Tískurisinn Diesel vakti mikla athygli á tískuvikunni í Mílanó í gær fyrir óvanalega sýningu og ótal marga þátttakendur. Hátt í tvö hundruð manns voru fengnir til að dulbúa sig sem áhorfendur en byrjuðu svo hægt og rólega að stynja, snerta sig og hvert annað á miðri sýningu.
Þetta var lokasýning listræna stjórnandans Glenn Martens sem fór alla leið í frumlegheitum en þetta verður líklega umtalaðasta sýning þessa tímabils. Var um að ræða eins konar nautnaóð í bókstaflegri merkingu.
View this post on Instagram A post shared by Mosha Lundström Halbert (@moshalundstrom)
A post shared by Mosha Lundström Halbert (@moshalundstrom)
„Partíið er alltaf í fyrirrúmi hjá Diesel. Það snýst um inngildingu, sjálfstjáningu, ánægju og lýðræði upplifunarinnar. Línan er kjarni Diesel: truflandi, kynþokkafull, flæðandi, skemmtileg. Við erum öll í þessu saman: förum í einn rúnt í viðbót,“ var haft eftir Martens í fréttatilkynningu.
Flíkurnar vöktu mikla lukku hjá viðstöddum og rétt áður en síðasta fyrirsætan gekk á svið byrjuðu leikararnir í salnum að láta ljós sitt skína og tískusýningin breyttist í létt tískukynsvall.
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