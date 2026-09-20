Var send í megrunarbúðir 11 ára gömul

Vijona Salome er einungis 28 ára en hefur engu að síður afrekað margt á stuttri ævi. Hún hefur orðið þrefaldur Íslandsmeistari í fitness, flutt til Spánar, byggt þar upp eigið fyrirtæki og á síðustu mánuðum safnað um átján þúsund fylgjendum á TikTok þar sem hún deilir margvíslegum fróðleik um mataræði og heilsu.
Vijona fæddist í Litháen og kom til Íslands þriggja ára gömul. Fyrstu árin hér á landi einkenndust af rótleysi, fátækt og ofbeldi og um tíma dvaldi hún ásamt móður sinni í Kvennaathvarfinu. Í skóla tók við einelti og fordómar.
Á dögunum stóð Vijona fyrir framan fullan sal af fólki og sagði frá lífshlaupi sínu á viðburði UAK, Ungra athafnakvenna. Þar var hún á meðal fyrirlesara ásamt Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur, fyrrverandi þingmanni og ráðherra, og Guðrúnu Karls Helgadóttur, biskupi Íslands.
Vijona fór á svið á eftir Áslaugu og segir stressið hafa aukist jafnt og þétt á meðan hún beið eftir að röðin kæmi að henni.
„Ég horfði á Áslaugu tala og hugsaði bara: „Vá, hvað hún er góð.“ Ég varð sífellt meira stressuð og þegar ég var búin að tala þá fannst mér ég ekki hafa náð að segja allt það sem ég vildi koma á framfæri. Mig langaði svo mikið til að sýna öðrum: „Þetta er sagan mín og þetta er ástæðan fyrir því að ég stend hér í dag.“
Tilfinningin sat í henni eftir erindið og Vijona ákvað að skrifa söguna niður og birta hana á TikTok.
„Ég hugsaði að ég yrði eiginlega að deila sögunni minni. Mig langaði að sýna að ég er ekkert fullkomin og að það hefur ýmislegt gerst á leiðinni. Ég ákvað því bara að setja þetta út.“
Eitt atvik úr fitnessferlinum hefur setið sérstaklega í henni. Vijona var að keppa í fyrsta sinn í Háskólabíói og var stödd baksviðs þegar hún áttaði sig á því að eitt keppnisnúmerið hennar var niðri. Hún hljóp niður stigann á háum hælum en datt niður tröppurnar og fékk mar og sár um allan líkamann.
„Ég sat þarna á gólfinu og var að drepast úr verkjum. Allir stóðu yfir mér, líka hinir keppendurnir, og sögðu: „Þú ert ekkert að fara að standa upp.“ Ein stelpa sem var með mér í flokki sagði meira að segja: „Þú getur ekki unnið svona.“ Ég horfði bara á þau og hugsaði: „Ég kom ekki hingað til að hætta, ég er búin að fara í gegnum allt þetta ferli.“ Svo steig ég upp á sviðið í sársauka, tárin runnu og ég hélt mér í stöðunni. Síðan var nafnið mitt kallað upp einu sinni, aftur og svo í þriðja sinn og ég hugsaði bara: „Bíddu, ég er orðin þrefaldur Íslandsmeistari.“
Þegar Vijona lítur til baka segir hún atvikið lýsa mörgu í sögu sinni. Hún hafi oftar en einu sinni þurft að breyta stefnunni eða byrja upp á nýtt.
„Þetta er eiginlega lífið mitt í hnotskurn. Ég dett niður, stend upp og held áfram.“
Vijona er fædd árið 1998 og kom sem fyrr segir til Íslands þriggja ára gömul, ásamt foreldrum sínum. Foreldrar hennar skildu sama ár og fyrstu árin hér á landi voru óstöðug.
Vijona og móðir hennar fluttu oft, meðal annars á milli Grafarvogs, Kópavogs og Hafnarfjarðar, og um tíma dvöldu þær í Kvennaathvarfinu.
„Ég þurfti að horfa upp á ofbeldi og við vorum mikið á flakki. Við vorum alltaf að skipta um heimili og áttum stundum ekki fyrir mat.
