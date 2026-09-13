Fótbolti

„Vorum heilt yfir sterkari aðilinn“

Hjörvar Ólafsson skrifar
Jóhannes Karl Guðjónsson líflegur á hliðarlínunni. 
Jóhannes Karl Guðjónsson líflegur á hliðarlínunni.  Vísir/Guðmundur

Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH, var kampakátur með lærisveina þegar liðið vann 3-0 sigur gegn KA í Bestu-deild karla í fótbolta í dag. 

„Við vorum þéttir í varnarleiknum okkar og gerðum vel í að leysa pressuna þeirra. Svo komum við Gils oft í góðar stöður og fengum færi fyrir utan mörkin þrjú sem við skoruðum,“ sagði Jóhannes Karl Guðjónsson að leik loknum.

„Það var allt annað orkustig í liðinu í þessum leik en á móti Þór. Frammistaðan var heilt yfir bara mjög góð og við vorum góðir bæði í varnarleiknum og sóknarleiknum,“ sagði Jóhannes Karl enn fremur.

„Leikurinn var vissulega kaflaskiptur en mér fannst við heilt yfir sterkari aðilinn og stýra þessum leik. Bragurinn á liðinu var góður og leikmenn lögðu mikla vinnu í verkefnið,“ sagði hann.

„Liðið fær mikið sjálfstraust við það að halda markinu hreinu og spilamennskan í dag gefur góð fyrirheit fyrir framhaldið. Við fengum gott framlag frá öllum þeim sem spiluðu að þessu sinni,“ sagði Jóhannes Karl.

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