Innlent

Fundu blóðuga exi og kaðal eftir að kærastinn var hand­tekinn

Jón Þór Stefánsson skrifar
Maðurinn var handtekinn á bráðamóttökunni meðan konan lá inni með lífshættulega áverka.
Maðurinn var handtekinn á bráðamóttökunni meðan konan lá inni með lífshættulega áverka. Vísir/Vilhelm

Lögreglan átti erfitt með að trúa frásögn konu sem kom með lífshættulega áverka á bráðamóttökuna í Fossvogi í sumar, og sagðist hafa veitt sér þá sjálf. Kærasti konunnar var handtekinn og í húsleit fann lögreglan blóðuga exi.

Þetta kemur fram í gæsluvarðhaldsúrskurði á hendur manninum sem var kveðinn upp í lok júlímánaðar, en birtist á vef dómstólanna fyrir skömmu. Málið er rannsakað sem tilraun til manndráps eða eftir atvikum stórfelld líkamsárás.

Lögreglu var gert viðvart um málið aðfaranótt föstudagsins 17. júlí síðastliðinn, og voru þau þá bæði á bráðamóttökunni. Kærastinn var handtekinn þar, en konan lá inni með áverka sem læknir mat sem lífshættulega.

Konan sagði við lögregluna á slysadeildinni að hún hefði sjálf veitt sér umrædda áverka. Það hafi hún gert með því að slá sjálfa sig í höfuðið með mjólkurglasi þannig að það brotnaði.

En samkvæmt bráðabirgðavottorði vaknaði sterkur grunur um líkamsárás með vopni. Frásögn konunnar og áverkar hennar þóttu ekki fara heim og saman.

Með hamar og exi

Framburður hennar breyttist svo í annarri skýrslutöku. Þá greindi hún frá því að fyrr um daginn, þegar meint árás átti að hafa verið framin, hafi hún og kærastinn verið að rífast. Hann hafi svo farið til vinar síns en komið aftur um tvöleytið um nóttina.

Þá hafi hann hafi veist að henni með ofbeldi. Hann hafi verið með hamar og exi, en konan sagðist þó ekki vita hvort hann hafi veitt henni höggin með höndum eða áhaldi. Í úrskurðinum kemur fram að lögregla telji að maðurinn hafi beitt áhaldi.

Konan kvaðst hafa hringt á frænda sinn, sem fór með hana og kærastann á slysadeild. Þessi frændi sagði við lögreglu að konan hafi sagt við sig að kærastinn hafi beitt hana ofbeldi.

Tjáði sig lítið sem ekkert

Lögreglan tók tvær skýrslur af kærastanum. Í þeirri fyrri neitaði hann að tjá sig að mestu, en sagðist ekki hafa verið heima hjá sér frá 14 þennan umrædda dag, þangað til klukkan tvö um nóttina.

Í seinni skýrslunni neitaði maðurinn alfarið að tjá sig fyrir utan að hann hafi verið í sambandi við konuna í sex mánuði og það samband hafi verið gott

Landsréttur tók fyrir gæsluvarðhaldsúrskurð mannsins.Vísir/Viktor Freyr

Á meðal gagna málsins liggur fyrir vottorð frá Landspítala. Þar kemur fram að konan hafi hlotið opið höfuðkúpubrot, kjálkabrot og brot á andlitsbeinum.

Þá réðst lögreglan í húsleit, sem gera má ráð fyrir að hafi verið framkvæmd á heimili parsins, þar hafi fundist blóðug exi, kúbein og kaðall með ætluðu blóði á.

Hending ein að ekki fór verr

Í úrskurðinum segir, líkt og áður kom fram, að málið sé rannsakað sem tilraun til manndráps eða eftir atvikum stórfelld líkamsárás. Bent er á að refsing við slíkum brotum geti varðað allt að sextán ára fangelsi.

„Til rannsóknar er stórháskaleg atlaga og hending ein að ekki hafi farið verr,“ er haft eftir greinargerð lögreglunnar.

„Varnaraðili er sterklega grunaður um alvarlega atlögu að lífi brotaþola með því að veitast að henni með áhaldi í höfuð. Þykir brot varnaraðila vera þess eðlis að það sé sérstaklega alvarlegt og því sé óforsvaranlegt að hann gangi laus eins og sakir standa. Er það mat lögreglustjóra að lausn varnaraðila myndi misbjóða réttlætiskennd almennings og það væri til þess fallið að valda hneykslun og óróa í samfélaginu að maður sem sterklega er grunaður um svo alvarlegt ofbeldisbrot gangi laus áður en málinu er lokið með dómi.“

Gæsluvarðhaldið sem maðurinn var úrskurðaður í varði til 21. ágúst síðastliðinn.

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