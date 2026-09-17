Sundabraut verði eitt það fyrsta á dagskrá Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 17. september 2026 14:44 Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra segir Sundabraut verða eitt af fyrstu verkefnum félagsins. Vísir/Vilhelm Samgönguráðherra segir að Sundabraut verði eitt af fyrstu verkefnum nýs innviðafélags sem ber heitið Göng og brú. Hún muni gjörbylta samgöngum og draga úr akstri á höfuðborgarsvæðinu um hundrað og fimmtíu þúsund kílómetra á dag. Þetta er meðal þess sem fram kom í ræðu ráðherrans á alþjóðlegum kynningardegi innviðafélagsins í Hörpu í dag. Þar var fjallað um þau innviðaverkefninu sem félaginu er ætlað að undirbúa, fjármagna og framkvæma á næstu árum og hvernig staðið verður að útboðum. Auk Eyjólfs Ármannssonar innviðaráðherra voru meðal þátttakenda Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra, Sigurður Hannesson framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins og Daði Már Kristófersson fjármála-og efnahagsráðherra. Í ræðu sinni rifjaði Eyjólfur upp að öflugar samgöngur hefðu verið grundvöllur sjálfstæðis Íslands allt frá upphafi. Hvalfjarðargöng hafi á saínum tíma markað tímamót á Íslandi og meira en tuttugu ár liðið þar til næsta sambærilega verkefni, Vaðlaheiðargöng, voru opnuð á Norðurlandi. Mikill pólitískur áhugi hafi verið að ráðast í frekari verkefnum en lítið gerst á sama tíma. „Sem dæmi má nefna að Sundabraut, eitt af fyrstu verkefnum félagsins, er án efa þjóðhagslega hagkvæmasta verkefni Íslandssögunnar. Hún mun gjörbylta samgöngum og draga úr akstri á höfuðborgarsvæðinu um hundrað og fimmtíu þúsund kílómetra á dag. Við erum sameinuð í metnaði okkar til að auka fjárfestingu í íslenska samgöngukerfinu til að efla öruggar og áreiðanlegar samgöngur og nýta hina miklu möguleika íslensks efnahagslífs og samfélags.“ Sundabraut Samgöngumál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið „Ég er hreinlega mjög hrædd“ Innlent Koma af fjöllum varðandi áform borgarinnar Innlent Lögreglan leitar tveggja drengja frá Borgarnesi Innlent Spreyttu þig á PISA-spurningunum Innlent Hjólahvíslarinn og lögreglan björguðu Latabæ Innlent Salurinn veltist um af hlátri þegar vitni hringdi inn frá Albaníu Innlent Uppsagnir hjá dómsmálaráðuneytinu Innlent Drengirnir hafi látið vita af sér Innlent Hótar háum tollum og að hætta viðskiptum við ESB Erlent Orð yfirmanns síns „ósanngjörn“ og „ófagleg“ Innlent Fleiri fréttir Sundabraut verði eitt það fyrsta á dagskrá Uppsagnir hjá dómsmálaráðuneytinu Gefa ríkisstjórninni rauða spjaldið Ríkið lagði eldri borgarana Laun Wolt sendla undir þúsund krónum á klukkutímann „Get ég komið fjórtán lítrum fyrir í tíu lítrum af flöskum?“ Koma af fjöllum varðandi áform borgarinnar Rúmlega þúsund farþegar fært til flug og enginn sáttafundur í kjaradeilu Drengirnir hafi látið vita af sér Sækjandi fékk sínu framgengt: „Fabríkera einhver gögn og leggja fram“ Afturkalla lóðaúthlutun til tveggja trúfélaga Spreyttu þig á PISA-spurningunum „Ég er hreinlega mjög hrædd“ Hlaut Náttúruverndarviðurkenningu Sigríðar í Brattholti Geti fundið Tækniskólanum góðan stað á Akureyri Hjólahvíslarinn og lögreglan björguðu Latabæ Með lambúshettu að prófa sírenur og gjallarhorn Lögreglan leitar tveggja drengja frá Borgarnesi Alelda bíll í Kópavogi Grunaður barnaníðingur gengur laus Varanlega sviptur vörslu á hundum sem hann skildi eftir í sóðaskap Orð yfirmanns síns „ósanngjörn“ og „ófagleg“ Dularfullt drónaflug í Kópavogi vekur íbúum ugg Gæti þaggað niður í röddum landsbyggðarinnar Báðir aðstoðarmennirnir horfnir á stuttum tíma Tvö mál í dag þar sem ógnað var með hnífi Salurinn veltist um af hlátri þegar vitni hringdi inn frá Albaníu Sunnlendingar buðu best í breikkun á Kjalarnesi Stefna á að aflýsa öllum flugferðum Fagnar uppreisninni Sjá meira