Skvísur í svakalegu stuði á Svikasögum Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 21. september 2026 20:01 Björn Skúlason, Kristín Gunnarsdótir, Halla Tómasardóttir, Guðrún Magnúsdóttir og Ólöf Skaftadóttir voru í góðum gír á frumsýningu á verkinu Svikasögur. Owen Fiene Stjörnur landsins komu saman í Borgarleikhúsinu um helgina í sínu fínasta pússi þegar fyrsta frumsýning leikársins fór fram á nýja íslenska verkinu Svikasögum eftir Maríu Reyndal. Margt var um manninn og gleðin í fyrirrúmi en meðal gesta voru Komið gott stöllurnar Kristín Gunnars og Ólöf Skafta, Þorvaldur Davíð og Hraftinna, Unnsteinn Manúel og Haraldur Ari og lengi mætti áfram telja. Með hlutverk í sýningunni fara Berglind Alda Ástþórsdóttir, Birna Pétursdóttir, Hákon Jóhannesson, Katla Margrét Þorgeirsdóttir og Vilhelm Neto, ásamt hinum þrettán ára Rebeccu Lív Biraghi og Viktoríu Dalitso. Hér má sjá stiklu úr verkinu: Klippa: Svikasögur - stikla „Í Svikasögum heldur María Reyndal áfram að vinna með stórskemmtilegar en flóknar fjölskyldusögur sem eru orðnar hennar aðalsmerki eftir velgengni Er ég mamma mín og Með Guð í vasanum. María er þekkt fyrir sviðsverk sín sem og afrek á skjánum en hún er ein af höfundum gamanþáttanna vinsælu, Stelpnanna, og skrifaði einnig og leikstýrði verðlaunaþáttunum Mannasiðum. Þá var hún einnig einn af handritshöfundum Ástríðar og einn af leikstjórum Verbúðarinnar. Svikasögur er hjartnæmt, bráðfyndið og mannlegt verk, fullt af alvöru íslenskri 80’s nostalgíu,“ segir í tilkynningu frá Borgarleikhúsinu. Hér má sjá vel valdar myndir úr frumsýningarteitinu: Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir mætti í stíl við dóttur sína og þær eru hér ásamt Rúnari Frey Gíslasyni og Guðrúnu Stefánsdóttur. Owen Fiene Vilhelm Neto, Margrét Erla Maack og Tinna.Owen Fiene Þorsteinn Helgi Guðbjörnsson, Marta María Vinkel, Jóhanna Vigdís Arnardóttir og Páll Winkel.Owen Fiene Mikael Kaaber og Berglind Alda Ástþórsdóttir.Owen Fiene Egill Heiðar Anton Pálsson og María Reyndal.Owen Fiene María Reyndal, Rebecca Liv Biraghi og Viktoría Dalitso Owen Fiene Eva Signú Berger og Melkorka Gunborg Briansdóttir.Owen Fiene María uppskar lófaklapp eftir sýningu.Owen Fiene Rebecca Liv Biraghi og Viktoría Dalitso.Owen Fiene Bryndís Halldórsdóttir, Sunna María Schram, og Karl Ágúst Þorbergsson.Owen Fiene Retro Stefson félagarnir Unnsteinn Manúel og Haraldur Ari.Owen Fiene Sigrún Jorgensen og Anna María.Owen Fiene Margrét Eir Hönnudóttir í góðum félagsskap.Owen Fiene Kara Hergils, Cameron Corbett og Gréta Kristín Ómarsdóttir.Owen Fiene Atli Ísleifsson og Katrín Gústavsdóttir.Owen Fiene Óli Gunnar Gunnarsson og Tómas Arnar Þorláksson.Owen Fiene Jóhanna Neto, Guðlaug Rún Margeirsdóttir og Tinna Ýr. Owen Fiene Vilberg Andri Pálsson, Kara Hergils, Tómas Arnar Þorláksson, Egill Andrason og Helga Brá Brimar. Owen Fiene Gabriel Margling Rideout og Bergrún Andradóttir með glæsilegum vin.Owen Fiene Hildur Vala, Andrea Röfn og Indíana Nanna.Owen Fiene Bergur Ebbi Benediktsson mætti með syni sínum.Owen Fiene Þórunn Arna Kristjánsdóttir og Sólveig Arnarsdóttir.Owen Fiene Andrea Ósk Margrétardóttir og Ágúst Orri Ásgrímsson.Owen Fiene Roberto Biraghi og Malfridur Eva Jorgensen.Owen Fiene Indíana Nanna og Ebba Katrín.Owen Fiene Egill Heiðar Anton Pálsson, Stefán Eiríksson og Helga Snæbjörnsdóttir. Owen Fiene Arna Tryggvadóttir og vinkona hennar í góðu stuði.Owen Fiene Hrafnhildur Orradóttir, Marinó Máni Mabazza og góður vinur þeirra.Owen Fiene Rebecca Liv Biraghi og Viktoría Dalitso taka við blómvöndum.Owen Fiene Una Þorleifsdóttir og Einar maðurinn hennar.Owen Fiene Óli Egils, Esther Talía og Valur Grettisson.Owen Fiene Hannes Óli og Aðalbjörg Árnadóttir.Owen Fiene Halldóra Geirharðsdóttir og Una Þorleifsdóttir.Owen Fiene Leikhópurinn uppskar standandi lófaklapp.Owen Fiene Hany Hadaya og Bryndís Halldórsdóttir.Owen Fiene Camilo Valdes og Eydís Rose Vilmundardóttir.Owen Fiene Þorvaldur Davíð Kristjánsson og Hrafntinna Viktoria Karlsdottir.Owen Fiene Sýningar á Íslandi Borgarleikhúsið Menning Samkvæmislífið Leikhús Mest lesið Ein heitasta leikkona landsins á lausu Lífið Stjörnulífið: „Fer þér ekki vel, þessi drjóli“ Lífið Gjörningur til heiðurs pabba sem féll fyrir eigin hendi Lífið Sonur Cindy Crawford er látinn Lífið Sjóðurinn tómur Lífið Heyrir aftur hljóð sem höfðu verið horfin í mörg ár Lífið Var send í megrunarbúðir 11 ára gömul Lífið Einstakt einbýli Sigurðar og Láru Lífið 50+: Ósjálfráða vinahreinsunin eftir fimmtugt Áskorun Stjörnum prýdd fyrsta frumsýning vetrarins Lífið Fleiri fréttir Skvísur í svakalegu stuði á Svikasögum Frægir í fjöri yfir framtíðinni Varkár Magga Bjarna fyllti Tjarnarbíó Kanónur komu saman í Hveragerði Eva Rún og Blær hljóta Barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur Íslenskar Simpsons-þýðingar í bók: Teygju-túli ekki á færi gervigreindarinnar Skúli Tómas, Herbert og Ragnar í hörkustuði á Kjarval „Maður skynjaði eitthvað brothætt en það var hluti af sjarmanum“ Þórdís Zoëga sló í gegn í Kaupmannahöfn Svandís í ritstjórastól Kjánalegustu augnablikin í umræðunni um aðildarviðræður Rigningin stoppaði ekki stuðið hjá Yeoman Orgel Grensáskirkju fékk nýtt líf í Saurbæ Eitt myndband selji upp heilu lagerana Byrjaði sem þráhyggja fyrir rapplagi á spítala Sjá meira