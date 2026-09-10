Fótbolti

Bakverðir til bjargar

Valur Páll Eiríksson skrifar
Ekkert fékk Fenerbahce og Roma aðskilin í dag.
Ekkert fékk Fenerbahce og Roma aðskilin í dag. EPA/STR

Jafnt var í tveimur fyrir leikjum dagsins í Meistaradeild Evrópu í fótbolta sem fram fóru í Istanbúl og Eindhoven. Bakverðir tryggðu liðum sínum stig í leikjunum tveimur.

Rándýrt lið Fenebahce tók á móti Roma í Istanbúl en Rómverjar hafa farið frábærlega af stað heima fyrir og sitja á toppi ítölsku deildarinnar með fullt hús eftir þrjá leiki.

Gestirnir voru fyrri til í leiknum er Bryan Cristante kom Roma yfir seint í fyrri hálfleik eftir ljómandi fínan undirbúning Hollendingsins Donyell Malen.

Roma leiddi 1-0 í hálfleik en Fenerbahce hafði þó verið hættulegri aðilinn. Tyrkirnir hertu tökin eftir hlé og tókst að jafna er Mason Greenwood vann bakvörðinn Archie Brown í teignum og hann vippaði boltanum laglega yfir markvörð Roma.

Fenerbahce sótti töluvert á Rómverjana eftir jöfnunarmarkið en tókst ekki að finna sigurmark. Leiknum lauk því með 1-1 jafntefli.

Sömu sögu er að segja frá Eindhoven þar sem PSV og Shakhtar Donetsk skildu jöfn 1-1.

Sá leikur var heldur lokaður en Venesúelamaðurinn Gleiker Mendoza kom úkraínska liðinu yfir í blálok fyrri hálfleiks. Bakvörðurinn Sergino Dest jafnaði fyrir PSV strax í byrjun þess síðari og þar við sat.

Liðin fjögur því öll með eitt stig eftir fyrsta leik vetrarins í keppninni.

Fyrsta umferðin klárast í kvöld með fjórum leikjum sem allir hefjast klukkan 19:00 og verður fylgt eftir samtímis í Meistaradeildarmessunni á Sýn Sport.

Meistaradeildin í kvöld

  • 18:30 Meistaradeildarmessan (Sýn Sport)
  • 18:50 Bayern Munchen – Bodö/Glimt (Sýn Sport 2)
  • 18:50 Manchester United – Sabah (Sýn Sport Viaplay)
  • 18:50 Como – RB Leipzig (Sýn Sport 3)
  • 19:00 Slavia Prag - Lens
  • 21:00 Meistaradeildarmörkin (Sýn Sport)
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