Stórtónleikar hljómsveitarinnar Quarashi fara fram í Laugardalshöll í kvöld en tilefnið er þrjátíu ára afmæli sveitarinnar. Stærstu slagararnir verða teknir, gestir mæta á svið og forsprakki hljómsveitarinnar segir að þakið muni rifna af húsinu, svo mikil verði stemningin.
Hljómsveitin er ein áhrifamesta sveit landsins og hlaut mikla velgengni alþjóðlega. Lagið Stick -Em Up fékk til að mynda spilun á MTV og varð eitt þekktasta lag sveitarinnar.
Quarashi fagnar þrjátíu ára afmæli og segir Sölvi Blöndal, einn forsprakki hljómsveitarinnar, að tónleikarnir verði þeir stærstu til þessa.
„Við seldum út Laugardalshöllina árið 2002 og þá var það í fyrsta sinn sem íslenskt band gerði það. Núna erum við að endurtaka leikinn og er þetta þrjátíu ára afmælið okkar. Við hugsuðum að þrjátíu ára afmæli væri góður tímapunktur til að halda skemmtilega tónleika, þá er maður ekki of gamall og ekki of ungur.“
Allir stærstu slagararnir verða teknir í kvöld í bland við ný lög. Emmsjé Gauti, Gísli Pálmi og Mugison eru á meðal gesta og segir Sölvi von á frábæru partýi.
„Það er ótrúlegt hvað það er mikið af ungu fólki sem er aðdáendur Quarashi og maður er mjög þakklátur fyrir það að þetta einhvern veginn endurnýjast kynslóð eftir kynslóð. Maður getur varla beðið um meira og það sem mér finnst eiginlega skemmtilegast við þetta er að sjá hvernig þessi tónlist hefur lifað.“
Dagskráin hefst klukkan hálf sjö og verður dansað fram til lokunar. Nálgast má upplýsingar um miðakaup á Tix.is.
„Við sprengjum þetta hús í loft upp.“
Hljómsveitin Quarashi hefur sent frá sér nýtt lag en í fyrra, árið 2025, tróð sveitin upp á Lopapeysunni á Akranesi eftir ríflega tíu ára hlé frá sviðsljósinu. Hún lagði upp laupana árið 2005 eftir mikla alþjóðlega velgengni en meðal þeirra meðlima sem hafa tjáð sig um álagið sem fylgdi eru Sölvi Blöndal, einn forsprakki Quarashi.
Steinar Orri Fjeldsted, einn meðlima rappsveitarinnar Quarashi, segir ekkert annað hafa komið til greina en að sveitin sameinaðist eftir áratugarhlé þegar boð barst frá Lopapeysunni á Akranesi. Allir meðlimir sveitarinnar eiga þangað rætur að rekja og lofar hann miklu stuði í kvöld.
Íslenska hljómsveitin Quarashi stígur á svið á tónlistarhátíðinni Lopapeysan sem fer fram fyrstu helgina í júlí á Akranesi. Sveitin starfaði í átta ár og lagði upp laupana árið 2004.