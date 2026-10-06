Margur hefur spilað betur í íslenska karlalandsliðinu en þeir gerðu í Tallinn í Eistlandi í kvöld. Leik liðanna lauk með markalausu jafntefli í tíðindalitlum leik.
Fjölmargir hafa átt betri dag en í Tallinn þetta þriðjudagskvöldið og steindauður leikur sem var í járnum lengst af lauk með markalausu jafntefli. Annan leikinn við Eista í röð var Hákon Rafn, markvörður Íslands, besti maður vallarins.
Bestur í íslenska liðinu í dag. Bjargaði oftar en einu sinni og ávallt á tánum þegar vörnin klikkaði fyrir framan hann.
Vann þónokkra skallabolta og var kröftugur. Kom ekki mikið út úr honum sóknarlega og átti ásamt restinni af varnarlínunni í vandræðum með snarpar sóknir Eista.
Var öflugri í nýrri stöðu í miðverðinum gegn Eistum á Laugardalsvelli fyrr í glugganum. Hann og Hörður Björgvin sofnuðu oftar en einu sinni á verðinum þegar Eistar sóttu hratt.
Sama og að ofan. Hákon Rafn vel á tánum og greip inn í oftar en einu sinni þegar vörnin klikkaði. Var skipt af velli fyrir Loga Tómasson um miðjan síðari hálfleik.
Var bersýnilega að spila út úr stöðu og hefur átt betri landsleiki en í vinstri bakverðinum í dag. Færðist í miðvörðinn þegar Hörður Björgvin fór af velli.
Sjaldnast hægt að setja mikið út á hlaupagetu Hákons en það kom minna út úr honum fram á við í þessum leik en öðrum hingað til. Kannski hefur það eitthvað að segja að Skagamaðurinn er búinn að hlaupa um það bil 60 kílómetra í fjórum leikjum á ellefu dögum.
Hluti af miðju sem skapaði fátt fram á við gegn þéttum Eistum. Reyndi að brjóta línur með sendingum en þær skiluðu fáu stærstan part.
Skapaði hvað hættulegustu færi Íslands með hornspyrnum sínum en sást ekki mikið í spilinu úti á velli.
Eftir frábæran leik á hægri kanti og í hægri bakverði á laugardaginn var er hann færður yfir á vinstri kantinn og var ef til vill enginn greiði gerður með því. Hefði verið gaman að sjá hann aftur hægra megin og hvort hann hefði getað fylgt eftir góðum laugardegi. Er vorkunn að hafa haft miðvörð í bakverði á bakvið sig og hjálpin fram á við lítil.
Kom boltanum yfirleitt vel frá sér í þau fáu skipti sem menn fundu hann í fætur. Sást ekki mikið til hans.
Skapaði hættu í byrjun leiks en var eftir það enn ósýnilegri en Andri Lucas.
Komst í eitt færi í blálokin þegar hann gerði vel á teignum en kom boltanum ekki í markið.
Skilaði litlu eftir að hafa komið inn af bekknum.