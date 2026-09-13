Júlíus Magnússon var á sínum stað í byrjunarliði Elfsborg sem vann afar mikilvægan sigur gegn Kalmar í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.
Júlíus spilaði allan leikinn á miðjunni hjá Elfsborg og átti flottan leik. Momoh Kamara skoraði eina mark leiksins fyrir Elfsborg á 51. mínútu. Lokatölur 1-0.
Með sigrinum kemst Elfsborg aftur á sigurbraut og tryggir sér þrjú mikilvæg stig í Evrópubaráttu deildarinnar. Ari Sigurpálsson kom inn í lið Elfsborg á 69. mínútu.
Elfsborg er sem stendur í 4. sæti sænsku úrvalsdeildarinnar, fjórum stigum á eftir Djurgarden sem vermir þriðja sætið.
Í dönsku deildinni var Ísak Snær Þorvaldsson í byrjunarliði Lyngby sem gerði 1-1 jafntefli Sönderjyske. Brynjar Ingi Bjarnason tók út leikbann í leik dagsins fyrir Sönderjyske.
Daníel Kristjánsson kom inn á miðjuna hjá Lyngby á 89.mínútu en Davíð Helgi Aronsson sat allan tímann á varamannabekknum. Lyngby er í 8. sæti dönsku deildarinnar með sjö stig eftir átta umferðir. Sönderjyske er á botninum.
Þá kom Valgeir Lunddal inn á í liði Viborg á 63. mínútu í stöðunni 1-1 í leik gegn Silkeborg. Leiknum lauk 1-1. Viborg er í 4. sæti dönsku deildarinnar með 14 stig eftir átta umferðir.