Fundu blóðuga exi og kaðal eftir að kærastinn var handtekinn Jón Þór Stefánsson skrifar 13. september 2026 07:00 Maðurinn var handtekinn á bráðamóttökunni meðan konan lá inni með lífshættulega áverka. Vísir/Vilhelm Lögreglan átti erfitt með að trúa frásögn konu sem kom með lífshættulega áverka á bráðamóttökuna í Fossvogi í sumar, og sagðist hafa veitt sér þá sjálf. Kærasti konunnar var handtekinn og í húsleit fann lögreglan blóðuga exi. Þetta kemur fram í gæsluvarðhaldsúrskurði á hendur manninum sem var kveðinn upp í lok júlímánaðar, en birtist á vef dómstólanna fyrir skömmu. Málið er rannsakað sem tilraun til manndráps eða eftir atvikum stórfelld líkamsárás. Lögreglu var gert viðvart um málið aðfaranótt föstudagsins 17. júlí síðastliðinn, og voru þau þá bæði á bráðamóttökunni. Kærastinn var handtekinn þar, en konan lá inni með áverka sem læknir mat sem lífshættulega. Konan sagði við lögregluna á slysadeildinni að hún hefði sjálf veitt sér umrædda áverka. Það hafi hún gert með því að slá sjálfa sig í höfuðið með mjólkurglasi þannig að það brotnaði. En samkvæmt bráðabirgðavottorði vaknaði sterkur grunur um líkamsárás með vopni. Frásögn konunnar og áverkar hennar þóttu ekki fara heim og saman. Með hamar og exi Framburður hennar breyttist svo í annarri skýrslutöku. Þá greindi hún frá því að fyrr um daginn, þegar meint árás átti að hafa verið framin, hafi hún og kærastinn verið að rífast. Hann hafi svo farið til vinar síns en komið aftur um tvöleytið um nóttina. Þá hafi hann hafi veist að henni með ofbeldi. Hann hafi verið með hamar og exi, en konan sagðist þó ekki vita hvort hann hafi veitt henni höggin með höndum eða áhaldi. Í úrskurðinum kemur fram að lögregla telji að maðurinn hafi beitt áhaldi. Konan kvaðst hafa hringt á frænda sinn, sem fór með hana og kærastann á slysadeild. Þessi frændi sagði við lögreglu að konan hafi sagt við sig að kærastinn hafi beitt hana ofbeldi. Tjáði sig lítið sem ekkert Lögreglan tók tvær skýrslur af kærastanum. Í þeirri fyrri neitaði hann að tjá sig að mestu, en sagðist ekki hafa verið heima hjá sér frá 14 þennan umrædda dag, þangað til klukkan tvö um nóttina. Í seinni skýrslunni neitaði maðurinn alfarið að tjá sig fyrir utan að hann hafi verið í sambandi við konuna í sex mánuði og það samband hafi verið gott Landsréttur tók fyrir gæsluvarðhaldsúrskurð mannsins.Vísir/Viktor Freyr Á meðal gagna málsins liggur fyrir vottorð frá Landspítala. Þar kemur fram að konan hafi hlotið opið höfuðkúpubrot, kjálkabrot og brot á andlitsbeinum. Þá réðst lögreglan í húsleit, sem gera má ráð fyrir að hafi verið framkvæmd á heimili parsins, þar hafi fundist blóðug exi, kúbein og kaðall með ætluðu blóði á. Hending ein að ekki fór verr Í úrskurðinum segir, líkt og áður kom fram, að málið sé rannsakað sem tilraun til manndráps eða eftir atvikum stórfelld líkamsárás. Bent er á að refsing við slíkum brotum geti varðað allt að sextán ára fangelsi. „Til rannsóknar er stórháskaleg atlaga og hending ein að ekki hafi farið verr,“ er haft eftir greinargerð lögreglunnar. „Varnaraðili er sterklega grunaður um alvarlega atlögu að lífi brotaþola með því að veitast að henni með áhaldi í höfuð. Þykir brot varnaraðila vera þess eðlis að það sé sérstaklega alvarlegt og því sé óforsvaranlegt að hann gangi laus eins og sakir standa. Er það mat lögreglustjóra að lausn varnaraðila myndi misbjóða réttlætiskennd almennings og það væri til þess fallið að valda hneykslun og óróa í samfélaginu að maður sem sterklega er grunaður um svo alvarlegt ofbeldisbrot gangi laus áður en málinu er lokið með dómi.“ Gæsluvarðhaldið sem maðurinn var úrskurðaður í varði til 21. ágúst síðastliðinn. Lögreglumál Dómsmál Landspítalinn Mest lesið Lofar bót eftir að varað var við honum: „Rangt af mér og á því biðst ég afsökunar“ Innlent Forstjórar gervigreindarfyrirtækja segja hættu á ferðum og hægja þurfi á þróun Erlent Fékk nóg og er hættur á Facebook Innlent Óttast að fjármagn til námsgagna rati ekki rétta leið Innlent „Þetta er fullkomið áfall“ Innlent Fundu blóðuga exi og kaðal eftir að kærastinn var handtekinn Innlent Guðmundur Ari í varaformanninn Innlent Flugvirkjar hafi þegar fengið hækkanir Innlent Óttast að umræðan muni dragast fram á sumar Innlent „Ekkert sem gat bjargað þessu“ Erlent Fleiri fréttir Fundu blóðuga exi og kaðal eftir að kærastinn var handtekinn Óttast að fjármagn til námsgagna rati ekki rétta leið Lofar bót eftir að varað var við honum: „Rangt af mér og á því biðst ég afsökunar“ Óttast að umræðan muni dragast fram á sumar Fékk nóg og er hættur á Facebook Guðmundur Ari í varaformanninn Flugvirkjar hafi þegar fengið hækkanir „Þetta er fullkomið áfall“ Trúir á lausn þrátt fyrir vantrauststillögu Formaður SÁÁ bjartsýnn og Icelandair svarar fyrir sig Þrír kærðir fyrir líkamsárásir „Ég hef nú ekkert verið að gráta yfir þessu“ Lét lífið á Keflavíkurflugvelli Sektaður fyrir að skila ekki yfirliti um heimagistingu Enn þykknar upp hjá SÁÁ Ljósagatnamótin eigi að duga næstu tuttugu ár Allir stjórnmálaflokkar, Áfram Ísland og Sjá til skoðunar Kemur ekki til greina að Ísland segi sig frá stríðsglæpadómstól Aðstoðarframkvæmdastjóri SA: „Frekari launahækkanir væru eins og olía á eldinn“ Esjan er hvít en ekki lengi Gera ekkert í að lögregla hafi eytt sönnunargögnum Furðar sig á því að nefndin hafi ekki verið upplýst fyrr Flugvirkjar Icelandair sagðir ætla að kjósa um verkfall Kourani farinn úr landi Kourani vísað úr landi Grjót á stærð við þvottavélar þar sem börn fara á leið í skóla „Litla daman okkar hefur heldur betur þurft að berjast“ Finni nikótínpúða á leikskólalóðinni og stingi upp í sig Segir Áfram Ísland ekki hafa borgað fyrir auglýsingu Þjóðmála Tilkynnt um innbrotsþjóf sem var enn inni Sjá meira