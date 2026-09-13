„Vorum heilt yfir sterkari aðilinn“ Hjörvar Ólafsson skrifar 13. september 2026 16:27 Jóhannes Karl Guðjónsson líflegur á hliðarlínunni. Vísir/Guðmundur Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH, var kampakátur með lærisveina þegar liðið vann 3-0 sigur gegn KA í Bestu-deild karla í fótbolta í dag. „Við vorum þéttir í varnarleiknum okkar og gerðum vel í að leysa pressuna þeirra. Svo komum við Gils oft í góðar stöður og fengum færi fyrir utan mörkin þrjú sem við skoruðum,“ sagði Jóhannes Karl Guðjónsson að leik loknum. „Það var allt annað orkustig í liðinu í þessum leik en á móti Þór. Frammistaðan var heilt yfir bara mjög góð og við vorum góðir bæði í varnarleiknum og sóknarleiknum,“ sagði Jóhannes Karl enn fremur. „Leikurinn var vissulega kaflaskiptur en mér fannst við heilt yfir sterkari aðilinn og stýra þessum leik. Bragurinn á liðinu var góður og leikmenn lögðu mikla vinnu í verkefnið,“ sagði hann. „Liðið fær mikið sjálfstraust við það að halda markinu hreinu og spilamennskan í dag gefur góð fyrirheit fyrir framhaldið. Við fengum gott framlag frá öllum þeim sem spiluðu að þessu sinni,“ sagði Jóhannes Karl. Íslenski boltinn Besta deild karla FH Mest lesið Uppgjörið: KR - ÍA 5-1| Markahæstir í sögunni Íslenski boltinn Stöðvaði leikinn og skutlaði sér á eftir gæs Íslenski boltinn Stórmerkileg byrjun Freys hjá Rosenborg Fótbolti Arteta heitt í hamsi: „Þetta er óásættanlegt“ Enski boltinn Kemur fyrirliða KR til varnar: „Talar beint frá hjartanu“ Íslenski boltinn Manchester United - Manchester City | Baráttan um Manchester-borg Enski boltinn „Hver einasti maður ákveðið að við færum beint niður“ Íslenski boltinn Andri Lucas svaraði fautaskap með marki Enski boltinn Uppgjörið: FH - KA 3-0 | FH-ingar fjórum stigum frá fallsvæðinu Íslenski boltinn Þróttarar brutu bikarinn Íslenski boltinn Fleiri fréttir Uppgjörið: Stjarnan - ÍBV 2-0 | Warén jók á áhyggjur Eyjamanna „Þurfum að nýta yfirburðina betur“ Uppgjörið: KR - ÍA 5-1| Markahæstir í sögunni Markaskorari Vals óviss um framtíð sína „Vorum heilt yfir sterkari aðilinn“ Leik lokið: Valur - Þór Ak. 4-1 | Valsmenn ekki í vandræðum með Þórsara Hjörvar og Schmeichel spáðu í spilin fyrir grannaslaginn Uppgjörið: FH - KA 3-0 | FH-ingar fjórum stigum frá fallsvæðinu Manchester United - Manchester City | Baráttan um Manchester-borg Mark tekið af Hákoni í góðum sigri sem kemur Lille á toppinn Brighton valtaði yfir nýliðana Júlíus sem klettur á miðjunni í mikilvægum sigri Þróttarar brutu bikarinn Stórmerkileg byrjun Freys hjá Rosenborg Öll mörk gærdagsins: Dramatík, óvænt úrslit og mörk úr efstu hillu Kemur fyrirliða KR til varnar: „Talar beint frá hjartanu“ Arteta heitt í hamsi: „Þetta er óásættanlegt“ „Hver einasti maður ákveðið að við færum beint niður“ Stöðvaði leikinn og skutlaði sér á eftir gæs „Munum líklega svekkja okkur í dag og svo heldur lífið áfram“ „Höfðum engu að tapa um leið og þær komast í 1-0“ Stefán Ingi og Brynjólfur skiluðu sínu í hörkuleik Arsenal sótti þrjú stig í hitaleik Grindavík/Njarðvík - Þróttur R. 1-2 | Þróttur bikarmeistari í fyrsta sinn Hjörtur og Kolbeinn unnu þriðja leikinn í röð Andri Lucas svaraði fautaskap með marki Valshjartað slær enn hjá hetju KR Boðið upp á þvílíka dramatík í enska boltanum Logi á skotskónum þrátt fyrir tap Tottenham fékk sín fyrstu stig tímabilsins Sjá meira