Lífið

Hvað veistu um… Djúpa­vog?

Atli Ísleifsson skrifar
Djúpivogur hefur lengi haft sterka tengingu við sjávarútveg.
Djúpivogur hefur lengi haft sterka tengingu við sjávarútveg. Vísir/Vilhelm

Djúpivogur er lítið og fallegt þorp á sunnanverðum Austfjörðum, þekkt fyrir rólegt yfirbragð, fallegt umhverfi og sterka tengingu við sjávarútveg.

Þar hefur löngum verið blómlegt samfélag og í dag laðar staðurinn einnig að sér ferðafólk sem sækist eftir kyrrð, náttúru og notalegu andrúmslofti. Djúpivogur hefur sérstakan sjarma og er einn af þeim stöðum sem gaman er að staldra við á ferð um Austurland.

En hvað veistu um Djúpavog?

Áður hefur meðal annars verið spurt um:

Öll fyrri kvissin má svo finna á undirsíðu Hvað veistu um...?

Taktu Djúpavogskvissið að neðan!

Hvað veistu um...? Múlaþing

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