Lífið

Ein­stakt ein­býli Sigurðar og Láru

Stefán Árni Pálsson skrifar
Sigurður og Lára hafa búið í húsinu í áratugi.
Sigurður og Lára hafa búið í húsinu í áratugi.

Lögmaðurinn Sigurður G. Guðjónsson og eiginkona hans, Lára Lúðvíksdóttir, buðu Sindra Sindrasyni í heimsókn í síðasta þætti af Heimsókn.

Þau hafa komið sér einstaklega vel fyrir í einbýlishúsi í Selásnum í Árbænum þar sem þau hafa búið í nokkra áratugi.

Í húsinu eru fjölmörg falleg listaverk en einnig stenst innanhússarkitektúrinn sannarlega tímans tönn.

Lára sér til þess að alltaf sé hreint á heimilinu og voru börnin þeirra alin upp við það. Hér að neðan má sjá innlit í einstaklega fallegt einbýli þeirra hjóna.

Hér að neðan má sjá brot úr síðasta þætti af Heimsókn en þátturinn er í heild sinni aðgengilegur á streymisveitunni Sýn+.

Klippa: Einstakt einbýli Sigurðar og Láru
Heimsókn Hús og heimili


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