Einstakt einbýli Sigurðar og Láru Stefán Árni Pálsson skrifar 21. september 2026 10:31 Sigurður og Lára hafa búið í húsinu í áratugi. Lögmaðurinn Sigurður G. Guðjónsson og eiginkona hans, Lára Lúðvíksdóttir, buðu Sindra Sindrasyni í heimsókn í síðasta þætti af Heimsókn. Þau hafa komið sér einstaklega vel fyrir í einbýlishúsi í Selásnum í Árbænum þar sem þau hafa búið í nokkra áratugi. Í húsinu eru fjölmörg falleg listaverk en einnig stenst innanhússarkitektúrinn sannarlega tímans tönn. Lára sér til þess að alltaf sé hreint á heimilinu og voru börnin þeirra alin upp við það. Hér að neðan má sjá innlit í einstaklega fallegt einbýli þeirra hjóna. Hér að neðan má sjá brot úr síðasta þætti af Heimsókn en þátturinn er í heild sinni aðgengilegur á streymisveitunni Sýn+. Klippa: Einstakt einbýli Sigurðar og Láru Heimsókn Hús og heimili Mest lesið Stjörnulífið: „Fer þér ekki vel, þessi drjóli“ Lífið Sonur Cindy Crawford er látinn Lífið Sjóðurinn tómur Lífið Heyrir aftur hljóð sem höfðu verið horfin í mörg ár Lífið Var send í megrunarbúðir 11 ára gömul Lífið 50+: Ósjálfráða vinahreinsunin eftir fimmtugt Áskorun Stjörnum prýdd fyrsta frumsýning vetrarins Lífið Einstakt einbýli Sigurðar og Láru Lífið Myndaveisla: „Við sprengjum þetta hús í loft upp“ Tónlist Fegurðardrottning drepin eða einhver myrtur á hjólhýsasvæðinu Áskorun Fleiri fréttir Einstakt einbýli Sigurðar og Láru Stjörnum prýdd fyrsta frumsýning vetrarins Heyrir aftur hljóð sem höfðu verið horfin í mörg ár Sonur Cindy Crawford er látinn Stjörnulífið: „Fer þér ekki vel, þessi drjóli“ Sjóðurinn tómur Var send í megrunarbúðir 11 ára gömul Krakkatía vikunnar: Nýjasti kisinn, rjúpa og vopn „Okkur langar bara til þess að gera þetta allt saman aftur“ Hætta að prenta Walliams eftir ásakanir um kynferðislegt áreiti Örvar og María Elísabet nýtt listapar Segir af sér eftir að hafa beitt mótmælendur ofbeldi „Maður getur varla beðið um meira“ Bakaríið í beinni útsendingu „Fóturinn á mér er ekki bólginn af því að ég missti barnið mitt“ Fréttatía vikunnar: Danir, pósthólf og Louis Vuitton Macklemore svarað Staðgöngumóðir var það Yfir sjöhundruð manns keypt af Guðna í forsölu Lilja í Cosmo selur aðra perlu Kjartans Korter í fæðingarþunglyndi en fór út að hlaupa viku eftir fæðingu Spurt var um dýr með það harðan skjöld að byssukúlurnar fljúga af þeim Ekkert náð að æfa sig en ætlar að kýla á Bakgarðshlaupið Barnastjarnan orðin tveggja barna móðir Hvað veistu um... fræga menn sem heita Robert? Ísak Bergmann og Agnes Perla eiga von á barni „Bakkus nær ekki þeim verstu af okkur, virðist helst velja þá bestu“ Skorar á Kraft að jafna framlag sitt til neyðaraðstoðar á Gasa Ef þú ert í þessum hópi ættir þú ekki að taka lýsi Karl Th. Birgisson er látinn Sjá meira