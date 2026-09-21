Gjörningur til heiðurs pabba sem féll fyrir eigin hendi

„Ég hafði alltaf ætlað að leita til þeirra fyrr en ég gerði svo. Ég þurfti tvö ofsakvíðaköst til þess að átta mig á því að nú þyrfti ég að hætta að reyna að taka allt sjálfur á hnefanum. Frá því í byrjun árs í fyrra hef ég alveg nýtt mér aðstoð þeirra og er þeim þakklátur og veit að aðrir í kringum mig hafa gert það sama.“
Þetta segir Arnór Ásgeirsson, fyrrverandi handboltamaður og þjálfari, sem mun á fimmtudaginn þreyta heljarinnar þrekraun til styrktar Píeta-samtökunum. Verkefnið ber heitið Sólarhringur fyrir Píeta og gengur einmitt út á það að hreyfa sig í heilan sólarhring til að vekja áhuga á því góða starfi sem Píeta heldur úti.
Tilefnið er auðvitað gulur september en Arnór segir Píeta hafa reynst sér vel í gegnum árin. Bæði hefur hann sjálfur glímt við andlega erfiðleika og þá lést faðir hans í sjálfsvígi árið 2017.
„Píeta stendur mér nærri. Pabbi féll fyrir eigin hendi árið 2017 og maður hefur frá því reynt að vekja athygli á þessu góða og mikilvæga starfi sem Píeta sinnir. Það er mikilvægt að fólk viti af því. Í sorginni þá finnur maður sér alls konar að gera til að glíma við tilfinningarnar.“
Þegar fréttastofa sló á þráðinn til Arnórs stóð hann í miðjum undirbúningi fyrir fimmtudaginn og var að ferja dót í Egilshöllina þar sem viðburðurinn mun fara fram. Spurður hvers vegna Egilshöll varð fyrir valinu segir Arnór:
„Ég ólst upp í Grafarvogi og er mikill Fjölnismaður og er búinn að vinna fyrir félagið bæði að þjálfa og iðka og allt sem því tengist. Síðan í Covid voru tveir karlmenn sem komu að starfinu hérna í Fjölni sem féllu líka fyrir eigin hendi. Maður þekkti þá líka persónulega. Annar þeirra hjálpaði mér mikið við þrítugsafmælið mitt,“ segir hann og heldur áfram:
„Það er búið að vera svolítið þungt með það. Síðan er maður sjálfur að vinna með sinn eigin pakka og vinna úr kvíðaköstum og grafa upp bakpokann sinn sem var orðinn ansi þungur og fullur.“
Hann langar að gera umrætt athæfi að viðburði fyrir unga sem aldna. Hann mun æfa í anddyri Egilshallarinnar þar sem fólk getur safnast saman og fylgst með og hvetur hann vegfarendur til að leggja leið sína þangað og jafnvel taka þátt í æfingunni.
„Það verður Zumba-hópur sem ætlar að koma og vera með óvænt atriði. Þetta verður alls konar og verður mikið stuð. Ég er að vekja athygli á nýjum hjálparsíma sem að Píeta er komið með og hann æfingarnar sem ég geri út frá þeirri tölu,“ segir hann og vísar þar með til hjálparsímans 1799.
Ætlar að gera 1.799 burpee
„Ég ætla sem sagt að byrja á því að fara í heitan tíma klukkan tólf, í hádegistíma sem ég sæki mjög oft sjálfur hérna í Egilshöllinni. Þar er ég búinn að fá World Class með mér í lið. Fólk getur greitt sig inn í það. Það verður dekurpoki og happdrætti og svona. Síðan í 23 tíma þarf ég að vinna eftir ákveðnu fyrirkomulagi þar sem ég skiptist á að hjóla, hlaupa og róa. Fyrsta klukkutímann mun ég til dæmis hjóla í 30 mínútur, því að 1.799 sekúndur eru 30 mínútur sirka. Á sama tíma mun ég reyna að klára 1.799 burpee, 1.799 ground to overhead með svona skífu og 1.799 skipti þar sem ég er í armbeygjustöðu og er að snerta axlir,“ segir hann sem gerir um 48 endurtekningar af þessum þremur æfingum.
Viðburðurinn verður í beinu streymi á Youtube og þá má finna allar helstu upplýsingar á Facebook. Hann reiknar með að vera á fullu í um 50 mínútur af hverjum klukkutíma og geta þá hvílt í tíu mínútur.
Hann segir gjörninginn vera ákveðna myndlíkingu fyrir það að þeir sem burðast með erfiðar hugsanir og eru á dimmum stað geri það allan sólarhringinn. „Það er engin pása frá því,“ segir hann.
Hann ítrekar að andleg heilsa og vanlíðan eigi ekki að vera tabú í samfélaginu. Hann hvetur fólk sem kann að vera að glíma við eitthvað að leita sér hjálpar.
„Ég vill vekja athygli á nýja hjálparsímanum og mikilvægi Píeta samtakanna. Það er mikilvægt að huga að geðrækt og andlegri líðan. Það er aldrei of seint að fá aðstoð eða leita hjálpar. Það þarf að tala um hlutina og út með skömmina. Sérstaklega karlmenn, maður finnur það oft að við viljum byrgja þetta inni. Ég á tvo stráka, einn tveggja og einn fimm ára. Eftir að maður eignaðist þá, hugsar maður lífið öðruvísi. Maður vill bara vera í góðu standi og vera í eins góðu andlegu jafnvægi og hægt er og vera til staðar fyrir þá. “
Mikilvægt getur verið að horfast í augu við eigin líðan. Maður þarf að gefa sér tíma til að eiga við tilfinningarnar.
„Eins og ég segi í lok árs 2024 kom svona ákveðið hrun en þá var bakpokinn bara alveg sprunginn og gott betur. Þá þurfti maður bara að viðurkenna fyrir sjálfum sér að maður getur ekki gert þetta einn. Það gerir enginn neitt einn.“
Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218.