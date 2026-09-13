„Þurfum að nýta yfirburðina betur“ Hjörvar Ólafsson skrifar 13. september 2026 16:31 Eiður Smári var sáttur við spilamennsku KA-liðsins þrátt fyrir tap. Vísir / Guðmundur Eiður Smári Guðjohnsen, þjálfari KA, sá glasið hálffullt þrátt fyrir tap liðsins gegn FH í Bestu-deild karla í dag. Eiður Smári telur að hægt sé að týna til margt jákvætt þrátt fyrir tapið. „Úrslitin gefa ekki rétta mynd af þróun leiksins að mínu mati. Við komum sterkir inn í báða hálfleiki en fengum svo mörk í andlitið. Það vantaði upp á smá arrogans og að nýta yfirburðina betur,“ sagði Eiður Smári Guðjohnsen, þjálfari KA, að leik loknum. „Það var sérstaklega blaut tuska í andlitið að fá annað markið á okkur og það kom kafli eftir það mark þar sem við vorum undir í leiknum. Þess fyrir utan var margt jákvætt sem við getum tekið með okkur í næstu leiki,“ sagði Eiður Smári enn fremur. „Staðan breyttist í þessari umferð og við erum í raun í sömu stöðu og fyrir hana. Það hefur verið stígandi í leik okkar undanfarið og mér fannst engin breyting á því í dag þrátt að úrslitin hafi ekki verið hagstæð,“ sagði hann. „Fram undan er mikilvægur leikur, nágrannaslagur við Þór og við erum bara spenntir fyrir því verkefni. Við förum brattir inn í þann leik og frammistaðan í dag gefur okkur tilefni þess að fara með kassann uppi inn í það verkefni,“ sagði Eiður Smári. Íslenski boltinn Besta deild karla KA Mest lesið Uppgjörið: KR - ÍA 5-1| Markahæstir í sögunni Íslenski boltinn Stöðvaði leikinn og skutlaði sér á eftir gæs Íslenski boltinn Stórmerkileg byrjun Freys hjá Rosenborg Fótbolti Arteta heitt í hamsi: „Þetta er óásættanlegt“ Enski boltinn Kemur fyrirliða KR til varnar: „Talar beint frá hjartanu“ Íslenski boltinn „Hver einasti maður ákveðið að við færum beint niður“ Íslenski boltinn Manchester United - Manchester City | Baráttan um Manchester-borg Enski boltinn Andri Lucas svaraði fautaskap með marki Enski boltinn Uppgjörið: FH - KA 3-0 | FH-ingar fjórum stigum frá fallsvæðinu Íslenski boltinn Þróttarar brutu bikarinn Íslenski boltinn Fleiri fréttir Uppgjörið: Stjarnan - ÍBV 2-0 | Warén jók á áhyggjur Eyjamanna „Þurfum að nýta yfirburðina betur“ Uppgjörið: KR - ÍA 5-1| Markahæstir í sögunni Markaskorari Vals óviss um framtíð sína „Vorum heilt yfir sterkari aðilinn“ Leik lokið: Valur - Þór Ak. 4-1 | Valsmenn ekki í vandræðum með Þórsara Hjörvar og Schmeichel spáðu í spilin fyrir grannaslaginn Uppgjörið: FH - KA 3-0 | FH-ingar fjórum stigum frá fallsvæðinu Manchester United - Manchester City | Baráttan um Manchester-borg Mark tekið af Hákoni í góðum sigri sem kemur Lille á toppinn Brighton valtaði yfir nýliðana Júlíus sem klettur á miðjunni í mikilvægum sigri Þróttarar brutu bikarinn Stórmerkileg byrjun Freys hjá Rosenborg Öll mörk gærdagsins: Dramatík, óvænt úrslit og mörk úr efstu hillu Kemur fyrirliða KR til varnar: „Talar beint frá hjartanu“ Arteta heitt í hamsi: „Þetta er óásættanlegt“ „Hver einasti maður ákveðið að við færum beint niður“ Stöðvaði leikinn og skutlaði sér á eftir gæs „Munum líklega svekkja okkur í dag og svo heldur lífið áfram“ „Höfðum engu að tapa um leið og þær komast í 1-0“ Stefán Ingi og Brynjólfur skiluðu sínu í hörkuleik Arsenal sótti þrjú stig í hitaleik Grindavík/Njarðvík - Þróttur R. 1-2 | Þróttur bikarmeistari í fyrsta sinn Hjörtur og Kolbeinn unnu þriðja leikinn í röð Andri Lucas svaraði fautaskap með marki Valshjartað slær enn hjá hetju KR Boðið upp á þvílíka dramatík í enska boltanum Logi á skotskónum þrátt fyrir tap Tottenham fékk sín fyrstu stig tímabilsins Sjá meira