Innlent

Rúm­lega þúsund far­þegar fært til flug og enginn sátta­fundur í kjara­deilu

Telma Tómasson skrifar
Hádegisfréttir verða sagðar á slaginu tólf.
Hádegisfréttir verða sagðar á slaginu tólf. vísir

Fjölbreyttur hádegisfréttatími er framundan á Bylgjunni á slaginu tólf. Þar verður fyrst greint frá stöðunni í kjaradeilu flugvirkja og Icelandair, en nú hafa rúmlega þúsund farþegar Icelandair fært flug sitt vegna fyrirhugaðs verkfalls flugvirkja. Enginn sáttafundur hefur verið boðaður en verkfallið á að hefjast á miðnætti aðfaranótt næsta miðvikudags. Deilt er um leiðréttingu kjara gagnvart viðmiðunarstéttum.

Greint verður frá nýrri mánaðarskýrslu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar þar sem fram kemur að fasteignamarkaðurinn kólnar enn og kaupsamningar um fyrstu fasteign hafa verið færri en síðustu ár. Yfirhagfræðingur segir hlutfall íbúða sem seljast á undir ásettu verði vera sérlega hátt þessa dagana.

Talsmenn bæði félags múslima á Íslandi og rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar hér á landi segjast alfarið koma af fjöllum hvað varðar áform Reykjavíkurborgar um að afturkalla lóðarúthlutun til trúfélaganna. Félögin segja ekkert erindi hafa borist frá borginni. Á fundi borgarráðs verða teknar fyrir afturkallanir á lóðum til trúfélaganna.

Dæmi eru um að sendlar hjá Wolt á Íslandi hafi lánað hvor öðrum kennitölur og hafi ekki atvinnurréttindi, samkvæmt heimildum fréttastofu. Sendlarnir lögðu niður störf í gær og segja laun sín hafa lækkað um fjörutíu prósent. Forseti ASÍ segir starfsemina hvorki standast lög né reglur í launamálum.

Þetta og margt fleira í hádegisfréttum Bylgjunnar. Umsjónarmaður er Telma Tómasson.

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