Fótbolti

„Þurfum að nýta yfir­burðina betur“

Hjörvar Ólafsson skrifar
Eiður Smári var sáttur við spilamennsku KA-liðsins þrátt fyrir tap. 
Eiður Smári var sáttur við spilamennsku KA-liðsins þrátt fyrir tap.  Vísir / Guðmundur

Eiður Smári Guðjohnsen, þjálfari KA, sá glasið hálffullt þrátt fyrir tap liðsins gegn FH í Bestu-deild karla í dag. Eiður Smári telur að hægt sé að týna til margt jákvætt þrátt fyrir tapið.  

„Úrslitin gefa ekki rétta mynd af þróun leiksins að mínu mati. Við komum sterkir inn í báða hálfleiki en fengum svo mörk í andlitið. Það vantaði upp á smá arrogans og að nýta yfirburðina betur,“ sagði Eiður Smári Guðjohnsen, þjálfari KA, að leik loknum.

„Það var sérstaklega blaut tuska í andlitið að fá annað markið á okkur og það kom kafli eftir það mark þar sem við vorum undir í leiknum. Þess fyrir utan var margt jákvætt sem við getum tekið með okkur í næstu leiki,“ sagði Eiður Smári enn fremur.

„Staðan breyttist í þessari umferð og við erum í raun í sömu stöðu og fyrir hana. Það hefur verið stígandi í leik okkar undanfarið og mér fannst engin breyting á því í dag þrátt að úrslitin hafi ekki verið hagstæð,“ sagði hann.

„Fram undan er mikilvægur leikur, nágrannaslagur við Þór og við erum bara spenntir fyrir því verkefni. Við förum brattir inn í þann leik og frammistaðan í dag gefur okkur tilefni þess að fara með kassann uppi inn í það verkefni,“ sagði Eiður Smári.

Íslenski boltinn Besta deild karla KA

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið