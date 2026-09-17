Innlent

Ríkið lagði eldri borgarana

Árni Sæberg skrifar
Félagar úr Gráa hernum, baráttuhópi eldri borgara um lífeyrismál, í Héraðsdómi Reykjavíkur árið 2021.
Félagar úr Gráa hernum, baráttuhópi eldri borgara um lífeyrismál, í Héraðsdómi Reykjavíkur árið 2021. Vísir/Vilhelm

Mannréttindadómstóll Evrópu vísaði í morgun frá máli þriggja Íslendinga gegn íslenska ríkinu. Málið hefur í fjölmiðlum hér á landi yfirleitt verið kennt við Gráa herinn og varðaði breytingar á íslenska lífeyriskerfinu sem gerðar voru 2016 og 2017.

Í tilkynningu þess efnis á vef Stjórnarráðsins segir að á árunum 2016 og 2017 hafi ýmsir flokkar ellilífeyris verið sameinaðir í einn flokk og greiðslur úr almannatryggingakerfinu skertar um 45 prósent hjá þeim sem fengu meira en 25 þúsund krónur á mánuði frá atvinnutengdum lífeyrissjóðum. 

Kærendur í málinu hafi talið að íslenska ríkið hefði með þessum breytingum brotið gegn banni mannréttindasáttmála Evrópu við mismunun viðauka við sáttmálann. 

Mannréttindadómstóllinn hafi vísað málinu frá þar sem ekki hafi verið sýnt fram á að kærendur hefðu orðið fyrir mismunun sem bryti gegn ákvæði sáttmálans.

Mannréttindadómstóll Evrópu Eldri borgarar Dómsmál

Tengdar fréttir

Grái herinn tapaði í Hæstarétti

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í málum Gráa hersins gegn Tryggingastofnun og íslenska ríkinu skulu vera óraskaðir. Þetta er niðurstaða Hæstiréttar sem kvað upp dóm í málunum í dag.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið