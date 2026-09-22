Níu bíómyndir sem berjast upp heitustu verðlaunin Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 22. september 2026 20:02 Gustaf Skarsgård, Fares Fares og Linus Wahlgren leika þrjá feður sem bjóðast til að fylgja dætrum sínum í skólaferð á afskekkta eyju. Gamlar minningar og vaxandi spenna verða til þess að fullorðna fólkið missir tökin — en hver ræður og hversu hættulegt er ástandið? Framlag Svía til Óskarsins. Níu kvikmyndir berjast um Gullna lundann á Alþjóðlegri kvikmyndahátíð sem hefst í Reykjavík á fimmtudag. Flokkurinn er ætlaður fyrstu eða annarri kvikmynd leikstjóra í fullri lengd og hafa fæstar verið sýndar áður í bíóhúsum. „Myndirnar níu í Vitrunum í ár fara með okkur á afar ólíka staði, en hver þeirra sýnir fólk á augnabliki þegar lífið tekur óvænta stefnu,“ segir Hrönn Marinósdóttir, stjórnandi RIFF, en sumar myndanna hafa þegar verið verðlaunaðar eða tilnefndar fyrir hönd landa sinna til Óskarsverðlauna. „Hér eru sögur af ungu fólki sem leitar að sínum stað, fjölskyldum sem þurfa að horfast í augu við breytingar og ímyndunarafli sem opnar nýja sýn á veruleikann. Það er einmitt þetta sem við leitum að í keppnisflokki RIFF: kvikmyndagerðarfólki með eigin rödd og áræði til að segja sögur sem sitja eftir.“ Myndirnar níu ásamt stiklum úr þeim má sjá hér að neðan. A day in the life of Jo: Chapter Phaedra Eftir franska leikstjórann Jacqueline Lentzou. Myndin er samframleiðsla Grikklands, Þýskalands og Frakklands. Myndin kemur nýverðlaunuð til landsins - Lentzou vann verðlaun fyrir bestu leikstjórn í Orizzonti flokki Venice Film Festival núna í september. Hversdagslegur dagur í lífi hinnar 15 ára Jo verður að ferðalagi um nýjar tilfinningar, ást og missi. Söngur Phaedru, draumkenndar minningar og óvæntur harmleikur fléttast saman í ljóðræna uppvaxtarsögu. Adult Supervision Sænsk mynd eftir Alex Schulman, hans fyrsta kvikmynd í fullri lengd sem leikstjóri. Schulman er einnig þekktur rithöfundur. Með aðalhlutverk fara Gustaf Skarsgård, Fares Fares og Linus Wahlgren. Myndin hefur verið valin framlag Svíþjóðar til Óskarsverðlaunanna 2027 í flokki alþjóðlegra kvikmynda. Þrír feður fylgja dætrum sínum í skólaferð á afskekkta eyju. Gamlar minningar og vaxandi spenna verða til þess að fullorðna fólkið missir tökin — en hver ræður og hversu hættulegt er ástandið? Chronovisor Bandarísk mynd, leikstýrð af Jack Auen og Kevin Walker, sem einnig skrifa handritið og klippa myndina. Heimsfrumsýnd á Rotterdam-hátíðinni 2026, í Bright Future, dagskrárflokki sem kynnir nýja kvikmyndagerðarmenn. Myndin er tekin á 16 mm filmu. Frönsk fræðikona rannsakar leyndardómsfulla myndavél sem á að geta fangað myndir úr fortíðinni. Leitin verður sífellt hættulegri þegar í ljós kemur að sumir vilja verja leyndarmálið með öllum ráðum. Club Kid Bandarísk mynd eftir Jordan Firstman, sem skrifar, leikstýrir og leikur aðalhlutverkið. Þetta er fyrsta kvikmynd hans í fullri lengd sem leikstjóra. Meðal annarra leikara eru Cara Delevingne og Diego Calva. A24 keypti myndina fyrir 17 milljónir Bandaríkjadala eftir tilboðsbaráttu í Cannes, samkvæmt GQ. Bandarísk bíófrumsýning