Ók bílnum yfir kant og upp á gras en hafnaði að lokum á ljósastaur Freyja Þórisdóttir skrifar 4. október 2026 07:35 Lögreglan sinnir margs konar aðstoðarbeiðnum sem og almennu eftirliti. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði í mörgu að snúast í gærkvöldi og í nótt en á varðsvæði stöðvar tvö, sem nær yfir Hafnarfjörð, Garðabæ og Álftanes, barst lögreglunni tilkynning um hugsanlegan ölvunarakstur. Ökumaðurinn hafði ekið bifreið sinni yfir kant og upp á gras. Þegar laganna verði bar að garði hafði bifreiðinni svo verið ekið á ljósastaur en ökumaðurinn var handtekinn grunaður um að aka undir áhrifum áfengis sem og ávana- og fíkniefna. Er þetta meðal þeirra 68 mála sem voru skráð í kerfi lögreglunnar frá klukkan 17:00 í gær til klukkan 05:00. Það gistu í það minnsta þrír í fangageymslu lögreglunnar fram á morgun. Í miðbæ Reykjavíkur voru tveir dyraverðir handteknir eftir að þeir veittust að manneskju með höggum og spörkum og voru þeir látnir lausir að lokinni skýrslutöku. Lögreglan á Stöð eitt sinnti einnig tveimur útköllum þar sem óskað var eftir aðstoð við að vísa óvelkomnum aðila á dyr, annars vegar út af matsölustað og hins vegar út úr verslun. Nokkrar tilkynningar bárust lögreglunni um að einstaklingur, sem var talinn vera ofurölvi, væri að trufla umferð með því að reyna að fara fyrir bíla og var sá með hótanir við gangandi vegfaranda. Einstaklingurinn var vistaður í fangaklefa vegna gruns um brot á lögreglusamþykkt. Þá barst lögreglunni á stöð þrjú, sem sinnir verkefnum í Kópavogi og Breiðholti, tilkynning þar sem tilkynnandi kvað einstakling vera að sitja fyrir sér þar sem einstaklingurinn taldi sig eiga eitthvað sökótt við tilkynnanda. Einstaklingnum var gert að láta af háttsemi sinni og var honum vísað brott af vettvangi. Á varðsvæði stöðvar fjögur, sem nær yfir norðanverða höfuðborgina auk Mosfellsbæjar, var tilkynnt um einstakling sem sæti í ökumannssæti bifreiðar og lægi fram á stýrið. Lögreglumenn athuguðu með ástand aðilans sem reyndist hafa fundið til mikillar þreytu og því lagt sig. Lögreglumál Reykjavík Garðabær Hafnarfjörður Mosfellsbær Mest lesið Höfuðborgarsvæðið skalf Innlent Viðbúnaður á slóðum Vítisengla Innlent Katla skelfur Innlent Átta í bílunum fjórum: Sumir alvarlega slasaðir Innlent Mikill viðbúnaður eftir að óþekktur hlutur fannst í sjónum Erlent Taka sig upp á ógnarhraða og smella beltinu af Innlent Salma nýr formaður ungra Miðflokksmanna Innlent Lægðin ætlar ekki að láta okkur í friði alveg strax Veður Sjúkraflugvél týndist á leið frá Bermúda Erlent Viðvörunarmerki fyrir íslenskt samfélag Innlent Fleiri fréttir Ók bílnum yfir kant og upp á gras en hafnaði að lokum á ljósastaur Höfuðborgarsvæðið skalf Viðbúnaður á slóðum Vítisengla Katla skelfur Salma nýr formaður ungra Miðflokksmanna „Okkur finnst við vera undanskilin“ Viðvörunarmerki fyrir íslenskt samfélag Taka sig upp á ógnarhraða og smella beltinu af Átta í bílunum fjórum: Sumir alvarlega slasaðir Smella af sér bílbeltunum á ógnarhraða og breytingar í Kerlingarfjöllum Gul viðvörun eftir stóra skriðu Illa brugðið en heill á húfi Handtekinn grunaður um að beita piparúða Lýsa eftir Halldóri Inga „Of margar sögur af vondri meðferð“ Halda hækkunum innan við 2,5 prósent og hætta við lækkun systkinaafsláttar Íbúar gáttaðir eftir ofrukkanir frá Vegagerðinni Aurskriða féll á veginn og honum lokað Starfsmaður Reykjavíkurborgar smitaðist af nóróveiru Heiða í veikindaleyfi Fagfélögin kalla eftir heimild til að slíta kjarasamningum Unglingar bundnir og skildir eftir við heimili Fara fram á 16 ár yfir meintum morðingja Allir sautján frjálsir ferða sinna „Við erum óþolinmóð“ Minni gjaldahækkanir kosti ríkissjóð 2,5 milljarða Þetta eru stæðin sem borgin hefur endurheimt Segir ágreininginn í Landsvirkjun ekki snúast um arðgreiðslur Geri málið tortryggilegt að neita að svara „Við höfum séð mikla aukningu á því á Íslandi“ Sjá meira