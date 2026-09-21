Lífið

Stjörnulífið: „Fer þér ekki vel, þessi drjóli“

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Það var nóg um að vera hjá stjörnum landsins í liðinni viku.
Það var nóg um að vera hjá stjörnum landsins í liðinni viku. Instagram

Samfélagsmiðlar hafa iðað af lífi í september og stjörnur landsins elska haustið. Tónlistarmaðurinn Bubbi Morthens hvatti Bríeti til að hætta að reykja vindla og rapparinn Birgir Hákon fagnaði átta ára edrú-afmæli. Liðin vika einkenndist af elegant brúðkaupum, tískusýningum, tónleikum og tímamótum á samfélagsmiðlun.

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Gugga lét undan dömpi

Útvarpskonan og sjónvarpsstjarnan Guðrún Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í gúmmíbát, birti myndasyrpu frá hennar daglega lífi á Instagram.

Smá hrædd við tröllið

Instagrammarinn og nú söngkonan Unnur Borg fór í túristabúð og var smá hrædd við tröllið.

Rómans á Ítalíu

Fyrirsætan Brynja Bjarnadóttir og athafnamaðurinn Arnar Gauti, jafnan þekktur sem Lil Curly, fóru saman í rómantískt frí til Ítalíu.

Í brúðkaupum víða um heim

Áhrifavaldurinn Tinna Þorradóttir og maðurinn hennar Stefán Jóhannsson eiga vini sem elska að gifta sig í útlöndum! Þau byrjuðu á glæsilegu brúðkaupi Önnu Fríðu Gísladóttur og Sverri Fali Björnssyni við Garda-vatn á Ítalíu og fóru þaðan yfir til Suður-Frakklands að fagna ástinni með nýgiftu Kristínu Huldu Gísladóttur og Stefáni Hauser Magnússyni.

Lágstemmd, hástemmd

Markaðsskvísan Pattra Sriyanonge sat fyrir í skemmtilegri múnderingu fyrir myndlistardeild Listaháskóla Íslands.

Fagnaði ástinni í Sitges

Áhrifavaldurinn Fanney Ingvarsdóttir fagnaði ástinni í Sitges en þangað var hún mætt í brúðkaup vina sinna Mörtu Rúnar Ársælsdóttur og Arnórs Eyvars Ólafssonar. 

Geislandi í höll

Fegurðardrottningin Íris Freyja Salguero á von á barni númer tvö og birti geislandi fallegar myndir af sér í höll á sólríkum slóðum. 

Í prufum fyrir tískuviku

Fyrirsætan Aníta Ósk pósaði á milli þess sem hún fór í prufur, eða casting, fyrir tískuvikuna í Mílanó sem hefst í næstu viku.

Gekk tískupallinn með syninum

Lögfræðingurinn og fyrirsætan Kristín Lilja Sigurðardóttir hefur gengið tískupalla fyrir ýmis virt tískuhús og náð miklum árangri sem fyrirsæta í tískuheiminum. Hún gekk tískupallinn á tískusýningu Kringlunnar síðastliðinn fimmtudag og Andri sonur hennar labbaði með. 

„Gæfuríkasta kona alheims“

Leikaraparið Kolbrún Másdóttir og Arnór Björnsson giftu sig með pompi og prakt á dögunum og birtu fallegar myndir á Instagram.

Veiddi risa lax

Sara í Júník skellti sér í veiði sem var mjög gjöful. 

Sundfatamyndir í Mykonos

Vöruhönnuðurinn Svana Lovísa fór í glæsilega fertugsferð með vinkonum sínum til Mykonos og birti skvísu-sundfatamyndir í tilefni af því. 

Céline Dion í París

Hlaðvarpsstýran Erna Hrund Hermannsdóttir fór með vinkonum sínum á Céline Dion tónleika í París og segir það hafa verið ótrúlega gaman.

Stór tímamót hjá Birgi Hákoni

Rapparinn Birgir Hákon varð þrítugur í vor og fagnaði átta ára edrú-afmæli síðastliðinn fimmtudag. Hann fagnaði meðal annars með því að dansa með Magga Mix. 

Afmælis-ástin

Árni Páll Árnason, betur þekktur sem rapparinn Herra Hnetusmjör, fagnaði afmæli ástarinnar sinnar Söru Linneth, mannauðsfulltrúa hjá 66 Norður, um helgina.

GDRN bomba

Tónlistarkonan Guðrún Ýr Eyfjörð eða GDRN fagnaði góðvini sínum, píanóleikaranum Magnúsi Jóhanni Ragnarssyni, um helgina en hann átti þrítugsafmæli og hélt upp á það með glæsilegri veislu.

Bubbi hvetur Bríeti til að hætta að reykja

Tónlistarfólkið Bubbi Morthens og Bríet hafa gefið út tónlist saman og eru miklir vinir. Bubbi hvatti Bríeti á dögunum til þess að hætta að reykja vindla, en þeir hafa verið áberandi hjá henni á samfélagsmiðlum sem og á sviði. Bríet virtist ekki taka þessari hvatningu mjög alvarlega. 

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