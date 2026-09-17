Innlent

Laun Wolt sendla undir þúsund krónum á klukku­tímann

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Finnbjörn Hermannsson segir ASÍ ítrekað hafa reynt að fá Wolt til þess að gera samninga við sína starfsmenn.
Finnbjörn Hermannsson segir ASÍ ítrekað hafa reynt að fá Wolt til þess að gera samninga við sína starfsmenn. Vísir/Vilhelm

Forseti ASÍ segir fullreynt að semja við Wolt um að gera kjarasamninga við sendla. Sendlarnir lögðu niður störf í gær og segja laun sín hafa lækkað um fjörutíu prósent. Forseti ASÍ segir þá áður hafa fengið 1500 krónur á klukkutímann, starfsemin standist hvorki lög né reglur í launamálum. Dæmi eru um að sendlar hjá Wolt á Íslandi hafi lánað hvor öðrum kennitölur og hafi ekki atvinnurréttindi, samkvæmt heimildum fréttastofu.

Sendlarnir söfnuðust saman fyrir utan höfuðstöðvar Wolt á Íslandi í Ármúla í gærmorgun og mótmæltu launakjörum. Þeir segja launin hafa lækkað um fjörutíu prósent frá því í upphafi ársins. Finnbjörn Hermannsson forseti ASÍ segir að verkalýðsfélög hafi ítrekað reynt að ná samkomulagi við Wolt um að gerður sé kjarasamningur við starfsmenn en því hafi verið hafnað.

„Þegar við töluðum við þá á sínum tíma þá vorum við að tala um tölur sem að, þegar við vorum búin að reikna út þessi hefðbundnu launatengdu gjöld eins og virðisaukaskatt frá, orlof, veikindarétt og annað þess háttar þá voru þeir með eitthvað um 1500 krónur á tímann. Og ef það hefur lækkað um fjörutíu prósent þá sjáið þið að þetta er náttúrulega ekki fólki bjóðandi þessi kjör.“

Miðað við fullyrðingar þeirra nú hafi þau því lækkað um sexhundruð krónur, séu nú 900 krónur á tímann. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru dæmi um að sendlar hafi lánað hvor öðrum kennitölur til að starfa fyrir Wolt, þá sérstaklega í upphafi starfseminnar árið 2023 áður en lögregla jók eftirlit.

Hafa stéttarfélögin kannað þetta? 

„Við höfum heyrt þessar sögusagnir líka, við höfum enga staðfestingu fyrir því, þannig ég get eiginlega ekki tjáð mig um þá hlið málsins en það sem mér finnst vera grunnurinn í þessu er að það eru neytendur sem halda þessu gangandi, þannig ef við ætlum að reyna að stoppa þetta þá stoppum við þetta fyrst og síðast með neytendum.“

Fullreynt sé að semja við fyrirtækið, að sögn Finnbjörns, sem kveður alveg ljóst að um starfsmenn fyrirtækisins sé að ræða þar sem þeir hafi ekki vinnu annars staðar.

Er þessi starfsemi þá í raun fyrir utan lög og reglur? 

„Hún er algjörlega fyrir utan lög og reglur vegna þess að það eru lágmarkslaun í landinu. Og það er verið að borga sko bara brotabrot af þeim lágmarkslaunum sem að þeim ber að fá. Þannig að það er ekki hægt að segja að þau séu að keyra eftir neinum lögum sem að eru hérna á landinu og reyndar er þetta sko samevrópskt eða alheimsvandamál. Við erum í tengslum við kollega okkar á Norðurlöndunum sem eru að slást um sömu hlutina.“

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