er boðuð 6. nóvember 2026 og er myndin því sýnd á RIFF löngu fyrr. Óábyrgt partýlíf Peters í New York tekur stakkaskiptum þegar tíu ára sonur, sem hann vissi ekki af, birtist. Óvænt föðurhlutverkið neyðir hann til að taka ábyrgð og endurskoða líf sitt. Congo Boy Leikstjóri er Rafiki Fariala frá Kongó í Afríku. Heimsfrumsýnd í Un Certain Regard í Cannes 2026, þar sem aðalleikarinn Fiomona Dembeasset vann verðlaun fyrir besta leik. Myndin byggir á eigin reynslu leikstjórans og var tekin upp í Mið-Afríkulýðveldinu. Sautján ára Robert dreymir um tónlistarferil í stríðshrjáðu Mið-Afríkulýðveldinu. Þegar foreldrar hans eru fangelsaðir þarf hann að sjá um fjögur yngri systkini sín samhliða námi, vinnu og tónlistinni. Dua Leikstjóri er Blerta Basholli. Myndin er samframleiðsla Kosovo, Sviss og Frakklands. Heimsfrumsýnd í keppni Semaine de la Critique í Cannes 2026 þar sem hún hreppti SACD-verðlaunin, sem veitt eru á vegum franskra samtaka leik- og tónskálda. Þrettán ára Dua tekst á við unglingsárin í Pristínu á meðan stríðið í Kosovo nálgast. Þegar hún verður skotmark finnur hún styrk í vináttu við hugrakka stúlku sem hvetur hana til mótspyrnu. La Gradiva Leikstjóri er Marine Atlan og þetta er fyrsta kvikmynd hennar í fullri lengd. Samframleiðsla Frakklands og Ítalíu. Myndin vann aðalverðlaun Semaine de la Critique, AMI Paris Grand Prize, í Cannes 2026. Norðurlandafrumsýning á RIFF! Skólaferð til Pompeii vekur sterkar langanir og tilfinningar meðal hóps framhaldsskólanema. Í borginni þar sem tíminn hefur staðið í stað brestur viðkvæmt jafnvægi hópsins. Light Pillar Kínversk teiknimynd eftir Xu Zao og fyrsta kvikmynd hans í fullri lengd. Heimsfrumsýnd á Berlinale 2026, í Perspectives, keppnisflokki fyrir fyrstu myndir leikstjóra. Í framtíðinni sinnir einmana ræstingamaður niðurníddu kvikmyndaveri. Kynni hans af leikkonu í sýndarheimi verða að rómantísku ferðalagi þar sem mörk raunveruleika og ímyndunar verða óljós. Skateboarding Is Not For Girls Leikstjóri er Dina Duma. Samframleiðsla Norður-Makedóníu, Belgíu, Slóveníu og Króatíu. Heimsfrumsýnd á Tribeca-hátíðinni í New York í júní 2026 þar sem Duma vann Nora Ephron-verðlaunin. Ellefu ára Adele reynir að koma í veg fyrir að systir hennar verði seld í hjónaband vegna fátæktar fjölskyldunnar. Hún skráir sig í hjólabrettakeppni í von um að tryggja þeim frelsi og betri framtíð. Allar frekari upplýsingar um RIFF má finna á heimasíðu hátíðarinnar. RIFF Tengdar fréttir Hinsta ferð Johns Snorra á hvíta tjaldið Heimildarmyndin Hinsta ferðin á K2 fjallar um örlagaríka tilraun Johns Snorra Sigurjónssonar og pakistönsku feðganna Muhammad Ali Sadpara og Sajid Sadpara til að verða fyrstir til að klífa fjallið K2 að vetri til árið 2021. Kvikmyndin verður opnunarmynd kvikmyndahátíðarinnar RIFF þann 24. september og mun Páll Guðmundsson, náinn vinur Johns, halda stutta tölu fyrir sýninguna. 15. september 2026 15:58 Alexander Skarsgård heiðraður á RIFF Sænski stórleikarinn Alexander Skarsgård verður heiðursgestur á setningu RIFF, alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar í Reykjavík, í ár sem sett verður í Háskólabíói fimmtudaginn 24. september. 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