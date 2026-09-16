Innlent

Ráðin að­stoðar­maður fram­kvæmda­stjóra Rauða krossins

Atli Ísleifsson skrifar
Brynhildur Bolladóttir.
Brynhildur Bolladóttir. Rauði krossinn

Brynhildur Bolladóttir hefur verið ráðin aðstoðarmaður Ingibjargar Elínar Halldórsdóttur, framkvæmdastjóra Rauða krossins á Íslandi.

Í tilkynningu segir að staðan hafi verið auglýst nýverið og hafi Brynhildur verið valin úr hópi 77 umsækjenda.

„Brynhildur útskrifaðist með meistaragráðu í lögfræði frá Háskóla Íslands vorið 2014. Hún þekkir vel til Rauða krossins enda starfaði hún sem upplýsingafulltrúi félagsins á árunum 2016 til 2022. Frá 2023 og fram á þetta ár var hún sérfræðingur hjá landskjörstjórn. Þar kom hún m.a. að gerð reglugerða og leiðbeininga fyrir kosningar og sá um upplýsingavefinn kosning.is. Einnig hafði hún umsjón með stafvæðingu ferla við kosningar eins og rafrænni kjörskrá og söfnun rafrænna meðmæla,“ segir í tilkynningunni. 

Sem aðstoðarmaður framkvæmdastjóra muni Brynhildur gegna lykilhlutverki í stjórnsýslu Rauða krossins og vinna náið með framkvæmdastjóra, öðrum stjórnendum félagsins og stjórn þess.

Vistaskipti Félagasamtök

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