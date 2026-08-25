Infantino fær stuðning: „Hann hefur ekki gert neitt rangt“

Á meðan að sífellt fleiri draga til baka stuðning sinn við FIFA-forsetann Gianni Infantino, eða lýsa yfir vantrausti gagnvart honum, þá nýtur hann stuðnings í Afríku og nú hefur gamla Barcelona-goðsögnin Samuel Eto‘o, formaður knattspyrnusambands Kamerún, lagt orð í belg.
Eto‘o er allt annarrar skoðunar en til að mynda KSÍ og knattspyrnusambönd Evrópu, Asíu og Mið- og Norður-Ameríku, sem öll hafa lýst yfir áhyggjum af stefnu FIFA undir stjórn núverandi forseta.
Þrátt fyrir að Infantino hafi nú dregið til baka áætlanir sínar um að selja hlut í mótum FIFA, þar á meðal HM, til einkaaðila þá er hann afar valtur í sessi. Búist er við því að hann fái að minnsta kosti mótframborð á þingi FIFA í mars á næsta ári, verði honum ekki bolað úr starfi fyrr.
Eto‘o telur hins vegar um aðför að Infantino að ræða sem sé af pólitískum toga.
„Ég held að Gianni Infantino forseti hafi ekki gert neitt rangt,“ sagði Eto‘o sem á sínum tíma var framherji liða á borð við Barcelona, Inter og Chelsea.
„Ég held að tímasetningin sé bara vegna þess að það styttist í kosningar,“ sagði Eto‘o í viðtali við CNN.
Knattspyrnusamband Afríku lýsti fyrr í þessum mánuði yfir stuðningi við Infantino og ljóst er að hugmyndir hans um að selja hlut í HM, sem skila myndi vænni greiðslu til allra 211 aðildarsambanda FIFA, falla ekki alls staðar jafnilla í kramið.
„Gianni Infantino forseti hefur breytt fótboltanum. Hann gaf þjóðum tækifæri sem hafa ekki átt möguleika á að komast á stærsta og fallegasta mótið, HM. Hann gerði minni þjóðum kleift að komast á þessi mót.
Hann hefur hjálpað okkar heimsálfu. Hann hefur hjálpað okkar samböndum að þróast mun hraðar og við verðum að viðurkenna það. Við verðum að sýna þakklæti vegna þess sem hann hefur gert og ættum að styðja hann fyrir allt sem hann hefur gert,“ sagði Eto‘o.