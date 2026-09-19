Bókaútgefandinn HarperCollins hyggst hætta alfarið að prenta bækur eftir barnabókahöfundinn og Íslandsvininn David Walliams en hann hefur verið sakaður um kynferðislegt áreiti í garð samstarfskvenna sinna.
Bókaútgáfan ákvað um áramótin að slíta útgáfusamningi við Walliams og gefa ekki út fleiri nýjar bækur eftir hann vegna „óviðeigandi hegðunar“, en hefur haldið áfram að gefa út eldri sögur eftir hann, sem hafa margar hverjar notið gríðarlegra vinsælda, svo sem sögurnar Amma Glæpon og Verstu skrímsli í heiminum.
Nú hefur miðillinn The Bookseller eftir heimildum að HarperCollins hafi einnig ákveðið að hætta útgáfu á eldri bókum eftir höfundinn en útgefandinn, sem er í eigu auðjöfursins Ruperts Murdoch, hefur ekki tjáð sig um málið.
Walliams hefur gefið út yfir fjörutíu bækur, þar af 23 undir HarperCollins, og þó nokkrar hafa verið gefnar út á íslensku. Hann er í hópi svokallaðra Íslandsvina en árið 2022 biðu nokkur hundruð manns í röð í Smáralind eftir því að fá áritun frá honum.
Þegar HarperColluins ákvað í desember að slíta útgáfusamningi við hann var það í kjölfar þess að Kate Elton tók við sem forstjóri útgáfunnar en einnig eftir að rannsókn breska dagblaðsins Telegraph varpaði ljósi á að hann hefði verið sakaður um kynferðislegt áreiti í garð ungra kvenna sem unnu hjá bókaútgefandanum.
Walliams hefur hafnað öllum ásökunum í sinn garð en samkvæmt umfjöllun Telegraph voru einni konu sem vakti athygli á meintri hegðun Walliams boðnir tugir þúsunda punda við starfslok. Starfsmenn hafi einnig verið beðnir um að vinna „í pörum“ þegar þeir áttu að hitta Walliams.
Walliams er rithöfundur og grínisti sem gerði garðinn frægan í þáttunum Little Britain frá 2003–2006.