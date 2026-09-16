Deildarstjóri samgangna hjá Reykjavík segir tafir við gönguljós á Hringbraut ekki vegna bilunar. Reykjavíkurborg og Vegagerðin hafa síðustu vikur innleitt nýtt ljósastýringakerfi, rauntímastýringu umferðarljósa, á Hringbraut.
Fréttastofa hefur fengið ábendingar um lengri biðtíma við gönguljós á Hringbraut og umferðartafir í kjölfar breytinga. Samkvæmt svari Reykjavíkurborgar er búið að innleiða nýja rauntímastýringu fyrir öll umferðarljósin milli Framnesvegar og Birkimels að báðum gatnamótum meðtöldum.
Hin nýja rauntímastýring (e. adaptive traffic control) kallast Fusion og er frá framleiðandandum Yunex Traffic og á að virka þannig að umferðarljósunum á öllum Hringbrautarkaflanum er stýrt út frá raunumferðarflæði hverju sinni, í stað þess að kerfið treysti á fyrir fram skilgreindar tímasetningar.
„Kerfið notar upplýsingar frá skynjurum til að meta stöðuna á hverjum tíma og stillir græntíma, lotulengdir og samstillingu ljósa þannig að umferð flæði sem best fyrir alla vegfarendur, þar á meðal gangandi, hjólandi, almenningssamgöngur og bíla,“ segir Bjarni Rúnar Ingvarsson, deildarstjóri samgangna, í svarinu.
Þannig sé markmið kerfisins að halda biðtíma í lágmarki, stytta ferðatíma og bæta nýtingu á innviðum með sveigjanlegri og markvissari stýringu. Kerfið geti jafnframt verið stillt þannig að það styðji ákveðna stefnumörkun, til dæmis að gefa strætisvögnum eða virkum ferðamátum aukinn forgang á tilteknum svæðum.
Bjarni Rúnar segir undirbúning að innleiðingu hafa hafist vorið 2026 og meðan á henni stendur þurfi að samstilla einstök gatnamót, tengja búnað, prófa stýringar og fínstilla reiknilíkönin. Á því tímabili geti því borið á tímabundnum töfum eða því að ljósin hegði sér ekki eins og vegfarendur eiga að venjast.
„Því má ætla að tafirnar sem hafa komið fram við Hringbraut tengist ekki bilun í hefðbundnum skilningi heldur því að verið er að taka í notkun nýtt stýrikerfi sem þarf ákveðinn aðlögunartíma áður en það nær fullum árangri. Aðallega er um að ræða aukinn meðalbiðtíma fyrir gangandi vegfarendur, en enn þá er verið að vinna við að stilla kerfið til að reyna að minnka þann biðtíma,“ segir að lokum í svarinu.
Samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni hefur tekist að minnka biðtíma frá því kerfið var fyrst innleitt undir 30 sekúndur í þessari viku.
Á næstu dögum verður unnið að uppfærslu á umferðarljósastýringu á gatnamótum Miklubrautar og Klambratúns annars vegar og Miklubraut og Stakkahlíðar hins vegar. Slökkt verður á ljósunum hluta miðvikudagsins og fimmtudagsins næstkomandi.
Meirihluti borgarstjórnar Reykjavíkur vill hraða innleiðingu snjallra umferðarljósastýringa til að stytta ferðatíma og draga úr umferðarteppu. Samfylkingin styður snjallari stýringu en segir hana ekki leysa undirliggjandi skipulagsvanda borgarinnar.
Ljósastýring á höfuðborgarsvæðinu er ekki fullnýtt þrátt fyrir að flest umferðarljós séu tengd miðlægu kerfi. Nýr meirihluti vill flýta innleiðingu snjallra ljósastýringa á fyrsta ári sínu.