Skjálftahrina hófst á Reykjaneshrygg, um fimmtíu kílómetrum suðvestur af Eldey, klukkan 21:55 í gærkvöldi.
Í tilkynningu frá Veðurstofunni segir að fram til þessa hafi tæplega fimmtíu skjálftar mælst með hléum, þeir stærstu 3,2 og 3,1 að stærð.
„Jarðskjálftahrinur sem þessar eru algengar á flekaskilunum sem þarna liggja og síðast varð svipuð hrina á þessu svæði þann 25. júlí síðastliðinn.
Myndin sýnir staðsetningu og stærð jarðskjálfta á Reykjaneshrygg síðustu 12 klukkutímana,“ segir í tilkynningunni.