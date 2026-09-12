Lady Gaga orðin mamma

Bandaríska stórstjarnan og söngkonan Lady Gaga er orðin móðir. Barnið eignaðist hún með unnusta sínum, frumkvöðlinum Michael Polansky.
Bandaríski slúðurmiðillinn PageSix greinir frá þessu en miðillinn segir að enn sem komið er hafi parið ekkert gefið upp um kyn barnsins né um það hvort þau séu búin að ákveða nafnið.
Hjónin, sem bæði eru á fimmtugsaldrinum, Lady Gaga fjörutíu ára og Polansky tveimur árum eldri, kynntust árið 2019. Þau trúlofuðu sig síðan í mars árið 2024. Bandaríski miðillinn lætur þess getið að parið hafi látið lítið fyrir sér fara undanfarna mánuði, svo mjög að margir hafi getið sér til um það að þau væru mögulega hætt saman.
PageSix birti fyrstu frétt af óléttu parsins í gær. Í dag fylgdi miðillinn svo fréttinni eftir með því að birta papparassa mynd af parinu á gangi með kornabarn utandyra í Kaliforníu. Söngkonan hefur áður sagt að hún sé spennt fyrir móðurhlutverkinu, síðast í viðtali við New York Times í mars í fyrra. Áður hafi hún þó verið kvíðin fyirr því.
„Það sem skiptir mig mestu máli er að þvinga ekki börnin mín til að lifa lífi sem þau velja sér ekki. Því meira pláss sem við getum gefið þeim til að uppgötva hver þau eru á eigin forsendum, því betra. Það er það sem ég trúi mest á.“
Grammy-verðlaunahafinn viðurkenndi þó á þeim tíma að hún væri að glíma við það hvernig það að eignast barn myndi hafa áhrif á líf hennar.
„Ég er líka svolítið í stríði við sjálfa mig stundum þegar ég bý mig undir að verða vonandi móðir bráðlega,“ sagði hún við miðilinn. „Eins og, þessi dagur er dásamlegur, en allur dagurinn hefur snúist um mig. Það er ótrúleg sjálfselska fólgin í þessu. Hvernig lifi ég lífi þar sem ég hef ástríðu fyrir listinni minni en bý jafnframt til meira pláss fyrir annað?“