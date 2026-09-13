Fótbolti

Mark tekið af Há­koni í góðum sigri sem kemur Lil­le á toppinn

Aron Guðmundsson skrifar
Hákon Arnar Haraldsson í leik með Lille
Hákon Arnar Haraldsson í leik með Lille Getty/Jean Catuffe

Hákon Arnar Haraldsson var á sínum stað í byrjunarliði Lille þegar að liðið hafði betur gegn Troyes í frönsku úrvalsdeildinni í dag. Lokatölur 2-0 sigur Lille.

Hákon kom boltanum í netið strax á þriðju mínútu leiksins en markið var tekið af vegna rangstöðu. 

Heimamenn í liði Lille byrjuðu leikinn mun betur og á 18. mínútu kom Tiago Santos liðinu yfir með marki eftir stoðsendingu frá Dilane Bakwa. Leikar stóðu 1-0 í hálfleik Lille í vil. 

Þegar komið var fram í uppbótartíma gulltryggði Ethan Mbappé 2-0 sigur Lille með lokamarki leiksins. 

Sigurinn gerir það að verkum að Lille lyftir sér upp í toppsæti frönsku deildarinnar og er þar með sama stigafjölda og Monaco og Rennes. 

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