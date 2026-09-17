Innlent

„Get ég komið fjór­tán lítrum fyrir í tíu lítrum af flöskum?“

Agnar Már Másson skrifar
Sævar Hilmarsson faðmar verjanda sinn, Stefán Karl Kristjánsson í gær.
Sævar Hilmarsson faðmar verjanda sinn, Stefán Karl Kristjánsson í gær. Vísir

Ætla má að sakborningar í Dettifossmálinu hefðu getað búið til um 8,6 kíló af amfetamíndufti úr fjórtán lítrum af ætluðum amfetamínvökva sem þeir eru sakaðir um að flytja inn, að sögn dómskvadds matsmanns. Þeim er gefið að sök að flytja inn amfetamínvökvann í fjórum Absolut-vodkaflöskum en óskýrt er hversu stórar þær flöskur eru.

Aðalmeðferð í Dettifossmálinu hélt áfram í morgun. Sakborningar gáfu skýrslu í gær en Sævar Hilmarsson og Kastriot Pepaj, sem eru sagðir hafa skipulagt innflutning á fjórtán lítrum af amfetamínvökva, voru ekki viðstaddir þinghaldið í dag. Skipverjarnir tveir sem einnig eru ákærðir voru þó viðstaddir í dag í gegnum fjarfundarbúnað.

Dómskvaddur matsmaður frá Háskóla Íslands mat svo að úr 14,1 lítra af ætluðum amfetamínvökva væri hægt að fá 6,3 kíló af amfetamínbasa og úr því væri hægt að fá 8,6 kíló af hreinu amfetamínsúlfati. Styrkur vökvans hafi verið aðeins yfir meðaltali samkvæmt gögnum frá Danmörku.

Lítratal á reiki

Lögreglumaður gerði síðan grein fyrir efnaskýrslum þar sem fram kom að vökvinn hefði fundist í fjórum Absolut-vodkaflöskum, sem hefðu verið vafðar í plast og geymdar í íþróttatösku.

Ekki hefur komið skýrt fram hversu stórar flöskurnar voru, en fram kom í vitnisburði annars skipverja að flöskurnar hafi virst vera þrjár í þriggja lítra stærð og ein í eins lítra stærð, sem myndi alls gera tíu lítra.

„Get ég komið fjórtán lítrum fyrir í tíu lítrum af flöskum?“ spurði Stefán Karl Kristjánsson, verjandi Sævars, þá. Þessu kvaðst lögreglumaðurinn ekki getað svarað.

Annar lögreglumaður greindi síðan frá því að vopn og lyf hefðu fundist á víð og dreif í húsleit á heimili eins sakbornings, meðal annars svartur hnífur. Þá hefðu fundist kylfur með áföstu vasaljósi í endanum. Einnig hefði hafnaboltakylfa verið tekin. Þá hefðu fundist lyf og sterar í eldhúsinu. Þá hefðu fundist klóróform auk einhvers konar spíra eða landa.

Þriðji lögreglumaður sagðist síðan hafa í húsleitinni lagt hald á tölvur og síma en einnig Rolex-úr og Louis Vuitton-töskur. Sami lögreglumaður réðst í handtöku á öðrum skipverjanum, sem var sagður í miðjum klíðum að bera umræddar íþróttatöskur (með ætluðum amfetamínvökva) úr bíl kunningja síns þegar lögreglu bar að garði. Síðan hafi þeir beðið um að komast inn í síma skipverja, og í framhaldi af því hafi vaknað grunur um aðkomu Sævars Arnar að málinu.

„Nei, við gerðum það ekki“

Fjórði lögreglumaður lýsti þá húsleit á heimili Kastriots þar sem fundist hafi peningur, fartölvur, sími, testósterón, kannabis og víagra. Kannabisefnið hafi þó virst gamalt enda þurrt. 

Lögreglumaðurinn sagði Kastrion hafa snöggreiðst þegar lögregla sýndi honum kannabisefnið sem hafði fundist og sakaði lögregluna – rétt eins og hann gerði fyrir dómi í gær – að hafa komið efnunum þar fyrir.

„Nei, við gerðum það ekki,“ svaraði lögreglumaðurinn þegar saksóknari spurði hvort lögreglan hefði gert það. Hann neitaði því einnig að lögreglan hefði haldið síma hans fyrir framan andlit hans til þess að opna hann með andlitsgreiningu.

Fíkniefnasmygl með Dettifossi Dómsmál

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