Freyr Alexandersson er að eiga bestu byrjun þjálfara Rosenborg síðan að goðsögnin Nils Arne Eggen tók við liðinu og stýrði árið 2010.
Með sigrinum í mikilli markaveislu gegn Tromsö í gær hefur Rosenborg nú unnið sjö af fyrstu níu leikjum sínum undir stjórn Freys í norsku úrvalsdeildinni, liðið hefur halað inn 21 stigi og norski miðillinn Nidaros vekur athygli á sögulega séð frábærum árangri.
Freyr er eiga bestu byrjun hjá þjálfara Rosenborg síðan að Niels Arne Eggen tók við liðinu árið 2010, þá af Erik Hamrén, fyrrverandi landsliðsþjálfara Íslands sem Freyr starfaði með hér heima.
Eggen er goðsögn í sögu Rosenborgar og var árið 2010 að taka við þjálfun liðsins í sjötta sinn á sínum ferli.
Árið 2010 tók Eggen við liðinu þann 25. maí og undir hans stjórn vann Rosenborg átta af fyrstu níu leikjum sínum, sótti 24 stig. Fjórtán sinnum vann Rosenborg norsku úrvalsdeildina undir stjórn Eggen og varð sex sinnum bikarmeistari.
Þegar að Freyr tók við þjálfun Rosenborgar, skömmu eftir að honum var sagt upp störfum hjá Brann, var liðið í fallsæti og hafði gengið bölvanlega.
Nú situr Rosenborg í sjötta sæti og er komið í alvöru Evrópubaráttu. Liðið hefur ekki tapað leik undir stjórn Freys á heimavelli í norsku úrvalsdeildinni.