Lífið

Stjörnum prýdd fyrsta frum­sýning vetrarins

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Björn Skúlason forsetamaki, Halla Tómasdóttir forseti, Magnús Geir Þórðarson Þjóðleikhússtjóri og Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, stjórnandi rekstrarráðgafar Expectus kampakát á frumsýningu Nýtt eldhús eftir máli.
Björn Skúlason forsetamaki, Halla Tómasdóttir forseti, Magnús Geir Þórðarson Þjóðleikhússtjóri og Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, stjórnandi rekstrarráðgafar Expectus kampakát á frumsýningu Nýtt eldhús eftir máli. Anton Bjarni Alfreðsson

Það var líf og fjör í Þjóðleikhúsinu síðastliðið fimmtudagskvöld. Fyrsta frumsýning vetrarins fór þá fram með pomp og prakt þegar Nýtt eldhús eftir máli, verk eftir Friðgeir Einarsson, var borið á borð fyrir spennta gesti.

„Verkið er í senn bráðfyndið og alvarlegt verk um tilbreytingarleysi hversdagsleikans, einmanaleikann og löngun til að mynda tengsl. Björn Thors leikstýrir og hefur sterkan hóp listrænna stjórnenda í kringum sig. Leikarar eru Hilmar Guðjónsson, Ilmur Kristjánsdóttir, Salka Gústafsdóttir og Ólafur Ásgeirsson. Aðstandendum var vel fagnað að sýningu lokinni,“ segir í fréttatilkynningu frá Þjóðleikhúsinu. 

Nú er orðið uppselt á næstu tíu sýningar og það var margt um manninn á frumsýningu. Meðal gesta voru Halla Tómasdóttir forseti, Nína Dögg Filippusdóttir, Gísli Örn Garðarsson, Unnur Ösp Stefánsdóttir og Björn Thors. Hér má sjá vel valdar myndir frá frumsýningu:

Magnús Geir Þórðarson Þjóðleikhússtjóri var í glæsilegum jakkafötum og brosti breitt.Anton Bjarni Alfreðsson
Kampavín og lestur fyrir sýningu.Anton Bjarni Alfreðsson
Glæsilegir gestir.Anton Bjarni Alfreðsson
Gestir mættu í sínu fínasta pússi.Anton Bjarni Alfreðsson
Hilmar Guðjónsson er meðal aðalleikara í verkinu. Sviðsmyndin einstaklega töff. Jorri
Björn Thors og Unnur Ösp ásamt syni þeirra.Anton Bjarni Alfreðsson
Fyrsta frumsýning vetrarins fór vel í mannskapinn.Anton Bjarni Alfreðsson
Valur Freyr Einarsson.Anton Bjarni Alfreðsson
Margt um manninn.Anton Bjarni Alfreðsson
Halla forseti brosti breitt.Anton Bjarni Alfreðsson
Hilmar Guðjónsson og Ilmur Kristjáns fara á kostum.Jorri
Nína Dögg Filippusdóttir, Gísli Örn Garðarsson og Rakel María Gísladóttir ásamt góðum vinum. Anton Bjarni Alfreðsson
Salka Gústafsdóttir, Hilmir Guðjónsson og Ilmur Kristjánsdóttir í innlifun á sviðinu.Anton Bjarni Alfreðsson
Hlátrasköll!Anton Bjarni Alfreðsson
Margt að ræða á frumsýningu!Anton Bjarni Alfreðsson
Páll Sævar Guðjónsson umkringdur góðum konum. Anton Bjarni Alfreðsson
Knús eftir sýningu. Anton Bjarni Alfreðsson
Glæsilegir gestir. Anton Bjarni Alfreðsson
Sýningin fór vel í mannskapinn. Anton Bjarni Alfreðsson
Stefán Eiríksson útvarpsstjóri RÚV var í fíling.Anton Bjarni Alfreðsson
Knús og kaffi!Anton Bjarni Alfreðsson
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