Lífið

Arnaldur græddi 113 milljónir og Yrsa tuttugu

Bjarki Sigurðsson skrifar
Arnaldur Indriðason og Yrsa Sigurðardóttir gerðu vel á síðasta ári.
Arnaldur Indriðason og Yrsa Sigurðardóttir gerðu vel á síðasta ári. Vísir/Vilhelm

Gilhagi ehf., félag Arnalds Indriðasonar rithöfundar, hagnaðist um 113 milljónir árið 2025 og á tæplega 1,4 milljarða í hreina eign. Fyrirtæki Yrsu Sigurðardóttur rithöfundar, Yrsa Sigurðardóttir ehf., hagnaðist um rúmar tuttugu milljónir sama ár. 

Félag Arnaldar hagnaðist um 104 milljónir árið á undan svo um er að ræða tæplega átta prósent betri afkomu. Félagið var með rekstrartekjur upp á tæpa 81 milljón, allt í gegnum höfundarlaun. Greiddar foru fimmtán milljónir í laun og launatengd gjöld og rúmar fjórar milljónir í annan kostnað. 

Arnaldur hagnaðist gríðarlega af verðbréfasafni sínu, eða um 112 milljónir. Gengistap fyrirtækisins var þó 71 milljón. Verðbréfasafn hans er nokkuð myndarlegt og nemur virði þess rúmum milljarði króna. 

Eigið féð stendur í 1,37 milljörðum króna og skuldar félagið sextán milljónir. 

Arnaldur hefur um árabil verið einn vinsælasti glæpasagnahöfundur landsins. Bækur hans hafa iðulega ratað á topplista víða um heim, sem og bækur kollega hans Yrsu Sigurðardóttur. 

Árið 2025 hagnaðist Yrsa Sigurðardóttir ehf. um 20,5 milljónir króna. Laun, launatengd gjöld og rekstrarkostnaður námu tæpum tuttugu milljónum og höfundarlaun tæpum 39 milljónum. Eignasafn félagsins samanstendur af þrjátíu milljón króna eignarhlut í öðrum félögum og 74 milljónum í handbæru fé. Við lok 2025 nam eigið fé félagsins 105 milljónum.

Arnaldur greiddi sér 26 milljónir króna í arð á árinu, líkt og Yrsa. 

Bókaútgáfa Bókmenntir Uppgjör og ársreikningar


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.