Ég man þetta allt mjög langt aftur, alveg frá því ég var þriggja ára.
Vijona segir að aðstæðurnar hafi orðið til þess að hún lærði snemma að sjá um sig sjálf. Hún man eftir sér einni heima, fjögurra ára gömul, að steikja egg og síðar þurfti hún meðal annars að elda og sinna heimilisverkum. Hún ólst að mestu upp hjá móður sinni og síðar kom uppeldisfaðir hennar inn í myndina, en hún hafði lítil samskipti við líffræðilegan föður sinn. Feðginin tóku þó aftur upp samband á fullorðinsárum.
Vijona kunni ekki íslensku þegar hún flutti hingað og eitt fyrsta minningabrotið sem hún á frá Íslandi er úr leikskólanum.
„Ég var fjögurra ára og talaði við kennarann minn á litháísku af því að ég kunni ekki íslensku. Hún hristi mig og sagði: „Talaðu íslensku!“ Ég man þetta ennþá. Ég var náttúrulega bara lítið barn þarna. Ég skildi ekkert hvað var í gangi.“
Síðar fluttu þær mæðgur til Hafnarfjarðar. Vijona segir að bæði börn og fullorðnir hafi ítrekað gert ráð fyrir að hún væri pólsk og kynni pólsku. Hún var að eigin sögn oftar en einu sinni beðin um að vera túlkur, þar sem margir af ræstingastarfsmönnum skólans voru frá Póllandi.
„Ég kunni enga pólsku en þurfti alltaf að heyra þetta.
Fólk bara búið að ákveða hvaðan ég væri. Það hefði alveg verið hægt að spyrja mig.
Hún segir slíka fordóma ekki jafn áberandi í dag og þegar hún var yngri en hún lendi þó enn í aðstæðum sem minna hana á þetta.
Fyrir nokkrum mánuðum hafi læknir til dæmis ítrekað viljað tala við hana á ensku þrátt fyrir að Vijona svaraði á íslensku og þær hefðu áður hist.
„Þegar fólk heyrir nafnið mitt, Vijona, þá gerist þetta stundum. Stundum segi ég bara að ég heiti Fíóna, mér er alveg sama. Ég tala náttúrulega fullkomna íslensku.“
Umræðan um líkama Vijonu hófst einnig snemma. Hún segist hafa verið með það sem hún lítur í dag á sem venjulega barnafitu. Móðir hennar var smávaxin og nett og leit svo á að dóttir hennar þyrfti að grennast.
Ellefu ára var Vijona send í tveggja vikna megrunarbúðir í Litháen.
„Við æfðum þrisvar til fjórum sinnum á dag og borðuðum lítið annað en fisk og hafragraut. Ég keypti mér einu sinni snakk og faldi það á mér. Annað barn sá það og sagði kennaranum og snakkið var tekið af mér.“
Á svipuðum tíma fór eineltið að aukast í skólanum heima á Íslandi. Vijona byrjaði snemma að mála sig og gekk stundum í fötum móður sinnar og segir eldri krakka hafa gert athugasemdir við útlitið. Á unglingsárunum byrjaði hún snemma að drekka og reykja. Hana langaði til að vera ein af hópnum.
„Ég vildi alltaf bara vera með. Mig langaði að eiga vini og taka þátt því mér fannst ég alltaf vera einhvern veginn útilokuð úr hópnum. Svo fór ég að hætta að mæta í skólann og í níunda og tíunda bekk var staðan orðin mjög slæm. Ég var kölluð á fundi og það var farið að tala um að reka mig.“
Vijona kláraði þó grunnskólann og fór í Menntaskólann í Kópavogi. Þar hélt skólakvíðinn áfram og undir lokin tók hún hluta námsins í fjarnámi.
Ég var bara svo lítil í mér. Ég var ekkert að mæta og þetta var ennþá mjög erfitt.
Á meðan Vijona var í MK fór hún á Dale Carnegie-námskeið. Þar byrjaði hún að segja öðrum frá eigin reynslu og viðbrögðin komu henni á óvart.
