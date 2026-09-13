Hákon Arnar Haraldsson var á sínum stað í byrjunarliði Lille þegar að liðið hafði betur gegn Troyes í frönsku úrvalsdeildinni í dag. Lokatölur 2-0 sigur Lille.
Hákon kom boltanum í netið strax á þriðju mínútu leiksins en markið var tekið af vegna rangstöðu.
Heimamenn í liði Lille byrjuðu leikinn mun betur og á 18. mínútu kom Tiago Santos liðinu yfir með marki eftir stoðsendingu frá Dilane Bakwa. Leikar stóðu 1-0 í hálfleik Lille í vil.
Þegar komið var fram í uppbótartíma gulltryggði Ethan Mbappé 2-0 sigur Lille með lokamarki leiksins.
Sigurinn gerir það að verkum að Lille lyftir sér upp í toppsæti frönsku deildarinnar og er þar með sama stigafjölda og Monaco og Rennes.