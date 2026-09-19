Steven Kolb, forstjóri og formaður CFDA, samtaka tískuhönnuða í Bandaríkjunum, hefur sagt af sér eftir að hann beitti mótmælendur ofbeldi á tískusýningu fyrr í vikunni. Atvikið náðist á myndband og hefur hann beðist afsökunar á framferði sínu.
Á tískusýningu COS á sunnudag í New York mættu mótmælendur frá dýraverndunarsamtökunum PETA og létu öllum illum látum. Markmiðið var að vekja athygli á notkun ullar í tískuheiminum.
Kolb tók málin í eigin hendur og greip um mótmælendurna líkt og sjá má í myndbandinu hér fyrir neðan. Hann hélt einum föstum og tók fyrir andlitið á öðrum til að koma í veg fyrir að hann héldi áfram að trufla sýninguna.
Í kjölfarið fór Kolb í leyfi frá störfum og í gær tilkynnti hann að hann væri búinn að segja upp störfum eftir tuttugu ára starf. Í tilkynningu sem Page Six fjallar um segir að hann telji stundina rétta bæði fyrir sig og samtökin til að hefja nýjan kafla. Hann hafði áður beðist afsökunar á atvikinu í færslu á samfélagsmiðlum þar sem hann sagðist bera fulla ábyrgð á því sem gerðist.
„Það sem ég er stoltastur af eru áhrifin sem við höfðum á bandaríska hönnuði, studdum sköpun og hjálpuðum fyrirtækjum að vaxa,“ hefur Page Six eftir honum varðandi uppsögnina.
Í annarri yfirlýsingu frá stjórn CFDA segir að Kolb hafi staðið sig einstaklega vel sem forstjóri og formaður. Hans verði sárt saknað.
Mótmælendurnir hafa sagst ætla að leggja fram kæru vegna atviksins. Í yfirlýsingu frá eigendum COS segir að rannsakað sé hvernig atvikið gat átt sér stað.