„Ég fékk viðurkenningu á eftir viðurkenningu á eftir viðurkenningu. Fólk grét með mér, knúsaði mig og sagði: Þú átt að opna þig, þetta er ekki eitthvað sem þú átt að fela. Þá fór ég að hugsa að ég væri kannski að hafa einhver áhrif með því að segja söguna mína. Ég áttaði mig líka á því að ég var ekkert sú eina sem hafði gengið í gegnum eitthvað.“
Í kjölfarið fór Vijona að mæta reglulega í ræktina og skráði sig síðar í keppnisþjálfun. Árið 2018 hóf hún að keppa í fitness og fór síðar á Evrópu- og heimsmeistaramót.
Fitness þátttakan hafði þó aðra hlið. Vijona segir mataræðið í upphafi hafa verið mjög strangt; lítið af kolvetnum og sykri og mikið af próteini og sykurlausum vörum. Á sama tíma glímdi hún við uppþembu og mikla magaverki.
„Mér leið alltaf rosalega illa, ég var með verki og grét mikið út af þessu. Á endanum fékk ég næringarskort og endaði á spítala eftir krampakast. Ég vissi ekkert hvað var í gangi og hélt áfram að glíma við þetta. Svo fór ég smám saman að borða öðruvísi.“
Hún glímdi að eigin sögn við átröskun í tengslum við fitness þáttökuna. Hún er sérstaklega gagnrýnin á hugtakið „cheat day“ (svindldagur)
„Ég hata þetta orð. Ég vil frekar að þetta sé bara dagur eins og hver annar. Hvað með það þó fáir þér bakarísmat eða KFC eða Dominis? Svo vaknarðu bara næsta dag og heldur áfram.“
Vijona fór síðar í nám tengt þjálfun og lærði meira um meðal annars næringu og svefn. Eftir að hafa fundið fyrir þörf fyrir breytingu ákvað hún að fara erlendis í nám. Hún sótti fyrst um í Danmörku en fór að lokum til Spánar og hóf sálfræðinám við UCAM.
Námið reyndist ekki það sem hún hafði vonast eftir. Hún ákvað þó að klára fyrsta árið þrátt fyrir að þurfa að endurtaka áfanga og færði sig síðar yfir í fjarnám við Háskólann á Akureyri.
Sambýlismaður hennar, sem hún hefur verið með frá fyrsta ári í MK, fór með henni út og stundaði MBA-nám. Út frá lokaverkefni hans í náminu kviknaði hugmynd um rekstur á veitingastað á La Zenia á Spáni þar sem boðið væri upp á hollan og nærandi mat.
Þau byrjuðu á litlum sölustað í verslunarmiðstöð og síðar opnuðu þau BRÖNS. Vijona segir þau hafa lært margt jafnóðum og reksturinn þróaðist.
„Við bara byrjuðum og gáfum allt í þetta. Við þurftum að finna út úr öllu sjálf og það var endalaust eitthvað að koma upp sem við þurftum að leysa úr. Fyrsta árið vorum við bara tvö að sjá um allt og þetta varð mjög mikið. Ég man að einn júnímánuð bjó ég til um tólf hundruð avókadóbrauð og fimmtán hundruð acai-skálar, fyrir utan allt hitt á matseðlinum. Ég er ennþá með ör á handleggjunum eftir að hafa verið að flýta mér með fullt af brauðum inn og út úr ofninum og brenna mig á grindunum. Síðan stækkaði þetta og á endanum vorum við komin með fimmtán starfsmenn. En við vorum líka komin á þann stað að lífið okkar snerist orðið eiginlega bara um vinnuna. Okkur langaði að kaupa okkur íbúð, stofna fjölskyldu og vera nær fjölskyldunni okkar á Íslandi.
Þetta var skemmtileg upplifun en við fundum að við vildum fara heim.
Þann 3. september á seinasta ári tók íslenskur kaupandi ásamt fjölskyldu sinni við rekstrinum. Parið flutti aftur heim til Íslands í desember.
