Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari telur ekki tímabært að leggja fram miðlunartillögu í kjaradeildu Flugvirkjafélags Íslands og Icelandair að svo stöddu, enda séu engir formlegir samningafundir fyrirsjáanlegir að svo komnu máli.
Þetta segir sáttasemjari í samtali við fréttastofu. Ástráður segist þó hafa gert einhverja tilraun til að leggja fram tillögur til lausnar í málinu, án árangurs. Hins vegar eigi hann í stöðugu samtali og samskiptum við deiluaðila og lögð verði fram tillaga um lausn verði einhver flötur á því á næstunni.
Framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins sagði í samtali við fréttastofu í gær að mikið bæri í milli deiluaðila, einkum varðandi launaliðinn. Flugvirkjar hafa sett fram sín sjónarmið og segja að deilan snúist um fleira en laun, þótt vissulega sé farið fram á hækkun þeirra.
Er fullyrt á vef félagsins að sú 25 til 30 prósenta launahækkun sem Icelandair metur að felist í kröfum þeirra sé villandi framsetning. Jafnframt er þess getið að félag flugvirkja sé reiðubúið að setjast að samningaborðinu taki Icelandair alvarlega skýrum skilaboðum sem flugvirkjar hafi sent.
Hvað sem öðru líður virðist að óbreyttu, fátt geta komið í veg fyrir að ótímabundnar verkfallsaðgerðir hefjist á miðnætti eftir slétta viku, miðvikudaginn 23. september.
Innviðaráðherra segir boðað verkfall flugvirkja hjá Icelandair alvarlegt mál og að algjört grundvallaratriði sé að deiluaðilar finni lausn á deilunni áður en til verkfalls kemur. Þó hafi möguleikinn á því að setja lög á verkfall flugvirkja ekki komið til umræðu.
Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, segir útlitið ekki gott með tilliti til yfirvofandi verkfalls flugvirkja. Icelandair hafi lagt til að gerðardómsleið verði farin í deilunni en ekkert hafi verið ákveðið. Verkfall myndi hafa áhrif á þúsundir ferðamanna.