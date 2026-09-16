Innlent

Aðal­með­ferð hafin í Detti­fossmálinu

Árni Sæberg skrifar
Kastriot Pepaj er talinn hafa skipulagt innflutninginn ásamt Sævari Hilmarssyni.
Kastriot Pepaj er talinn hafa skipulagt innflutninginn ásamt Sævari Hilmarssyni. Vísir

Aðalmeðferð í máli Héraðssaksóknara á hendur þeim Sævari Erni Hilmarssyni, Kastriot Pepaj og tveimur skipverjum á Dettifossi, vegna umfangsmikils fíkniefnasmygsl með skipinu, er hafin.

Kastriot og Sævar Örn eru ákærðir fyrir stórfellt fíkniefnabrot með því að hafa staðið að skipulagi innflutnings til landsins með gámaflutningaskipinu Dettifossi í eigu Eimskips í apríl. 

Tveir skipverjar eru ákærðir fyrir að hafa flutt efnin til landsins en af ákæru og gæsluvarðhaldsúrskurðum má merkja að þeir hafi verið fengnir í innflutninginn en ekki skipulagt hann. Þeir hafa játað sök að hluta en Sævar og Kastriot hafa neitað sök.

Ítarlega er fjallað um ákæruna í fréttinni hér að neðan:

Aðalmeðferðin hófst klukkan 09:15 og áætlað er að hún standi yfir næstu þrjá daga og ljúki síðdegis á föstudag. Vísir mun greina frá því helsta sem þar gerist.

Fíkniefnasmygl með Dettifossi Smygl Fíkniefnabrot Eimskip

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