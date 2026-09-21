Menning

Skvísur í svaka­legu stuði á Svikasögum

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Björn Skúlason, Kristín Gunnarsdótir, Halla Tómasardóttir, Guðrún Magnúsdóttir og Ólöf Skaftadóttir voru í góðum gír á frumsýningu á verkinu Svikasögur.
Björn Skúlason, Kristín Gunnarsdótir, Halla Tómasardóttir, Guðrún Magnúsdóttir og Ólöf Skaftadóttir voru í góðum gír á frumsýningu á verkinu Svikasögur. Owen Fiene

Stjörnur landsins komu saman í Borgarleikhúsinu um helgina í sínu fínasta pússi þegar fyrsta frumsýning leikársins fór fram á nýja íslenska verkinu Svikasögum eftir Maríu Reyndal.

Margt var um manninn og gleðin í fyrirrúmi en meðal gesta voru Komið gott stöllurnar Kristín Gunnars og Ólöf Skafta, Þorvaldur Davíð og Hraftinna, Unnsteinn Manúel og Haraldur Ari og lengi mætti áfram telja.

Með hlutverk í sýningunni fara Berglind Alda Ástþórsdóttir, Birna Pétursdóttir, Hákon Jóhannesson, Katla Margrét Þorgeirsdóttir og Vilhelm Neto, ásamt hinum þrettán ára Rebeccu Lív Biraghi og Viktoríu Dalitso.

Hér má sjá stiklu úr verkinu:

Klippa: Svikasögur - stikla

„Í Svikasögum heldur María Reyndal áfram að vinna með stórskemmtilegar en flóknar fjölskyldusögur sem eru orðnar hennar aðalsmerki eftir velgengni Er ég mamma mín og Með Guð í vasanum.

María er þekkt fyrir sviðsverk sín sem og afrek á skjánum en hún er ein af höfundum gamanþáttanna vinsælu, Stelpnanna, og skrifaði einnig og leikstýrði verðlaunaþáttunum Mannasiðum. Þá var hún einnig einn af handritshöfundum Ástríðar og einn af leikstjórum Verbúðarinnar. Svikasögur er hjartnæmt, bráðfyndið og mannlegt verk, fullt af alvöru íslenskri 80’s nostalgíu,“ segir í tilkynningu frá Borgarleikhúsinu.

Hér má sjá vel valdar myndir úr frumsýningarteitinu:

Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir mætti í stíl við dóttur sína og þær eru hér ásamt Rúnari Frey Gíslasyni og Guðrúnu Stefánsdóttur. Owen Fiene
Vilhelm Neto, Margrét Erla Maack og Tinna.Owen Fiene
Þorsteinn Helgi Guðbjörnsson, Marta María Vinkel, Jóhanna Vigdís Arnardóttir og Páll Winkel.Owen Fiene
Mikael Kaaber og Berglind Alda Ástþórsdóttir.Owen Fiene
Egill Heiðar Anton Pálsson og María Reyndal.Owen Fiene
María Reyndal, Rebecca Liv Biraghi og Viktoría Dalitso Owen Fiene
Eva Signú Berger og Melkorka Gunborg Briansdóttir.Owen Fiene
María uppskar lófaklapp eftir sýningu.Owen Fiene
Rebecca Liv Biraghi og Viktoría Dalitso.Owen Fiene
Bryndís Halldórsdóttir, Sunna María Schram, og Karl Ágúst Þorbergsson.Owen Fiene
Retro Stefson félagarnir Unnsteinn Manúel og Haraldur Ari.Owen Fiene
Sigrún Jorgensen og Anna María.Owen Fiene
Margrét Eir Hönnudóttir í góðum félagsskap.Owen Fiene
Kara Hergils, Cameron Corbett og Gréta Kristín Ómarsdóttir.Owen Fiene
Atli Ísleifsson og Katrín Gústavsdóttir.Owen Fiene
Óli Gunnar Gunnarsson og Tómas Arnar Þorláksson.Owen Fiene
Jóhanna Neto, Guðlaug Rún Margeirsdóttir og Tinna Ýr. Owen Fiene
Vilberg Andri Pálsson, Kara Hergils, Tómas Arnar Þorláksson, Egill Andrason og Helga Brá Brimar. Owen Fiene
Gabriel Margling Rideout og Bergrún Andradóttir með glæsilegum vin.Owen Fiene
Hildur Vala, Andrea Röfn og Indíana Nanna.Owen Fiene
Bergur Ebbi Benediktsson mætti með syni sínum.Owen Fiene
Þórunn Arna Kristjánsdóttir og Sólveig Arnarsdóttir.Owen Fiene
Andrea Ósk Margrétardóttir og Ágúst Orri Ásgrímsson.Owen Fiene
Roberto Biraghi og Malfridur Eva Jorgensen.Owen Fiene
Indíana Nanna og Ebba Katrín.Owen Fiene
Egill Heiðar Anton Pálsson, Stefán Eiríksson og Helga Snæbjörnsdóttir. Owen Fiene
Arna Tryggvadóttir og vinkona hennar í góðu stuði.Owen Fiene
Hrafnhildur Orradóttir, Marinó Máni Mabazza og góður vinur þeirra.Owen Fiene
Rebecca Liv Biraghi og Viktoría Dalitso taka við blómvöndum.Owen Fiene
Una Þorleifsdóttir og Einar maðurinn hennar.Owen Fiene
Óli Egils, Esther Talía og Valur Grettisson.Owen Fiene
Hannes Óli og Aðalbjörg Árnadóttir.Owen Fiene
Halldóra Geirharðsdóttir og Una Þorleifsdóttir.Owen Fiene
Leikhópurinn uppskar standandi lófaklapp.Owen Fiene
Hany Hadaya og Bryndís Halldórsdóttir.Owen Fiene
Camilo Valdes og Eydís Rose Vilmundardóttir.Owen Fiene
Þorvaldur Davíð Kristjánsson og Hrafntinna Viktoria Karlsdottir.Owen Fiene
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