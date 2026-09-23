Lífið

Kynlífsstunur og sjálfs­fróun á tísku­sýningu

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Listræni stjórnandinn Glenn Martens kom áhorfendum sannarlega á óvart á tískusýningu Diesel í Mílanó í gær.
Listræni stjórnandinn Glenn Martens kom áhorfendum sannarlega á óvart á tískusýningu Diesel í Mílanó í gær. Alena Zakirova/Getty Images

Tískurisinn Diesel vakti mikla athygli á tískuvikunni í Mílanó í gær fyrir óvanalega sýningu og ótal marga þátttakendur. Hátt í tvö hundruð manns voru fengnir til að dulbúa sig sem áhorfendur en byrjuðu svo hægt og rólega að stynja, snerta sig og hvert annað á miðri sýningu.

Þetta var lokasýning listræna stjórnandans Glenn Martens sem fór alla leið í frumlegheitum en þetta verður líklega umtalaðasta sýning þessa tímabils. Var um að ræða eins konar nautnaóð í bókstaflegri merkingu. 

„Partíið er alltaf í fyrirrúmi hjá Diesel. Það snýst um inngildingu, sjálfstjáningu, ánægju og lýðræði upplifunarinnar. Línan er kjarni Diesel: truflandi, kynþokkafull, flæðandi, skemmtileg. Við erum öll í þessu saman: förum í einn rúnt í viðbót,“ var haft eftir Martens í fréttatilkynningu.

Flíkurnar vöktu mikla lukku hjá viðstöddum og rétt áður en síðasta fyrirsætan gekk á svið byrjuðu leikararnir í salnum að láta ljós sitt skína og tískusýningin breyttist í létt tískukynsvall. 

Tíska og hönnun Ítalía Kynlíf


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