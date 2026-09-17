Laun Wolt sendla undir þúsund krónum á klukkutímann Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 17. september 2026 12:01 Finnbjörn Hermannsson segir ASÍ ítrekað hafa reynt að fá Wolt til þess að gera samninga við sína starfsmenn. Vísir/Vilhelm Forseti ASÍ segir fullreynt að semja við Wolt um að gera kjarasamninga við sendla. Sendlarnir lögðu niður störf í gær og segja laun sín hafa lækkað um fjörutíu prósent. Forseti ASÍ segir þá áður hafa fengið 1500 krónur á klukkutímann, starfsemin standist hvorki lög né reglur í launamálum. Dæmi eru um að sendlar hjá Wolt á Íslandi hafi lánað hvor öðrum kennitölur og hafi ekki atvinnurréttindi, samkvæmt heimildum fréttastofu. Sendlarnir söfnuðust saman fyrir utan höfuðstöðvar Wolt á Íslandi í Ármúla í gærmorgun og mótmæltu launakjörum. Þeir segja launin hafa lækkað um fjörutíu prósent frá því í upphafi ársins. Finnbjörn Hermannsson forseti ASÍ segir að verkalýðsfélög hafi ítrekað reynt að ná samkomulagi við Wolt um að gerður sé kjarasamningur við starfsmenn en því hafi verið hafnað. „Þegar við töluðum við þá á sínum tíma þá vorum við að tala um tölur sem að, þegar við vorum búin að reikna út þessi hefðbundnu launatengdu gjöld eins og virðisaukaskatt frá, orlof, veikindarétt og annað þess háttar þá voru þeir með eitthvað um 1500 krónur á tímann. Og ef það hefur lækkað um fjörutíu prósent þá sjáið þið að þetta er náttúrulega ekki fólki bjóðandi þessi kjör.“ Miðað við fullyrðingar þeirra nú hafi þau því lækkað um sexhundruð krónur, séu nú 900 krónur á tímann. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru dæmi um að sendlar hafi lánað hvor öðrum kennitölur til að starfa fyrir Wolt, þá sérstaklega í upphafi starfseminnar árið 2023 áður en lögregla jók eftirlit. Hafa stéttarfélögin kannað þetta? „Við höfum heyrt þessar sögusagnir líka, við höfum enga staðfestingu fyrir því, þannig ég get eiginlega ekki tjáð mig um þá hlið málsins en það sem mér finnst vera grunnurinn í þessu er að það eru neytendur sem halda þessu gangandi, þannig ef við ætlum að reyna að stoppa þetta þá stoppum við þetta fyrst og síðast með neytendum.“ Fullreynt sé að semja við fyrirtækið, að sögn Finnbjörns, sem kveður alveg ljóst að um starfsmenn fyrirtækisins sé að ræða þar sem þeir hafi ekki vinnu annars staðar. Er þessi starfsemi þá í raun fyrir utan lög og reglur? „Hún er algjörlega fyrir utan lög og reglur vegna þess að það eru lágmarkslaun í landinu. Og það er verið að borga sko bara brotabrot af þeim lágmarkslaunum sem að þeim ber að fá. Þannig að það er ekki hægt að segja að þau séu að keyra eftir neinum lögum sem að eru hérna á landinu og reyndar er þetta sko samevrópskt eða alheimsvandamál. Við erum í tengslum við kollega okkar á Norðurlöndunum sem eru að slást um sömu hlutina.“ Kjaramál Heimsendingarþjónusta Mest lesið „Ég er hreinlega mjög hrædd“ Innlent Lögreglan leitar tveggja drengja frá Borgarnesi Innlent Koma af fjöllum varðandi áform borgarinnar Innlent Spreyttu þig á PISA-spurningunum Innlent Hjólahvíslarinn og lögreglan björguðu Latabæ Innlent Salurinn veltist um af hlátri þegar vitni hringdi inn frá Albaníu Innlent Hótar háum tollum og að hætta viðskiptum við ESB Erlent Drengirnir hafi látið vita af sér Innlent Orð yfirmanns síns „ósanngjörn“ og „ófagleg“ Innlent Sækjandi fékk sínu framgengt: „Fabríkera einhver gögn og leggja fram“ Fréttir Fleiri fréttir Ríkið lagði eldri borgarana Laun Wolt sendla undir þúsund krónum á klukkutímann „Get ég komið fjórtán lítrum fyrir í tíu lítrum af flöskum?“ Koma af fjöllum varðandi áform borgarinnar Rúmlega þúsund farþegar fært til flug og enginn sáttafundur í kjaradeilu Drengirnir hafi látið vita af sér Afturkalla lóðaúthlutun til tveggja trúfélaga Spreyttu þig á PISA-spurningunum „Ég er hreinlega mjög hrædd“ Hlaut Náttúruverndarviðurkenningu Sigríðar í Brattholti Geti fundið Tækniskólanum góðan stað á Akureyri Hjólahvíslarinn og lögreglan björguðu Latabæ Með lambúshettu að prófa sírenur og gjallarhorn Lögreglan leitar tveggja drengja frá Borgarnesi Alelda bíll í Kópavogi Grunaður barnaníðingur gengur laus Varanlega sviptur vörslu á hundum sem hann skildi eftir í sóðaskap Orð yfirmanns síns „ósanngjörn“ og „ófagleg“ Dularfullt drónaflug í Kópavogi vekur íbúum ugg Gæti þaggað niður í röddum landsbyggðarinnar Báðir aðstoðarmennirnir horfnir á stuttum tíma Tvö mál í dag þar sem ógnað var með hnífi Salurinn veltist um af hlátri þegar vitni hringdi inn frá Albaníu Sunnlendingar buðu best í breikkun á Kjalarnesi Stefna á að aflýsa öllum flugferðum Fagnar uppreisninni Tekjur Bílastæðasjóðs 258 milljónum yfir áætlun með hjálp skannbílsins Ráða nýjan forstjóra þvert á ósk framkvæmdastjóra Fimm aukaíbúðir þar sem aðeins mátti vera ein Kannast ekkert við málið og segir lögreglu hafa komið fíkniefnum fyrir Sjá meira