar er einn af stofnmeðlimum hljómsveitarinnar múm og hefur einnig verið áberandi í FM Belfast. Örvar hefur jafnframt starfað sem sólótónlistarmaður og gaf árið 2018 út sína fyrstu sólóplötu, Light Is Liquid.
Tónlistin er þó ekki eina listformið sem Örvar hefur fengist við. Hann er einnig ljóðskáld og rithöfundur og hefur meðal annars sent frá sér nóvelluna Úfin, strokin og ljóðabókina Gamall þrjótur, nýir tímar. Árið 2022 kom út smásagnasafnið Svefngríman, en fyrir það hlaut hann nýræktarstyrk Miðstöðvar íslenskra bókmennta.
María Elísabet er á hinn bóginn eitt af nýlegri nöfnunum í flóru íslenskra rithöfunda. Hún gaf út sína fyrstu bók, Herbergi í öðrum heimi, árið 2020. Bókin er smásagnasafn og vakti töluverða athygli, meðal annars fyrir sérstakan stíl höfundarins, hugmyndaauðgi og húmor.
Árið 2022 sendi hún frá sér smásagnasafnið Sápufuglinn en í bókinni eru þrjár sögur þar sem meðal annars er fjallað um losta, valdadýnamík í samböndum, kynverund og arfgengan hæfileika til að ferðast um í tíma. Bókin færði henni tilnefningu til Bókmenntaverðlauna Evrópusambandsins árið 2024. Bækur Maríu hafa meðal annars komið út í Danmörku, Ungverjalandi, Hollandi og Serbíu.
Nokkur aldursmunur er á parinu en Örvar varð 49 ára í sumar. María Elísabet er sextán árum yngri en hún fagnaði 33 ára afmæli sínu í apríl. Örvar var áður giftur leikkonunni Birgittu Birgisdóttur en nýlega var greint frá sambandi hennar við Pétur Krogh Ólafsson.