Í lok janúar og byrjun febrúar byrjaði Vijona að birta efni reglulega á TikTok. Hún var þá með um tvö til þrjú þúsund fylgjendur. Í dag er fylgjendahópurinn rúmlega átján þúsund.
Myndskeiðin snúast að miklu leyti um mat og innihaldslýsingar, þar sem Vijona skoðar vörur og deilir eigin reynslu eftir fitnessárin.
„Ég er alls ekki að predika yfir fólki. Þetta er meira : Veistu hvað er í þessu og hvaða áhrif það hefur á þig? Fyrir mér snýst þetta meira um næringu en einhverja hugmynd um fullkomið mataræði.“
Nokkrum vikum eftir að Vijona hóf að birta efni á miðlinum kom kona að henni úti í búð og benti á hana.
@vijonasalome Kannski þarftu að fara hugsa betur um næringu / meltingu í staðinn fyrir að vera æfa endalaust, or what? Less is better🤷🏼♀️ #wholefoodsísland #íslandtiktok #fyrirþig #fypísland #ísland ♬ original sound - Vijona Salome
„Hún sagði við barnið sitt: „Þetta er hún, þetta er súrkálskonan.“ Þá var þetta allt í einu orðið þannig að fólk var farið að þekkja mig úti í búð! Samt var ég eiginlega nýbyrjuð að birta efni.“
Vijona fær nú reglulega skilaboð frá fólki sem segist hafa tekið upp nýjar venjur eða breytt sambandi sínu við mat eftir að hafa fylgst með henni. Hún segir slík skilaboð jafnframt vekja hjá sér spurningar um þá ábyrgð sem fylgir því að ná til margra.
„Ég þarf því líka að hugsa um hvernig ég set hlutina fram.“
@vijonasalome Heilsudagar framundan… en ég er með nokkrar spurningar fyrir þessar „heilsuvörur“ 🤣 Ég ætla skoða allar vörurnar næstu daga og segja hvað ég mæli með og hvað ekki… eða sem er algjör óþarfi að mínu mati 🤷🏼♀️ #fyrirþig #íslandtiktok #wholefoodsísland #ísland ♬ original sound - PATR!K
Aukin athygli á TikTok hefur ekki aðeins verið jákvæð. Vijona segir meðal annars næringarfræðing hafa gert sérstakt myndband þar sem hann gagnrýndi hana og að henni hafi fundist gagnrýnin fara út fyrir málefnið og yfir í persónulegt grín. Þá hafi tvö fyrirtæki haft samband og óskað eftir því að hún fjarlægði myndir af vörum þeirra úr efninu sínu.
Hún segist ekkert hafa á móti því að fólk sé henni ósammála. Hún vilji hins vegar ekki sjálf taka þátt í því að rakka aðra niður.
Kannski er það líka af því að ég hef sjálf upplifað einelti.
Fram undan er svo verkefni sem tengir á vissan hátt saman upphaf og nútíð í sögu Vijonu.
Í næsta mánuði er hún að fara að kenna á Dale Carnegie-námskeiði fyrir 13 til 15 ára unglinga. Á sínum tíma var það einmitt á Dale Carnegie-námskeiði sem hún, þá óöruggur menntaskólanemi, byrjaði að segja öðrum frá því sem hún hafði gengið í gegnum. Seinna var hún aðstoðarmaður á námskeiði hjá Dale.
Nú er hún að fara aftur, að þessu sinni sem kennari.
„Mér finnst þetta svo ótrúlega gefandi. Þegar ég var aðstoðarmaður á Dale kom ein mamma að mér og sagði: „Stelpan mín er búin að tala svo mikið um þig, þú hefur hjálpað henni ógeðslega mikið.“ Ég man að ég var bara: „Vá.“ Þegar ég fór sjálf á Dale á sínum tíma var ég svo lítil í mér og þar byrjaði ég í raun að segja söguna mína og fatta að hún gæti haft einhver áhrif á aðra. Núna er ég að fara að kenna þarna fyrir þrettán til fimmtán ára og mér finnst það mjög sérstakt. Ég er samt ekkert komin á einhvern stað þar sem allt er fullkomið, langt frá því. Ég er alltaf að læra.“