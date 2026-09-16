Ráðin aðstoðarmaður framkvæmdastjóra Rauða krossins Atli Ísleifsson skrifar 16. september 2026 10:03 Brynhildur Bolladóttir. Rauði krossinn Brynhildur Bolladóttir hefur verið ráðin aðstoðarmaður Ingibjargar Elínar Halldórsdóttur, framkvæmdastjóra Rauða krossins á Íslandi. Í tilkynningu segir að staðan hafi verið auglýst nýverið og hafi Brynhildur verið valin úr hópi 77 umsækjenda. „Brynhildur útskrifaðist með meistaragráðu í lögfræði frá Háskóla Íslands vorið 2014. Hún þekkir vel til Rauða krossins enda starfaði hún sem upplýsingafulltrúi félagsins á árunum 2016 til 2022. Frá 2023 og fram á þetta ár var hún sérfræðingur hjá landskjörstjórn. Þar kom hún m.a. að gerð reglugerða og leiðbeininga fyrir kosningar og sá um upplýsingavefinn kosning.is. Einnig hafði hún umsjón með stafvæðingu ferla við kosningar eins og rafrænni kjörskrá og söfnun rafrænna meðmæla,“ segir í tilkynningunni. Sem aðstoðarmaður framkvæmdastjóra muni Brynhildur gegna lykilhlutverki í stjórnsýslu Rauða krossins og vinna náið með framkvæmdastjóra, öðrum stjórnendum félagsins og stjórn þess. Vistaskipti Félagasamtök Mest lesið Gátu ekki gefið skýr svör um mögulegt ástarsamband Innlent Fréttaþyrla NBC hrapaði í Los Angeles Erlent „Við höfum ekki séð svona frábærar tölur í háa herrans tíð“ Innlent Áfram gengur að stoppa upp í ósongatið Erlent Tvö alvarleg atvik hjá dagforeldri skráð Innlent Loka Kennedy-miðstöðinni eftir að Trump fékk ekki nafn sitt á bygginguna Erlent Býður Kanada aukaaðild að Evrópusambandinu Erlent Tafir við gönguljós á Hringbraut ekki vegna bilunar Innlent Myndu rústa Póllandi á tveimur til þremur dögum Erlent Aðalmeðferð hafin í Dettifoss-málinu Innlent Fleiri fréttir Sleppt að lokinni yfirheyrslu vegna hótelbruna Ráðin aðstoðarmaður framkvæmdastjóra Rauða krossins Aðalmeðferð hafin í Dettifoss-málinu Telur ekki tímabært að leggja fram miðlunartillögu Skjálftahrina suðvestur af Eldey Tafir við gönguljós á Hringbraut ekki vegna bilunar Réðst á ökumann með slökkvitæki Ingólfur leysir Baldur af Gátu ekki gefið skýr svör um mögulegt ástarsamband Tvö alvarleg atvik hjá dagforeldri skráð „Það kom babb í bátinn í Hafnarfjarðarhöfn“ „Við höfum ekki séð svona frábærar tölur í háa herrans tíð“ Útkall lengst úti á hafi þriðja daginn í röð Laga þurfi fegurðarskynið að orkuskiptum Ekki víst að asbestmengun hafi borist með reyknum Skipuleggjandi smygls handtekinn á Spáni og ákærður hér Fiskikóngurinn og Háskólinn rannsaka skötu Eftir því sem lengra líður eykst óvissan Stór skjálfti í Langjökli fannst víða Kallaði eftir afsögn Þorgerðar Katrínar í ræðustól Alþingis „Að bilast“ yfir útlensku í almannarými Fangar þurfi að fylgja samþykktri dagskrá í dagsleyfum Segir fækkun útlendinga sýna að stjórnvöld nái tökum á innflytjendamálum Bein útsending: Daði Már gangsetti vindmyllur Stjórnarráðið beini auglýsingafé frá samfélagsmiðlum Sá barnaníðinginn fyrir utan heimili sitt: „Þetta rífur bara upp öll sár á einu augabragði“ Reyndu að bjarga málunum en voru of sein Áfall að sjá dæmdan kynferðisbrotamann fyrir utan heimilið Ummerki um mannaferðir í Toppstöðinni Heimilislæknar minna ríkisstjórn á gefin loforð Sjá meira