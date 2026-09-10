Bakverðir til bjargar

Jafnt var í tveimur fyrir leikjum dagsins í Meistaradeild Evrópu í fótbolta sem fram fóru í Istanbúl og Eindhoven. Bakverðir tryggðu liðum sínum stig í leikjunum tveimur.
Rándýrt lið Fenebahce tók á móti Roma í Istanbúl en Rómverjar hafa farið frábærlega af stað heima fyrir og sitja á toppi ítölsku deildarinnar með fullt hús eftir þrjá leiki.
Gestirnir voru fyrri til í leiknum er Bryan Cristante kom Roma yfir seint í fyrri hálfleik eftir ljómandi fínan undirbúning Hollendingsins Donyell Malen.
Roma leiddi 1-0 í hálfleik en Fenerbahce hafði þó verið hættulegri aðilinn. Tyrkirnir hertu tökin eftir hlé og tókst að jafna er Mason Greenwood vann bakvörðinn Archie Brown í teignum og hann vippaði boltanum laglega yfir markvörð Roma.
Fenerbahce sótti töluvert á Rómverjana eftir jöfnunarmarkið en tókst ekki að finna sigurmark. Leiknum lauk því með 1-1 jafntefli.
Sömu sögu er að segja frá Eindhoven þar sem PSV og Shakhtar Donetsk skildu jöfn 1-1.
Sá leikur var heldur lokaður en Venesúelamaðurinn Gleiker Mendoza kom úkraínska liðinu yfir í blálok fyrri hálfleiks. Bakvörðurinn Sergino Dest jafnaði fyrir PSV strax í byrjun þess síðari og þar við sat.
Liðin fjögur því öll með eitt stig eftir fyrsta leik vetrarins í keppninni.
Fyrsta umferðin klárast í kvöld með fjórum leikjum sem allir hefjast klukkan 19:00 og verður fylgt eftir samtímis í Meistaradeildarmessunni á Sýn Sport.