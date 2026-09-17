Rúmlega þúsund farþegar fært til flug og enginn sáttafundur í kjaradeilu Telma Tómasson skrifar 17. september 2026 11:32 Hádegisfréttir verða sagðar á slaginu tólf. vísir Fjölbreyttur hádegisfréttatími er framundan á Bylgjunni á slaginu tólf. Þar verður fyrst greint frá stöðunni í kjaradeilu flugvirkja og Icelandair, en nú hafa rúmlega þúsund farþegar Icelandair fært flug sitt vegna fyrirhugaðs verkfalls flugvirkja. Enginn sáttafundur hefur verið boðaður en verkfallið á að hefjast á miðnætti aðfaranótt næsta miðvikudags. Deilt er um leiðréttingu kjara gagnvart viðmiðunarstéttum. Greint verður frá nýrri mánaðarskýrslu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar þar sem fram kemur að fasteignamarkaðurinn kólnar enn og kaupsamningar um fyrstu fasteign hafa verið færri en síðustu ár. Yfirhagfræðingur segir hlutfall íbúða sem seljast á undir ásettu verði vera sérlega hátt þessa dagana. Talsmenn bæði félags múslima á Íslandi og rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar hér á landi segjast alfarið koma af fjöllum hvað varðar áform Reykjavíkurborgar um að afturkalla lóðarúthlutun til trúfélaganna. Félögin segja ekkert erindi hafa borist frá borginni. Á fundi borgarráðs verða teknar fyrir afturkallanir á lóðum til trúfélaganna. Dæmi eru um að sendlar hjá Wolt á Íslandi hafi lánað hvor öðrum kennitölur og hafi ekki atvinnurréttindi, samkvæmt heimildum fréttastofu. Sendlarnir lögðu niður störf í gær og segja laun sín hafa lækkað um fjörutíu prósent. Forseti ASÍ segir starfsemina hvorki standast lög né reglur í launamálum. Þetta og margt fleira í hádegisfréttum Bylgjunnar. Umsjónarmaður er Telma Tómasson. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið „Ég er hreinlega mjög hrædd“ Innlent Lögreglan leitar tveggja drengja frá Borgarnesi Innlent Hjólahvíslarinn og lögreglan björguðu Latabæ Innlent Spreyttu þig á PISA-spurningunum Innlent Salurinn veltist um af hlátri þegar vitni hringdi inn frá Albaníu Innlent Hótar háum tollum og að hætta viðskiptum við ESB Erlent Orð yfirmanns síns „ósanngjörn“ og „ófagleg“ Innlent Drengirnir hafi látið vita af sér Innlent Sækjandi fékk sínu framgengt: „Fabríkera einhver gögn og leggja fram“ Fréttir Alelda bíll í Kópavogi Innlent Fleiri fréttir Rúmlega þúsund farþegar fært til flug og enginn sáttafundur í kjaradeilu Drengirnir hafi látið vita af sér Afturkalla lóðaúthlutun til tveggja trúfélaga Spreyttu þig á PISA-spurningunum „Ég er hreinlega mjög hrædd“ Hlaut Náttúruverndarviðurkenningu Sigríðar í Brattholti Geti fundið Tækniskólanum góðan stað á Akureyri Hjólahvíslarinn og lögreglan björguðu Latabæ Með lambúshettu að prófa sírenur og gjallarhorn Lögreglan leitar tveggja drengja frá Borgarnesi Alelda bíll í Kópavogi Grunaður barnaníðingur gengur laus Varanlega sviptur vörslu á hundum sem hann skildi eftir í sóðaskap Orð yfirmanns síns „ósanngjörn“ og „ófagleg“ Dularfullt drónaflug í Kópavogi vekur íbúum ugg Gæti þaggað niður í röddum landsbyggðarinnar Báðir aðstoðarmennirnir horfnir á stuttum tíma Tvö mál í dag þar sem ógnað var með hnífi Salurinn veltist um af hlátri þegar vitni hringdi inn frá Albaníu Sunnlendingar buðu best í breikkun á Kjalarnesi Stefna á að aflýsa öllum flugferðum Fagnar uppreisninni Tekjur Bílastæðasjóðs 258 milljónum yfir áætlun með hjálp skannbílsins Ráða nýjan forstjóra þvert á ósk framkvæmdastjóra Fimm aukaíbúðir þar sem aðeins mátti vera ein Kannast ekkert við málið og segir lögreglu hafa komið fíkniefnum fyrir Blindfullum unglingum fækkar Blendnar tilfinningar á Degi íslenskrar náttúru Margir telji húsnæði brottfararstöðvar of nærri íbúabyggð Sævar las upp yfirlýsingu: „Ég treysti ákæruvaldinu ekki“ Sjá meira