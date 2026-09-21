Stjörnum prýdd fyrsta frumsýning vetrarins Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 21. september 2026 09:53 Björn Skúlason forsetamaki, Halla Tómasdóttir forseti, Magnús Geir Þórðarson Þjóðleikhússtjóri og Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, stjórnandi rekstrarráðgafar Expectus kampakát á frumsýningu Nýtt eldhús eftir máli. Anton Bjarni Alfreðsson Það var líf og fjör í Þjóðleikhúsinu síðastliðið fimmtudagskvöld. Fyrsta frumsýning vetrarins fór þá fram með pomp og prakt þegar Nýtt eldhús eftir máli, verk eftir Friðgeir Einarsson, var borið á borð fyrir spennta gesti. „Verkið er í senn bráðfyndið og alvarlegt verk um tilbreytingarleysi hversdagsleikans, einmanaleikann og löngun til að mynda tengsl. Björn Thors leikstýrir og hefur sterkan hóp listrænna stjórnenda í kringum sig. Leikarar eru Hilmar Guðjónsson, Ilmur Kristjánsdóttir, Salka Gústafsdóttir og Ólafur Ásgeirsson. Aðstandendum var vel fagnað að sýningu lokinni,“ segir í fréttatilkynningu frá Þjóðleikhúsinu. Nú er orðið uppselt á næstu tíu sýningar og það var margt um manninn á frumsýningu. Meðal gesta voru Halla Tómasdóttir forseti, Nína Dögg Filippusdóttir, Gísli Örn Garðarsson, Unnur Ösp Stefánsdóttir og Björn Thors. Hér má sjá vel valdar myndir frá frumsýningu: Magnús Geir Þórðarson Þjóðleikhússtjóri var í glæsilegum jakkafötum og brosti breitt.Anton Bjarni Alfreðsson Kampavín og lestur fyrir sýningu.Anton Bjarni Alfreðsson Glæsilegir gestir.Anton Bjarni Alfreðsson Gestir mættu í sínu fínasta pússi.Anton Bjarni Alfreðsson Hilmar Guðjónsson er meðal aðalleikara í verkinu. Sviðsmyndin einstaklega töff. Jorri Björn Thors og Unnur Ösp ásamt syni þeirra.Anton Bjarni Alfreðsson Fyrsta frumsýning vetrarins fór vel í mannskapinn.Anton Bjarni Alfreðsson Valur Freyr Einarsson.Anton Bjarni Alfreðsson Margt um manninn.Anton Bjarni Alfreðsson Halla forseti brosti breitt.Anton Bjarni Alfreðsson Hilmar Guðjónsson og Ilmur Kristjáns fara á kostum.Jorri Nína Dögg Filippusdóttir, Gísli Örn Garðarsson og Rakel María Gísladóttir ásamt góðum vinum. Anton Bjarni Alfreðsson Salka Gústafsdóttir, Hilmir Guðjónsson og Ilmur Kristjánsdóttir í innlifun á sviðinu.Anton Bjarni Alfreðsson Hlátrasköll!Anton Bjarni Alfreðsson Margt að ræða á frumsýningu!Anton Bjarni Alfreðsson Páll Sævar Guðjónsson umkringdur góðum konum. Anton Bjarni Alfreðsson Knús eftir sýningu. Anton Bjarni Alfreðsson Glæsilegir gestir. Anton Bjarni Alfreðsson Sýningin fór vel í mannskapinn. Anton Bjarni Alfreðsson Stefán Eiríksson útvarpsstjóri RÚV var í fíling.Anton Bjarni Alfreðsson Knús og kaffi!Anton Bjarni Alfreðsson Sýningar á Íslandi Þjóðleikhúsið Menning Leikhús Mest lesið Stjörnulífið: „Fer þér ekki vel, þessi drjóli“ Lífið Sonur Cindy Crawford er látinn Lífið Sjóðurinn tómur Lífið Heyrir aftur hljóð sem höfðu verið horfin í mörg ár Lífið Var send í megrunarbúðir 11 ára gömul Lífið 50+: Ósjálfráða vinahreinsunin eftir fimmtugt Áskorun Myndaveisla: „Við sprengjum þetta hús í loft upp“ Tónlist Fegurðardrottning drepin eða einhver myrtur á hjólhýsasvæðinu Áskorun Sheeran bað aðdáendur afsökunar Tónlist Krakkatía vikunnar: Nýjasti kisinn, rjúpa og vopn Lífið Fleiri fréttir Heyrir aftur hljóð sem höfðu verið horfin í mörg ár Sonur Cindy Crawford er látinn Stjörnulífið: „Fer þér ekki vel, þessi drjóli“ Sjóðurinn tómur Var send í megrunarbúðir 11 ára gömul Krakkatía vikunnar: Nýjasti kisinn, rjúpa og vopn „Okkur langar bara til þess að gera þetta allt saman aftur“ Hætta að prenta Walliams eftir ásakanir um kynferðislegt áreiti Örvar og María Elísabet nýtt listapar Segir af sér eftir að hafa beitt mótmælendur ofbeldi „Maður getur varla beðið um meira“ Bakaríið í beinni útsendingu „Fóturinn á mér er ekki bólginn af því að ég missti barnið mitt“ Fréttatía vikunnar: Danir, pósthólf og Louis Vuitton Macklemore svarað Staðgöngumóðir var það Yfir sjöhundruð manns keypt af Guðna í forsölu Lilja í Cosmo selur aðra perlu Kjartans Korter í fæðingarþunglyndi en fór út að hlaupa viku eftir fæðingu Spurt var um dýr með það harðan skjöld að byssukúlurnar fljúga af þeim Ekkert náð að æfa sig en ætlar að kýla á Bakgarðshlaupið Barnastjarnan orðin tveggja barna móðir Hvað veistu um... fræga menn sem heita Robert? Ísak Bergmann og Agnes Perla eiga von á barni „Bakkus nær ekki þeim verstu af okkur, virðist helst velja þá bestu“ Skorar á Kraft að jafna framlag sitt til neyðaraðstoðar á Gasa Ef þú ert í þessum hópi ættir þú ekki að taka lýsi Karl Th. Birgisson er látinn Lena Dunham orðin mamma með hjálp staðgöngumóður Fóru áttatíu prósent fram úr áætlun Sjá meira