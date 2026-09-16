Sleppt að lokinni yfirheyrslu vegna hótelbruna Lovísa Arnardóttir skrifar 16. september 2026 10:10 Eldurinn kviknaði í kjallaranum á Hótel Skjaldbreið en verslunin er fyrir ofan. Vísir/Anton Brink Rannsókn á bruna á Center Hotel Skjaldbreið er enn í gangi. Samkvæmt upplýsingum frá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu hefur einn verið yfirheyrður vegna málsins en verið sleppt vegna málsins. Mikið tjón varð á hótelinu og á verslunininni Andrá. Fram kom í fréttum þegar bruninn kom upp að grunur væri um íkveikju. Verulegt tjón var á hótelinu og í versluninni Andrá sem er á jarðhæð hússins. Eldurinn kom upp í kjallara hótelsins og barst reykur um allt hótelið og í verslunina. Rýma þurfti hótelið og voru tveir fluttir á slysadeild vegna reykeitrunar. „Staðan er þannig að málið er enn í rannsókn hjá okkur, einn aðili hefur verið yfirheyrður en honum var sleppt að lokinni yfirheyrslu,” segir í skriflegu svari Ásmundar Rúnars Gylfasonar, aðstoðaryfirlögregluþjóns hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, um málið. Hundruð milljóna tjón Kristófer Oliversson, forstjóri Center Hotel, segir hótelið enn lokað og það verði það næstu vikur og mánuði. „Það þarf að laga og hreinsa, þetta er svo ótrúlegt tjón sem verður þegar reykur berst um,“ segir Kristófer í samtali við fréttastofu. Hann segir ekki liggja fyrir hvenær hótelið verði opnað aftur en það skýrist á næstu vikum hversu mikið umfangið er. Hann segir búið að hreinsa allar lagnir og allt úr kjallaranum þar sem allt hafi verið illa brunnið. „Þetta er mjög mikið tjón sem hleypur á tugum eða jafnvel hundruðum milljóna,“ segir hann. Verslunin enn lokuð Eva Katrín Baldursdóttir, annar eigandi verslunarinnar Andrá, segir unnið að því að koma versluninni fyrir í öðru rými. Þá stefni þær að því að opna vefverslun aftur um eða eftir helgi. Í færslu á Facebook-síðu verslunarinnar fyrr í vikunni kom fram að þær hefðu fengið lagerrými á vegum Corner Market lánað. Fram kom í viðtali við Evu og Steinunni Hrólfsdóttur, annan eiganda verslunarinnar, þegar eldurinn kom upp, að verslunin hefði verið full af nýjum vörum. Mikill reykur barst í verslunina eins og á hótelið. Slökkvilið Lögreglumál Hótel á Íslandi Ferðaþjónusta Tryggingar Verslun Tengdar fréttir Talsvert tjón og týndar tennur Eldur kviknaði í kjallara að Laugavegi 16 þar sem Hótel Skjaldbreið og verslunin Andrá eru til húsa. 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