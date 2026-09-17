Innlent

Sunda­braut verði eitt það fyrsta á dag­skrá

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra segir Sundabraut verða eitt af fyrstu verkefnum félagsins.
Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra segir Sundabraut verða eitt af fyrstu verkefnum félagsins. Vísir/Vilhelm

Samgönguráðherra segir að Sundabraut verði eitt af fyrstu verkefnum nýs innviðafélags sem ber heitið Göng og brú. Hún muni gjörbylta samgöngum og draga úr akstri á höfuðborgarsvæðinu um hundrað og fimmtíu þúsund kílómetra á dag.

Þetta er meðal þess sem fram kom í ræðu ráðherrans á alþjóðlegum kynningardegi innviðafélagsins í Hörpu í dag. Þar var fjallað um þau innviðaverkefninu sem félaginu er ætlað að undirbúa, fjármagna og framkvæma á næstu árum og hvernig staðið verður að útboðum. Auk Eyjólfs Ármannssonar innviðaráðherra voru meðal þátttakenda Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra, Sigurður Hannesson framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins og Daði Már Kristófersson fjármála-og efnahagsráðherra.

Í ræðu sinni rifjaði Eyjólfur upp að öflugar samgöngur hefðu verið grundvöllur sjálfstæðis Íslands allt frá upphafi. Hvalfjarðargöng hafi á saínum tíma markað tímamót á Íslandi og meira en tuttugu ár liðið þar til næsta sambærilega verkefni, Vaðlaheiðargöng, voru opnuð á Norðurlandi. Mikill pólitískur áhugi hafi verið að ráðast í frekari verkefnum en lítið gerst á sama tíma.

„Sem dæmi má nefna að Sundabraut, eitt af fyrstu verkefnum félagsins, er án efa þjóðhagslega hagkvæmasta verkefni Íslandssögunnar. Hún mun gjörbylta samgöngum og draga úr akstri á höfuðborgarsvæðinu um hundrað og fimmtíu þúsund kílómetra á dag. Við erum sameinuð í metnaði okkar til að auka fjárfestingu í íslenska samgöngukerfinu til að efla öruggar og áreiðanlegar samgöngur og nýta hina miklu möguleika íslensks efnahagslífs og samfélags.“

Sundabraut Samgöngumál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

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