Innlent

Skjálfta­hrina suð­vestur af Eld­ey

Atli Ísleifsson skrifar
Skjálftahrinan hófst í gærkvöldi, um fimmtíu kílómetrum suðvestur af Eldey.
Skjálftahrinan hófst í gærkvöldi, um fimmtíu kílómetrum suðvestur af Eldey. Vísir/Egill Aðalsteinsson

Skjálftahrina hófst á Reykjaneshrygg, um fimmtíu kílómetrum suðvestur af Eldey, klukkan 21:55 í gærkvöldi.

Í tilkynningu frá Veðurstofunni segir að fram til þessa hafi tæplega fimmtíu skjálftar mælst með hléum, þeir stærstu 3,2 og 3,1 að stærð.

„Jarðskjálftahrinur sem þessar eru algengar á flekaskilunum sem þarna liggja og síðast varð svipuð hrina á þessu svæði þann 25. júlí síðastliðinn.

Myndin sýnir staðsetningu og stærð jarðskjálfta á Reykjaneshrygg síðustu 12 klukkutímana,“ segir í tilkynningunni.

Veðurstofan
Eldgos og jarðhræringar Reykjanesbær

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