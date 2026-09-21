Sonur Cindy Crawford er látinn

Presley Gerber, fyrirsæta og sonur ofurfyrirsætunnar og leikkonunnar Cindy Crawford, er látinn, 27 ára að aldri. Óvíst er með dánarorsök en hann er sagður hafa verið í meðferð vegna fíknivanda þegar hann lést.
Fjölskyldan greinir frá þessu í tilkynningu. Faðir Presley er athafnamaðurinn Rande Gerber og systir hans leikkonan Kaia Gerber. Þau biðja um frið á erfiðum tímum.
Presley hóf fyrirsætuferil sinn þegar hann var fimmtán ára og fetaði þannig í fótspor móður sinnar. Hann hefur um árabil barist við fíknidjöfla og opnaði sig árið 2024 um ópíóíðafíkn og sagði frá stundu þegar hann var nær dauða en lífi eftir ofskammt af fentanýli.
Cindi Crawford og fjölskylda kom saman á tískuvikunni í París.
Kaia Gerber sló í gegn á tískupallinum fyrir Calvin Klein.
Cindy Crawford sér eftir ýmsu á ferlinum.