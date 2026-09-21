Stjörnulífið: „Fer þér ekki vel, þessi drjóli“

Samfélagsmiðlar hafa iðað af lífi í september og stjörnur landsins elska haustið. Tónlistarmaðurinn Bubbi Morthens hvatti Bríeti til að hætta að reykja vindla og rapparinn Birgir Hákon fagnaði átta ára edrú-afmæli. Liðin vika einkenndist af elegant brúðkaupum, tískusýningum, tónleikum og tímamótum á samfélagsmiðlun.
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Útvarpskonan og sjónvarpsstjarnan Guðrún Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í gúmmíbát, birti myndasyrpu frá hennar daglega lífi á Instagram.
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Instagrammarinn og nú söngkonan Unnur Borg fór í túristabúð og var smá hrædd við tröllið.
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Fyrirsætan Brynja Bjarnadóttir og athafnamaðurinn Arnar Gauti, jafnan þekktur sem Lil Curly, fóru saman í rómantískt frí til Ítalíu.
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Áhrifavaldurinn Tinna Þorradóttir og maðurinn hennar Stefán Jóhannsson eiga vini sem elska að gifta sig í útlöndum! Þau byrjuðu á glæsilegu brúðkaupi Önnu Fríðu Gísladóttur og Sverri Fali Björnssyni við Garda-vatn á Ítalíu og fóru þaðan yfir til Suður-Frakklands að fagna ástinni með nýgiftu Kristínu Huldu Gísladóttur og Stefáni Hauser Magnússyni.
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Markaðsskvísan Pattra Sriyanonge sat fyrir í skemmtilegri múnderingu fyrir myndlistardeild Listaháskóla Íslands.
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Áhrifavaldurinn Fanney Ingvarsdóttir fagnaði ástinni í Sitges en þangað var hún mætt í brúðkaup vina sinna Mörtu Rúnar Ársælsdóttur og Arnórs Eyvars Ólafssonar.
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Fegurðardrottningin Íris Freyja Salguero á von á barni númer tvö og birti geislandi fallegar myndir af sér í höll á sólríkum slóðum.
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Fyrirsætan Aníta Ósk pósaði á milli þess sem hún fór í prufur, eða casting, fyrir tískuvikuna í Mílanó sem hefst í næstu viku.
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Lögfræðingurinn og fyrirsætan Kristín Lilja Sigurðardóttir hefur gengið tískupalla fyrir ýmis virt tískuhús og náð miklum árangri sem fyrirsæta í tískuheiminum. Hún gekk tískupallinn á tískusýningu Kringlunnar síðastliðinn fimmtudag og Andri sonur hennar labbaði með.
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Leikaraparið Kolbrún Másdóttir og Arnór Björnsson giftu sig með pompi og prakt á dögunum og birtu fallegar myndir á Instagram.
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Sara í Júník skellti sér í veiði sem var mjög gjöful.
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Vöruhönnuðurinn Svana Lovísa fór í glæsilega fertugsferð með vinkonum sínum til Mykonos og birti skvísu-sundfatamyndir í tilefni af því.
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Hlaðvarpsstýran Erna Hrund Hermannsdóttir fór með vinkonum sínum á Céline Dion tónleika í París og segir það hafa verið ótrúlega gaman.
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Rapparinn Birgir Hákon varð þrítugur í vor og fagnaði átta ára edrú-afmæli síðastliðinn fimmtudag. Hann fagnaði meðal annars með því að dansa með Magga Mix.
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Árni Páll Árnason, betur þekktur sem rapparinn Herra Hnetusmjör, fagnaði afmæli ástarinnar sinnar Söru Linneth, mannauðsfulltrúa hjá 66 Norður, um helgina.
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Tónlistarkonan Guðrún Ýr Eyfjörð eða GDRN fagnaði góðvini sínum, píanóleikaranum Magnúsi Jóhanni Ragnarssyni, um helgina en hann átti þrítugsafmæli og hélt upp á það með glæsilegri veislu.
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Tónlistarfólkið Bubbi Morthens og Bríet hafa gefið út tónlist saman og eru miklir vinir. Bubbi hvatti Bríeti á dögunum til þess að hætta að reykja vindla, en þeir hafa verið áberandi hjá henni á samfélagsmiðlum sem og á sviði. Bríet virtist ekki taka þessari hvatningu mjög alvarlega.
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