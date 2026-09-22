Arnaldur græddi 113 milljónir og Yrsa tuttugu Bjarki Sigurðsson skrifar 22. september 2026 13:58 Arnaldur Indriðason og Yrsa Sigurðardóttir gerðu vel á síðasta ári. Vísir/Vilhelm Gilhagi ehf., félag Arnalds Indriðasonar rithöfundar, hagnaðist um 113 milljónir árið 2025 og á tæplega 1,4 milljarða í hreina eign. Fyrirtæki Yrsu Sigurðardóttur rithöfundar, Yrsa Sigurðardóttir ehf., hagnaðist um rúmar tuttugu milljónir sama ár. Félag Arnaldar hagnaðist um 104 milljónir árið á undan svo um er að ræða tæplega átta prósent betri afkomu. Félagið var með rekstrartekjur upp á tæpa 81 milljón, allt í gegnum höfundarlaun. Greiddar foru fimmtán milljónir í laun og launatengd gjöld og rúmar fjórar milljónir í annan kostnað. Arnaldur hagnaðist gríðarlega af verðbréfasafni sínu, eða um 112 milljónir. Gengistap fyrirtækisins var þó 71 milljón. Verðbréfasafn hans er nokkuð myndarlegt og nemur virði þess rúmum milljarði króna. Eigið féð stendur í 1,37 milljörðum króna og skuldar félagið sextán milljónir. Arnaldur hefur um árabil verið einn vinsælasti glæpasagnahöfundur landsins. Bækur hans hafa iðulega ratað á topplista víða um heim, sem og bækur kollega hans Yrsu Sigurðardóttur. Árið 2025 hagnaðist Yrsa Sigurðardóttir ehf. um 20,5 milljónir króna. Laun, launatengd gjöld og rekstrarkostnaður námu tæpum tuttugu milljónum og höfundarlaun tæpum 39 milljónum. Eignasafn félagsins samanstendur af þrjátíu milljón króna eignarhlut í öðrum félögum og 74 milljónum í handbæru fé. Við lok 2025 nam eigið fé félagsins 105 milljónum. Arnaldur greiddi sér 26 milljónir króna í arð á árinu, líkt og Yrsa. Bókaútgáfa Bókmenntir Uppgjör og ársreikningar Mest lesið Diljá Mist skikkuð í smá hvíld Lífið Cindy Crawford óhuggandi eftir andlátið Lífið Sneri vörn í sókn í vinaleysinu Lífið Systkinin kítast: „Mættir alveg mæta meira upp í bústað og vinna“ Lífið „Mjög óraunveruleg og full af ást“ Lífið Hvað veistu um… Djúpavog? Lífið Skvísur í svakalegu stuði á Svikasögum Menning Gjörningur til heiðurs pabba sem féll fyrir eigin hendi Lífið Ein heitasta leikkona landsins á lausu Lífið Stjörnulífið: „Fer þér ekki vel, þessi drjóli“ Lífið Fleiri fréttir Arnaldur græddi 113 milljónir og Yrsa tuttugu Í kossaflensi á listasýningu Sneri vörn í sókn í vinaleysinu Misstu sig þegar sigurinn var í höfn Systkinin kítast: „Mættir alveg mæta meira upp í bústað og vinna“ Diljá Mist skikkuð í smá hvíld Cindy Crawford óhuggandi eftir andlátið „Mjög óraunveruleg og full af ást“ Hvað veistu um… Djúpavog? Gjörningur til heiðurs pabba sem féll fyrir eigin hendi Ein heitasta leikkona landsins á lausu Einstakt einbýli Sigurðar og Láru Stjörnum prýdd fyrsta frumsýning vetrarins Heyrir aftur hljóð sem höfðu verið horfin í mörg ár Sonur Cindy Crawford er látinn Stjörnulífið: „Fer þér ekki vel, þessi drjóli“ Sjóðurinn tómur Var send í megrunarbúðir 11 ára gömul Krakkatía vikunnar: Nýjasti kisinn, rjúpa og vopn „Okkur langar bara til þess að gera þetta allt saman aftur“ Hætta að prenta Walliams eftir ásakanir um kynferðislegt áreiti Örvar og María Elísabet nýtt listapar Segir af sér eftir að hafa beitt mótmælendur ofbeldi „Maður getur varla beðið um meira“ Bakaríið í beinni útsendingu „Fóturinn á mér er ekki bólginn af því að ég missti barnið mitt“ Fréttatía vikunnar: Danir, pósthólf og Louis Vuitton Macklemore svarað Staðgöngumóðir var það Yfir sjöhundruð manns keypt af Guðna í forsölu Sjá meira